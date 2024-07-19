В Луховицах поставили на ноги упавшего в погреб 91-летнего пациента

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Луховицкой больницы спасли упавшего в погреб пожилого мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В стационар поступил 91-летний пациент с переломом верхней трети бедренной кости, который он получил в результате падения в погреб. Врачи провели полное обследование и решили выполнить операцию.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас пенсионер выписан. Благодаря успешной операции и реабилитации, а также активному образу жизни он уже ходит самостоятельно.
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«Мы провели остеосинтез бедренной кости, то есть срастили обломки костей универсальном штифтом. Операцию выполнили с помощью миниинвазивных доступов. Послеоперационный период протекал без осложнений. Уже на вторые сутки пациент смог передвигаться с ходунками», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы, врач-травматолог Ренат Абдулаев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас пенсионер выписан. Благодаря успешной операции и реабилитации, а также активному образу жизни он уже ходит самостоятельно.
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Лора Луганская