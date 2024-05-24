Раменские хирурги спасли жизнь подростка после ножевого ранения

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Раменской больницы спасли жизнь подростка, который из-за ножевого ранения потерял 1,5 литра крови. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 14-летний подросток в крайне тяжёлом состоянии. У пациента обнаружили колото-резаную рану на спине с повреждением почки, тонкой кишки и массивным кровотечением.
Подростка срочно отправили в операционную. За его жизнь боролись дежурные хирурги, врачи урологического и реанимационного отделений. Ранение было настолько опасным, что ребёнок мог погибнуть от сильнейшего кровотечения и дальнейших осложнений.
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Подростка срочно отправили в операционную. За его жизнь боролись дежурные хирурги, врачи урологического и реанимационного отделений. Ранение было настолько опасным, что ребёнок мог погибнуть от сильнейшего кровотечения и дальнейших осложнений.
«Хирурги ушили раны почки и тонкой кишки, удалили гематомы забрюшинного пространства и брюшной полости. Нам удалось найти и локализовать все повреждения и спасти пациента. Операция длилась около двух часов. Мальчику провели переливание 1,5 литров компонентов крови. С помощью препарата мы также смогли предотвратить образование тромбов в сосудах», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.Сейчас юноша уже выписан на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская