В подмосковной деревне Селиваниха открылся отремонтированный ФАП

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фельдшерско-акушерский пункт открылся после ремонта в деревне Селиваниха городского округа Егорьевск, приём пациентов уже ведётся, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациентов в ФАПе принимает фельдшер. Кроме того, там проводят выездные приёмы врачи общей практики и узкопрофильные специалисты. В ФАПе также можно пройти первый этап диспансеризации, сделать прививки и получить телемедицинскую консультацию и льготные лекарства», — отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.Он добавил, что в число обязанностей фельдшера в ФАПе входит наблюдение за пациентами с хроническими болезнями.
ФАП в Селиванихе обслуживает местных жителей, а также население деревень Фирстово, Пантелеево, Батраки и Сурово — всего около полутора тысяч человек.
Читайте также:
Врач Кондрахин напомнил об основных правилах поведения в аномальную жару
В МОНИКИ установили первый в Подмосковье спектральный компьютерный томограф
Здоровье в парках Подмосковья с начала лета проверили уже более 3,8 тыс. жителей
Лев Каштанов