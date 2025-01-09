Можайский врач Малина оценила опасность метапневмовируса

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Метапневмовирус, сообщения о распространении которого в последние дни поступают из Китая и других стран, известен ещё с 2001 года. Об этом сообщила заместитель главврача Можайской больницы по амбулаторно-поликлинической помощи, врач-терапевт Анастасия Малина.
«Метапневмовирус – один из распространённых вирусов, вызывающих респираторные инфекции по всему миру. Он известен уже давно – с 2001 года. А в России тесты для его выявления существуют с 2010-го. Подобные инфекции, как обычно, более опасны для детей, пожилых людей и пациентов со сниженным иммунитетом», – отметила Малина, слова которой приводит пресс-служба администрации Можайского городского округа.
Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.
Основные симптомы заболевания – кашель, заложенность носа, насморк, повышенная температура, затруднённое дыхание и изменение голоса. Медик подчеркнула, что вакцину против метапневмовируса ещё не разработали, но прививка от пневмококковой инфекции значительно снижает вероятность заражения любыми вирусными инфекциями.
5 января Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило, что в стране зафиксирована вспышка метапневмовируса человека. Рост заболеваемости особенно заметен на севере страны – рядом с границей с Россией. Роспотребнадзор в тот же день заявил, что ведёт наблюдение за эпидемиологической ситуацией.
Позже кадры из переполненных китайских больниц передали СМИ всего мира, напоминая о временах пандемии коронавируса.
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Лора Луганская