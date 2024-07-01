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В МОНИКИ установили первый в Подмосковье спектральный компьютерный томограф

01 июля 2024, 14:57
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Спектральный компьютерный томограф установили рентгенологическом отделении стационара главного хирургического корпуса МОНИКИ им. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Это первый подобный аппарат КТ в регионе. Его будут использовать при исследованиях сердца и коронарных сосудов, грудного отдела аорты, а также для диагностики онкологических пациентов. (…) На закупку и установку нового аппарата КТ было направлено около 150 миллионов рублей», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Спектральный компьютерный томограф позволяет за одно обследование проверить характеристику состава тканей и анатомические структуры, при этом лучевая нагрузка на пациента ниже, чем при исследовании с помощью КТ-аппаратов предыдущего поколения.



Современная медицинская техника закупается для больниц и поликлиник Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#моники
#медицинское оборудование
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
Здоровье в парках Подмосковья с начала лета проверили уже более 3,8 тыс. жителей
01 июля 2024, 13:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

560 человек приняли участие в минувшие выходные в выездной акции по проверке здоровья в парках Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На этот раз бригады врачей работали в 34 городских округах, в том числе в Можайске, Чехове, Волоколамске, Серпухове, Талдоме и других.
«Продолжаем проводить акцию «Проверь свое здоровье в парке». Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей региона. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверил 561 человек, а с начала лета – уже более 3,8 тысяч», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве напомнили, что при выявлении патологий пациентов направляли для прохождения углублённого обследования в поликлинику.

Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#здоровье
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#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#парки
#врачи
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Женщины с маленькой грудью более склонны к повышенной потливости
01 июля 2024, 13:44

Фото: istockphoto / PeopleImages

Интенсивность потоотделения может быть связана с размером груди. Об этом сообщило издательство The New York Post (NYP) со ссылкой на выводы ученых из университета Саутгемптона, Великобритания.
Ханна Блаунт, специалист в области термофизиологии, провела эксперимент, чтобы изучить интенсивность потоотделения у женщин с разным телосложением. Исследования проходили в климатической камере университетской лаборатории с использованием 3D-сканирования.

«В эксперименте приняли участие 22 женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Они бегали трусцой в течение 45 минут при температуре около 32 градусов. В это время Блаунт вычисляла площадь поверхности груди участниц и измеряла интенсивность потоотделения с помощью специальной пропитанной йодом бумаги. Участницы эксперимента носили специальные датчики, которые фиксировали изменения температуры тела и интенсивность потоотделения. В трёх местах — выше и ниже соска, а также в «треугольнике бюстгальтера» около грудины — замеряли количество пота», — рассказали в издании.

По окончанию эксперимента стало известно, что у женщин с большей грудью меньше потовых желез, и поэтому они меньше потеют. Эти знания могут быть использованы для создания комфортной спортивной одежды, в частности, спортивных бюстгальтеров.

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В МОНИКИ спасли жизнь 83-летнему пациенту с тяжёлым сердечным заболеванием
01 июля 2024, 12:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи МОНИКИ спасли жизнь 83-летнему мужчине, страдающему болезнью сосудов сердца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В подмосковную больницу обратился пожилой пациент с жалобами на боли за грудиной. Врачи выявили у него множественное поражение сосудов сердца и направили для дальнейшего лечения в отделение кардиохирургии МОНИКИ. Без своевременного вмешательства хирургов это заболевание могло привести к обширному инфаркту, который пациент не перенёс бы.
«Одномоментная открытая операция на сердце была сопряжена с высоким риском для жизни пациента в таком почтенном возрасте. Поэтому была выработана тактика поэтапного лечения. Вначале пошли на малоинвазивную операцию на сердце: с помощью мини-доступа провели шунтирование одной артерии для восстановления кровотока. Пациент несколько дней находился на реабилитации», – рассказал завотделением кардиохирургии МОНИКИ им. Владимирского Дмитрий Зыбин.
По его словам, на следующем этапе врачи выполнили стентирование второй артерии – расширили её с помощью специальной конструкции для восстановления кровотока.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. Как отметили в министерстве, благодаря гибридному методу лечения и профессионализму медперсонала удалось полностью вылечить его и вернуть к нормальной жизни.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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В Видном спасли жизнь истекающего кровью пациента с ножевым ранением
01 июля 2024, 11:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Видновские врачи спасли жизнь молодому человеку с серьёзным ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Во врачебную амбулаторию «Горки Ленинские» обратился 28-летний пациент с жалобами на головокружение, потемнение в глазах, слабость и спутанную речь. Эти симптомы возникли в результате ножевого ранения в предплечье. Не теряя времени, сотрудники амбулатории вызвали ему скорую.
«У пациента было обширное кровотечение, повреждена лучевая артерия. Давление стремительно падало. Мы остановили кровь и перебинтовали пострадавшему руку и стабилизировали давление. Врачам скорой помощи пострадавший был передан уже в стабильном состоянии», – рассказала старшая медсестра Оксана Курбанмагомедова.
Хирурги Видновской больницы сделали пациенту операцию по сшиванию повреждённых сосудов и мышц предплечья, восполнили потерю крови.

