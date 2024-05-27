Видновские неонатологи выходили новорождённую весом 1 180 граммов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Видновского перинатального центре два месяца выхаживали девочку с редким именем Емина, родившуюся на сроке беременности 28 недель. Рост малышки составлял 33 см., вес – 1 180 г, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Надеялась доносить дочку до срока, но у меня был диагноз «врастание плаценты в рубец и в мочевой пузырь». Дважды начинались кровотечения. После третьего заведующий акушерским отделением патологии беременности Видновского перинатального центра Ильяс Александрович Куликов экстренно меня прооперировал», – рассказала мама Емины Мария.Анестезиологи-реаниматологи и неонатологи выхаживали девочку сначала в отделении реанимации и интенсивной терапии, потом – в патологии новорождённых и недоношенных детей. Затем начался процесс реабилитации.
«Пришлось непросто, очень хотелось домой. Помогла поддержка семьи и сотрудников центра. Врач-неонатолог Алина Евгеньевна Обливанцева и заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Юлия Константиновна Кузьминова ободряли и успокаивали. И вот с весом 2 300 граммов едем домой в Серпухов», – заключила Мария.Дома маму и маленькую Емину ждёт большая семья – папа и три брата. Как отметили в министерстве, программа наблюдения малышки расписана до трёх лет.
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Лора Луганская