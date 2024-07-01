В МОНИКИ установили первый в Подмосковье спектральный компьютерный томограф

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Спектральный компьютерный томограф установили рентгенологическом отделении стационара главного хирургического корпуса МОНИКИ им. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Это первый подобный аппарат КТ в регионе. Его будут использовать при исследованиях сердца и коронарных сосудов, грудного отдела аорты, а также для диагностики онкологических пациентов. (…) На закупку и установку нового аппарата КТ было направлено около 150 миллионов рублей», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.Спектральный компьютерный томограф позволяет за одно обследование проверить характеристику состава тканей и анатомические структуры, при этом лучевая нагрузка на пациента ниже, чем при исследовании с помощью КТ-аппаратов предыдущего поколения.
Современная медицинская техника закупается для больниц и поликлиник Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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