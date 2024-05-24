Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Раменские хирурги спасли жизнь подростка после ножевого ранения

Раменские хирурги спасли жизнь подростка после ножевого ранения

24 мая 2024, 21:30
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Оригинал
Врачи Раменской больницы спасли жизнь подростка, который из-за ножевого ранения потерял 1,5 литра крови. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 14-летний подросток в крайне тяжёлом состоянии. У пациента обнаружили колото-резаную рану на спине с повреждением почки, тонкой кишки и массивным кровотечением.

Подростка срочно отправили в операционную. За его жизнь боролись дежурные хирурги, врачи урологического и реанимационного отделений. Ранение было настолько опасным, что ребёнок мог погибнуть от сильнейшего кровотечения и дальнейших осложнений.


«Хирурги ушили раны почки и тонкой кишки, удалили гематомы забрюшинного пространства и брюшной полости. Нам удалось найти и локализовать все повреждения и спасти пациента. Операция длилась около двух часов. Мальчику провели переливание 1,5 литров компонентов крови. С помощью препарата мы также смогли предотвратить образование тромбов в сосудах», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.
Сейчас юноша уже выписан на амбулаторное лечение.

Читайте также:

Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала правила безопасного отдыха с ребёнком

Подольские хирурги спасли молодого человека от потери руки

В Долгопрудном у пациента нашли редкое заболевание, которое он принимал за ОРВИ
#здравоохранение
#минздрав мо
#хирург
#пациент
#подросток
#кровь
#подмосковье
#московская область
Хирург Умнов заявил об опасности пива для мужчин
24 мая 2024, 20:48

Фото: iStock/Evan Cottrell

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление пива грозит мужчинам развитием организма по женскому типу.
Он пояснил, что всё из-за сбоя гормонов, который может вызвать напиток.

Кроме этого, пиво может привести к бесплодию и диабету.

«У пивных алкоголиков быстро развивается ожирение и метаболический синдром. Отсюда повышенная глюкоза в крови и развитие сахарного диабета второго типа. Также из-за солей тяжелых металлов в пиве у мужчин снижается выработка тестостерона, что грозит «превращением» в женщину и проблемами в интимной жизни, включая бесплодие», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Умнов.

До этого главный нарколог Минздрава Подмосковья Витали Холдин также заявлял, как алкоголь делает из мужчины женщину.

Читайте также:

Нарколог Холдин: Алкоголь может сделать из мужчины женщину

Врач Исаев назвал самый безопасный для печени алкоголь

«Рюмка для здоровья»: Врач рассказала, помогает ли алкоголь в борьбе с инфекцией
#алкоголь
#врач
#пиво
#мужчины
#развитие
#ожирение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главный педиатр Подмосковья Одинаева назвала правила безопасного отдыха с ребёнком
24 мая 2024, 20:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Вывозя ребёнка к морю, важно правильно организовать отдых, чтобы он не получил тепловой удар, ожоги кожи и не подхватил кишечную инфекцию. Об этом предупредила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«На пляже ребёнок должен быть в головном уборе и обязательно намазан солнцезащитным средством. Малыша нужно разместить в тени и следить, чтобы он пил бутилированную воду. В период самой сильной солнечной активности, с 12 до 15 часов, находиться на солнце детям нельзя», – подчеркнула Одинаева.
Чтобы снизить риск кишечной инфекции, необходимо мыть руки и фрукты. Не рекомендуется купаться в стоячей воде и в общественном бассейне, отдыхать на людных пляжах.
«Избегайте мест массового скопления людей, выбирайте море, а не бассейн. Для малышей используйте подгузники для плавания, мойте руки после туалета, перед едой, приготовлением пищи, уничтожайте мух в комнате и на кухне, соблюдайте нормы хранения и обработки продуктов. Мойте фрукты и овощи, а если в семье кто-то заболел, изолируйте его и его предметы обихода», – посоветовала врач.
Помимо этого, по словам Одинаевой, нужно максимально обезопасить питание: не давать ребёнку жидкие яйца, недожаренное мясо, использовать разные разделочные доски и ножи, чтобы бактерии из сырых продуктов не попали в готовую еду.

Врач напомнила, что самая эффективная защита от ротавируса – вакцинация. Но нелишне будет позаботиться и о хорошей аптечке в дорогу.