Благодаря грамотным действиям медицинских специалистов амбулатории и Видновской больницы пациент был спасён. Он чувствует себя хорошо и уже выписан. В дальнейшем молодой человек продолжит амбулаторное лечение.

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#врачи
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Экономист Соболева предсказала снижение цен на стоматологию
28 июня 2024, 22:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Цены на услуги стоматологов в России в последнее время растут с непомерной скоростью из-за увеличения стоимости импортных материалов и оборудования. Такое мнение высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Соболева.
«Повышение спроса на стоматологические услуги ведёт к увеличению цен. Это может быть также связано с ростом стоимости импортных материалов и оборудования, которые используются в стоматологии», – пояснила эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Однако сейчас, по словам Соболевой, рынок переориентируется на азиатских поставщиков, развивается импортозамещение.
«В таких условиях зависимость цен на стоматологические услуги от внешних факторов будет меньше, чем от конкуренции на рынке и спроса. В большей степени в дальнейшем цены будут расти на сложные услуги, которые требуют дорогостоящего оборудования и материалов», – отметила эксперт.
Ранее президент Ассоциации стоматологов России Андрей Яременко рассказал журналистам, что цены на стоматологические услуги в стране растут на 10-15% в год.

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Врач Гаврилова рассказала, как подготовиться к приёму у доктора
28 июня 2024, 20:28

Фото: iStock / demaerre

Чтобы консультация у врача прошла максимально продуктивно, к посещению нужно определённым образом подготовится. Об этом предупредила врач Наталья Гаврилова.
«Перед приёмом вспомните все симптомы, которые вас беспокоят: когда они возникают, что способствует их появлению и уменьшению. Проанализируйте, с какой частотой они появляются. Эти наблюдения помогут вам чётко описать свое состояние доктору», – объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».
Следует также составить список вопросов, которые пациент хочет задать.
«Также уточните, как часто нужно корректировать прием медикаментов. Важно понять, какой режим и питание рекомендуются при вашем заболевании. Можно ли вести активный образ жизни? Каких продуктов стоит избегать? Подготовка таких вопросов заранее поможет вам получить максимум информации на приёме», – уверена эксперт.
По словам Гавриловой, важно выйти из кабинета с пониманием всех рекомендаций. Поэтому нельзя стесняться задавать дополнительные вопросы.

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Врач Кушитерова назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы
28 июня 2024, 19:52

Фото: iStock / nensuria

Самым вредным продуктом для поджелудочной железы оказался алкоголь.
Он отвечает за 60-70% случаев ее хронического воспаления, сообщила врач-эндокринолог Амина Кушитерова.
«Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм сфинктера Одди. Это повышает давление в протоках органа и делает их проницаемыми для ферментов. Сфинктер Одди отвечает за перемещение жёлчи из печени и сока поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку. Его спазм приводит к их застою и воспалению», – пояснила медик «Газете.Ru».
Однако хронический панкреатит развивается лишь примерно у 10% людей, злоупотребляющих алкоголем. Существуют дополнительные факторы, подчеркнула врач. Это, в том числе, табакокурение.

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#врач
#алкоголь
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Эксперт по безопасности Гринин перечислил правила помощи при солнечном ударе
28 июня 2024, 18:53

Фото: iStock / Liudmila Chernetska

Для оказания помощи при солнечном ударе пострадавшего необходимо как можно скорее перенести в прохладное место и вызвать скорую помощь.
Такие рекомендации дал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

По его словам, в жаркую и солнечную погоду получить удар очень легко. Если с человеком такое уже случилось, сам он ничего сделать не может.
«Поэтому ему необходимо помочь – переместить в прохладное место, положить влажную повязку на голову, дать воды и вызвать скорую. Чтобы избежать этого, нужно по возможности держаться в тени, обязательно надевать головной убор и не забывать пить воду. Кроме того, лучше носить одежду из натуральных тканей, поскольку синтетические материалы препятствуют отводу тепла», – сказал Гринин Москве 24.
Ранее жителей Московского региона предупредили о сильной жаре. В выходные воздух может прогреться до 30… 32°С.

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Племянница сообщила об улучшении состояния музыкального критика Кушанашвили
28 июня 2024, 16:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Музыкальному критику Отару Кушанашвили стало лучше.
Об этом рассказала RT его племянница.

Ранее сообщалось, что Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда племянница заявила изданию, что у дяди обнаружили опухоль. Он был прооперирован и на тот момент находился без сознания.

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#журналист
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