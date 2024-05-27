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В Подмосковье свыше 600 человек прошли диагностику кожи

27 мая 2024, 11:25
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

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Более 600 человек прошли диагностику кожи в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В субботу,25 мая, в регионе прошел День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи.

«В лечении онкологических заболеваний большое значение имеет своевременная диагностика. Поэтому важно регулярно проходить обследования. В минувшую субботу в рамках Дня открытых дверей в ЦАОПах обследовались 615 человек. В результате 64 из них были направлены на дополнительное обследование», — подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.



В ходе диагностики у троих обратившихся были выявлены онкологические заболевания. После консультации их направили на профильное лечение.

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Жители Пушкинского округа могут пройти медосмотр в рамках диспансеризации
27 мая 2024, 10:58

Фото: istockphoto / demaerre

Жители округа могут обратиться в Центр здоровья и пройти осмотр в рамках первого этапа диспансеризации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Все желающие смогут посетить Центр здоровья и мобильного маммографа с 27 по 31 мая.

«27 мая в поселке Нагорное будет работать центр здоровья. 28 мая в деревне Митрополье жители смогут посетить центр здоровья, а в поликлинике №9 города Ивантеевка – мобильный маммограф. 29 мая в амбулатории №4 поселка Зверосовхоз будут открыты центр здоровья мобильный маммограф. В ФАПе №8 села Тишково 30 мая с утра будет работать центр здоровья. 30 мая в поликлинике №9 города Ивантеевка – мобильный маммограф, а 31 мая в деревне Степаньково – центр здоровья», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что Центр здоровья и мобильный маммограф будут принимать пациентов с 9:000 до 13:00.

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В Московской области упростили получение выплаты на питание беременным
24 мая 2024, 22:33

Фото: Istockphoto / g-stockstudio

В Подмосковье упростили процедуру оформления выплат на питание беременным, стоящим на учёте в государственных медорганизациях. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, ИТ и связи региона.
«Когда у будущей мамы срок беременности достигнет 12 недель, она получит в личный кабинет на региональном портале госуслуг предзаполненную форму для оформления выплаты на питание. Ей нужно будет лишь проверить свои личные данные и направить заявление на рассмотрение», – пояснила глава ведомства Надежда Куртяник.
До сих пор для получения выплаты беременным требовалось получить справку от участкового врача и самостоятельно заполнить заявление на региональном портале.

Как напомнили в министерстве, в Подмосковье беременным женщинам с 12 недель, а также кормящим матерям до 6 месяцев после родов и детям до 3 лет предоставляют ежемесячные выплаты на питание. Если в семье воспитываются несколько детей до 3 лет, выплата назначается на каждого.

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В Московской области с начала года трудоустроились 33 «земских доктора» и «земских фельдшера»
24 мая 2024, 21:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье в этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» устроились на работу более 30 медиков. Об этом информировали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Московской области врачи и средний медицинский персонал могут стать участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», если они устраиваются работать в сельскую местность. При этом для них предусмотрена денежная выплата: для врачей – до 1,5 млн рублей, для среднего медперсонала – до 750 тыс. рублей. Размер зависит от удалённости территории.
«Важно улучшать доступность медицинской помощи как в городах, так и на отдалённых территориях. С начала года в наши медучреждение вышли на работу 33 «земских врача» и «земских фельдшера». В Подмосковье действует комплекс мер социальной поддержки медицинских специалистов. Это компенсация аренды жилья, социальная потека, предоставление бесплатных земельных участков и многое другое», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве напомнили, что с этого года в регионе расширили перечень специальностей для участников программ. Теперь присоединиться к программе «Земский доктор» могут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, а также врачи физической и реабилитационной медицины.

«Земским фельдшером» могут стать участковые и процедурные медсёстры и медсёстры врача общей практики.

Подать заявку на участие можно в кадровой службе своей медицинской организации. Полный список мер соцподдержки для медицинских специалистов можно найти по ссылке.

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Раменские хирурги спасли жизнь подростка после ножевого ранения
24 мая 2024, 21:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы спасли жизнь подростка, который из-за ножевого ранения потерял 1,5 литра крови. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 14-летний подросток в крайне тяжёлом состоянии. У пациента обнаружили колото-резаную рану на спине с повреждением почки, тонкой кишки и массивным кровотечением.

Подростка срочно отправили в операционную. За его жизнь боролись дежурные хирурги, врачи урологического и реанимационного отделений. Ранение было настолько опасным, что ребёнок мог погибнуть от сильнейшего кровотечения и дальнейших осложнений.
«Хирурги ушили раны почки и тонкой кишки, удалили гематомы забрюшинного пространства и брюшной полости. Нам удалось найти и локализовать все повреждения и спасти пациента. Операция длилась около двух часов. Мальчику провели переливание 1,5 литров компонентов крови. С помощью препарата мы также смогли предотвратить образование тромбов в сосудах», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.
Сейчас юноша уже выписан на амбулаторное лечение.

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Хирург Умнов заявил об опасности пива для мужчин
24 мая 2024, 20:48

Фото: iStock/Evan Cottrell

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление пива грозит мужчинам развитием организма по женскому типу.
Он пояснил, что всё из-за сбоя гормонов, который может вызвать напиток.

Кроме этого, пиво может привести к бесплодию и диабету.

«У пивных алкоголиков быстро развивается ожирение и метаболический синдром. Отсюда повышенная глюкоза в крови и развитие сахарного диабета второго типа. Также из-за солей тяжелых металлов в пиве у мужчин снижается выработка тестостерона, что грозит «превращением» в женщину и проблемами в интимной жизни, включая бесплодие», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Умнов.

До этого главный нарколог Минздрава Подмосковья Витали Холдин также заявлял, как алкоголь делает из мужчины женщину.

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Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала правила безопасного отдыха с ребёнком
24 мая 2024, 20:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Вывозя ребёнка к морю, важно правильно организовать отдых, чтобы он не получил тепловой удар, ожоги кожи и не подхватил кишечную инфекцию. Об этом предупредила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«На пляже ребёнок должен быть в головном уборе и обязательно намазан солнцезащитным средством. Малыша нужно разместить в тени и следить, чтобы он пил бутилированную воду. В период самой сильной солнечной активности, с 12 до 15 часов, находиться на солнце детям нельзя», – подчеркнула Одинаева.
Чтобы снизить риск кишечной инфекции, необходимо мыть руки и фрукты. Не рекомендуется купаться в стоячей воде и в общественном бассейне, отдыхать на людных пляжах.
«Избегайте мест массового скопления людей, выбирайте море, а не бассейн. Для малышей используйте подгузники для плавания, мойте руки после туалета, перед едой, приготовлением пищи, уничтожайте мух в комнате и на кухне, соблюдайте нормы хранения и обработки продуктов. Мойте фрукты и овощи, а если в семье кто-то заболел, изолируйте его и его предметы обихода», – посоветовала врач.
Помимо этого, по словам Одинаевой, нужно максимально обезопасить питание: не давать ребёнку жидкие яйца, недожаренное мясо, использовать разные разделочные доски и ножи, чтобы бактерии из сырых продуктов не попали в готовую еду.

Врач напомнила, что самая эффективная защита от ротавируса – вакцинация. Но нелишне будет позаботиться и о хорошей аптечке в дорогу.

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#здоровье
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#московская область
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Врач Ашихмин призвал гипертоников менять схему лечения в жару
24 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/humonia

Кардиолог, терапевт Ярослав Ашихмин заявил, что людям, страдающим гипертонией, во время летней жары лучше менять схему лечения.
«Перед жарой следует посетить терапевта и пройти стандартный чекап для выявления факторов риска обезвоживания и теплового удара. При наличии повышенного давления важно подобрать схему для его контроля. Из-за расширения сосудов в жару препараты для снижения давления могут действовать сильнее, но самостоятельно менять схему терапии нельзя», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ашимихин.

Кроме этого, по мнению врача, немаловажно знать симптомы теплового удара для того, чтобы в случае его наступления вовремя вызвать себе помощь.

Ранее заведующая вторым кардиологическим отделением Тюменской ОКБ №1 Валентина Балина рассказала, что как сократить риск инфаркта в начале дачного сезона.

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#развитие
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Диетолог Журавлева раскрыла опасность майской клубники
24 мая 2024, 17:51

Фото: iStock/Ipinchuk

Диетолог и нутрициолог Полина Журавлева заявила, что майская клубника может быть опасна из-за возможного использования некоторыми фермерами пестицидов.
«Что касается ягод и в особенности клубники, нужно быть осторожным, так как появившаяся на прилавках, может быть опасна. Хоть её уже и не выращивают в теплицах, а в открытом грунте, но созревание зависит от погодных условий, которые только недавно пришли в «норму». Не исключено что фермеры используют пестициды для ее выращивания», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

А нутрициолог Полина Казимирова рекомендовала есть клубнику в небольших количествах и обязательно в свежем состоянии.

«В клубнике много витаминов, но она может вызывать аллергию, как и любой другой продукт. Но аллергическая реакция на неё случается лишь в редких случаях: 3-4% детей до двух лет и 0,5-1% у детей более старшего возраста», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Казимирова.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что в день можно съедать не более 200 г клубники.

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#здоровье
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Подольские хирурги спасли молодого человека от потери руки
24 мая 2024, 16:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольской областной клинической больницы спасли руку 23-летнему молодому человеку, влетевшему в стеклянную дверь. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в приёмное отделение пациента с резаной раной правого предплечья. Он рассказал, что споткнулся дома и упал, разбив рукой стеклянную дверь. В ходе диагностики выяснилось, что у молодого человека прекратилось кровоснабжение конечности, что грозило её ампутацией.
«У пациента были перерезаны лучевая и локтевая артерии, локтевой и срединный нервы. Операцию проводила мультидисциплинарная бригада врачей. Сначала сосудистые хирурги сшили повреждённые артерии, возобновив кровоснабжение в руке. Затем нейрохирург восстановил локтевой и срединный нервы. Благодаря слаженным действиям наших врачей удалось не только спасти парню пациенту руку, но и восстановить её двигательную функцию», – сообщил главврач Подольской больницы Вардан Геворкян.
После завершения операции рука порозовела и потеплела. Сейчас молодой человек уже выписан из стационара.

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