Читайте также:

Подольские хирурги спасли молодого человека от потери руки

В Долгопрудном у пациента нашли редкое заболевание, которое он принимал за ОРВИ

Нарколог Холдин: Алкоголь может сделать из мужчины женщину
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#педиатр
#дети
#нисо одинаева
#отдых
#море
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Ашихмин призвал гипертоников менять схему лечения в жару
24 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/humonia

Кардиолог, терапевт Ярослав Ашихмин заявил, что людям, страдающим гипертонией, во время летней жары лучше менять схему лечения.
«Перед жарой следует посетить терапевта и пройти стандартный чекап для выявления факторов риска обезвоживания и теплового удара. При наличии повышенного давления важно подобрать схему для его контроля. Из-за расширения сосудов в жару препараты для снижения давления могут действовать сильнее, но самостоятельно менять схему терапии нельзя», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ашимихин.

Кроме этого, по мнению врача, немаловажно знать симптомы теплового удара для того, чтобы в случае его наступления вовремя вызвать себе помощь.

Ранее заведующая вторым кардиологическим отделением Тюменской ОКБ №1 Валентина Балина рассказала, что как сократить риск инфаркта в начале дачного сезона.

Читайте также:

Кардиолог объяснил, как разговоры по телефону провоцируют развитие гипертонии

Кардиолог рассказала, как избежать «дачного инфаркта»

Кардиолог развеяла популярный миф об индивидуальной норме давления
#помощь
#кардиолог
#симптомы
#препараты
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Журавлева раскрыла опасность майской клубники
24 мая 2024, 17:51

Фото: iStock/Ipinchuk

Диетолог и нутрициолог Полина Журавлева заявила, что майская клубника может быть опасна из-за возможного использования некоторыми фермерами пестицидов.
«Что касается ягод и в особенности клубники, нужно быть осторожным, так как появившаяся на прилавках, может быть опасна. Хоть её уже и не выращивают в теплицах, а в открытом грунте, но созревание зависит от погодных условий, которые только недавно пришли в «норму». Не исключено что фермеры используют пестициды для ее выращивания», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

А нутрициолог Полина Казимирова рекомендовала есть клубнику в небольших количествах и обязательно в свежем состоянии.

«В клубнике много витаминов, но она может вызывать аллергию, как и любой другой продукт. Но аллергическая реакция на неё случается лишь в редких случаях: 3-4% детей до двух лет и 0,5-1% у детей более старшего возраста», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Казимирова.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что в день можно съедать не более 200 г клубники.

Читайте также:

Врач Лазуренко назвала норму клубники в день

Россиянам рассказали, как выбрать качественную клубнику

Названа допустимая доза ягод в день
#врач
#диетолог
#ягоды
#питание
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подольские хирурги спасли молодого человека от потери руки
24 мая 2024, 16:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольской областной клинической больницы спасли руку 23-летнему молодому человеку, влетевшему в стеклянную дверь. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в приёмное отделение пациента с резаной раной правого предплечья. Он рассказал, что споткнулся дома и упал, разбив рукой стеклянную дверь. В ходе диагностики выяснилось, что у молодого человека прекратилось кровоснабжение конечности, что грозило её ампутацией.
«У пациента были перерезаны лучевая и локтевая артерии, локтевой и срединный нервы. Операцию проводила мультидисциплинарная бригада врачей. Сначала сосудистые хирурги сшили повреждённые артерии, возобновив кровоснабжение в руке. Затем нейрохирург восстановил локтевой и срединный нервы. Благодаря слаженным действиям наших врачей удалось не только спасти парню пациенту руку, но и восстановить её двигательную функцию», – сообщил главврач Подольской больницы Вардан Геворкян.
После завершения операции рука порозовела и потеплела. Сейчас молодой человек уже выписан из стационара.

Читайте также:

В Долгопрудном у пациента нашли редкое заболевание, которое он принимал за ОРВИ

Нарколог Холдин: Алкоголь может сделать из мужчины женщину

В Зарайске после ремонта открыли уже третий фельдшерско-акушерский пункт
#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#хирург
#врачи
#пациенты
#подольск
#больница
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог Холдин: Алкоголь может сделать из мужчины женщину
24 мая 2024, 12:49

Фото: istockphoto / VadimZakirov

Главный нарколог Минздрава Подмосковья Витали Холдин рассказал, как алкоголь делает из мужчины женщину, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
Алкоголь пагубно влияет на работу организма и провоцирует эндокринные патологии из-за нарушения выработки гормонов.

При длительном злоупотреблении алкоголем уровень главного мужского гормона – тестостерона – постепенно снижается, а растет выработка женских гормонов.

«Каждый обращал внимание на типичное телосложение мужчины, который часто выпивает. У него не только растет живот, но и увеличиваются грудные железы, а жировые отложения начинают откладываться «по женскому типу» — на бедрах и боках. У женщин же происходят обратные процессы — снижается количество женских гормонов и, как результат, нарушается менструальный цикл и снижается вероятность забеременеть», — отметил Виталий Холдин.

Также нарколог подчеркнул, что «безопасного алкоголя» просто не существует.

Читайте также:

Назван самый эффективный метод бросить пить водку

Врач Умнов озвучил смертельную дозу водки

Назван необычный ранний признак сахарного диабета
#алкоголь
#нарколог
#мужчины
#нарушения
#сбой
#женщины
#спирт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Долгопрудном у пациента нашли редкое заболевание, которое он принимал за ОРВИ
23 мая 2024, 22:25

Фото: Istockphoto / Chalabala

Врачи Долгопрудненской больницы распознали за симптомами ОРВИ и ангины у молодого человека редкое аутоиммунное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Бригада скорой помощи доставила в стационар 23-летнего жителя Подмосковья с жалобами на высокую температуру, слабость, отсутствие аппетита, боль в мышцах, суставах ног, высыпания на руках и ногах.

Выяснилось, что состояние молодого человека ухудшалось на протяжении двух недель. Все началось с банальной ОРВИ, затем покраснело горло. Больной лечился сам препаратами из домашней аптечки, но позже был вынужден вызвать скорую.

В стационаре пациента всесторонне обследовали и поставили диагноз «иммунокомплексный васкулит». Пусковым фактором стала респираторная инфекция, а вот само заболевание, возможно, имеет причины генетического характера.

После постановки диагноза врачам удалось подобрать верную медикаментозную терапию, и состояние пациента постепенно стабилизировалось. Сейчас он выписан под наблюдение в поликлинике.

Читайте также:

В Зарайске после ремонта открыли уже третий фельдшерско-акушерский пункт

Жителей Подмосковья пригласили на бесплатную диагностику меланомы

Урологический центр Жуковской больницы пригласил на День открытых дверей
#здоровье
#здравоохранение
#долгопрудный
#врачи
#пациент
#орви
#диагностика
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Зарайске после ремонта открыли уже третий фельдшерско-акушерский пункт
23 мая 2024, 21:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В деревне Новосёлки городского округа Зарайск после ремонта заработал фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В здании отремонтировали входную группу, систему отопления, выполнили сантехнические и электромонтажные работы, поменяли мебель. Это уже третий ФАП в Зарайске, открытый после ремонта за последнее время.
«Здесь получают медицинскую помощь более 430 человек – и взрослые, и дети. Летом число пациентов традиционно возрастает. В ФАПе можно пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, а также льготные лекарства. Помимо этого, фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в ведомстве, в зону обслуживания обновлённого ФАПа входят пять населённых пунктов – Алтухово, Пенкино, Широбоково, Зимятино и Новосёлки.

Записаться на приём к фельдшеру можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122, а также через чат-бот в Telegram.

Читайте также:

Жителей Подмосковья пригласили на бесплатную диагностику меланомы

Урологический центр Жуковской больницы пригласил на День открытых дверей

Подмосковные генетики выявили наследственное заболевание у матери по диагнозу ребёнка
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#зарайск
#фап
#ремонт
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья пригласили на бесплатную диагностику меланомы
23 мая 2024, 20:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области 25 мая смогут прийти на День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет. Он будет посвящён Всемирному дню диагностики меланомы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Все желающие старше 18 лет смогут проверить родинки и другие новообразования на коже.
«Меланома – одна из самых агрессивных форм рака кожи. Важно регулярно обследовать родинки и другие новообразования. В эту субботу День открытых дверей пройдет во всех 24 Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья. Пациентам предложат диагностику с помощью дерматоскопа и консультацию онколога», – сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
День открытых дверей пройдёт с 8 до 14 часов. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. При подозрении на онкологическое заболевание пациента направят на углублённую диагностику.

Читайте также:

Урологический центр Жуковской больницы пригласил на День открытых дверей

Подмосковные генетики выявили наследственное заболевание у матери по диагнозу ребёнка

В Подмосковье приняли роды у пациентки, которой дважды удаляли опухоль мозга
#минздрав мо
#онкология
#диагностика
#день открытых дверей
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф