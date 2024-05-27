В Подмосковье свыше 600 человек прошли диагностику кожи

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 600 человек прошли диагностику кожи в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В субботу,25 мая, в регионе прошел День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи.
В ходе диагностики у троих обратившихся были выявлены онкологические заболевания. После консультации их направили на профильное лечение.
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«В лечении онкологических заболеваний большое значение имеет своевременная диагностика. Поэтому важно регулярно проходить обследования. В минувшую субботу в рамках Дня открытых дверей в ЦАОПах обследовались 615 человек. В результате 64 из них были направлены на дополнительное обследование», — подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ходе диагностики у троих обратившихся были выявлены онкологические заболевания. После консультации их направили на профильное лечение.
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Мира Полтева