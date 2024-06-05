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В подмосковных образовательных учреждениях с начала года прошли медосмотры 520 тыс. детей

05 июня 2024, 19:01

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Профилактические осмотры в образовательных учреждениях Подмосковья с начала года прошли более 520 тыс. детей. Такой статистикой поделилась первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
«Жители Московской области, в том числе дети, могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Дети могут проверить здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения. Только с начала года медосмотры прошли уже более 520 тыс. школьников», – пояснила зампред.
Болатаева напомнил, что получить результаты можно в цифровом формате. Для этого родителям нужно зайти в медицинскую карту в личном кабинете регионального портала госуслуг. Данные о пройденном профосмотре появятся там в течение 45 дней.



При подозрении на патологию ребёнка направляют в поликлинику на углублённый осмотр.

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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#медицина
#школьники
Врач Попова заявила об опасности жары для пожилых
05 июня 2024, 18:33

Фото: iStock/fizkes

Врач-терапевт, врач-нефролог Александра Попова заявила, что жара может негативно влиять на здоровье пожилых людей, вплоть до бреда и галлюцинаций.
«На фоне обезвоживания в жару могут возникнуть головокружение, слабость, потемнение в глазах. Из-за этого человек может потерять сознание и упасть, получить тяжелую травму. Поэтому в жару пожилым людям очень важно пить достаточно жидкости», — добавила в беседе с «Известиями» Попова.

Особенно аккуратными следует быть тем, кто страдает различными хроническими заболеваниями.

Для того, чтобы обезопасить себя в знойную погоду, врач рекомендовала пить больше жидкости, не выходить на улицу в периоды пика солнечной активности, носить головной убор, надевать удобную и лёгкую одежду.

А эндокринолог и психотерапевт Александр Фомин заявил о важности гормонов для работы всего организма.

«Генетика – это своего рода база организма. Каждая клетка человеческого тела имеет набор генетической информации, то есть базу данных. Важность гормонов в том, что практически все они работают с тем, что помогает организму получить доступ к этой базе и поэтому от количества любого гормона, который имеет так называемый геномный механизм, зависит работа системы организма», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Фомин.

Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что бег полезен для сердечно-сосудистой системы, в частности.

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#человек
#пожилые люди
#жара
#здоровье
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В Пушкино пройдет Единый день диспансеризации для жителей округа
05 июня 2024, 17:32

Фото: istockphoto / demaerre

Единый день диспансеризации пройдет в Пушкинском округе 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Все желающие смогут пройти обследование с 09:00 до 14:00.

«В амбулаторно-поликлинических подразделениях Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. пройдет единый день диспансеризации. Взрослых пациентов будут ждать все поликлиники округа — №1 в Пушкино, №2 в Мамонтовке, №3 в Лесном, №4 в Клязьме, №5 в Правдинском, №6 и №7 в Софрино, №8 в Ашукино и №9 в Ивантеевке», — подчеркнули в пресс-службе.

Записаться на диспансеризацию можно на портале, через 122, через терминал или регистратуру в поликлинике. Время приема без записи может составлять более долгое ожидание.

Следующий единый день диспансеризации запланирован на 22 июня, а день семейного здоровья - на 15 июня.

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#пушкинский округ
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Россиянам объяснили пользу бега
Врач Уланкина заявила о пользе бега для сердца
05 июня 2024, 14:56

Фото: iStock/sportpoint

Врач Ольга Уланкина заявила, что бег полезен для сердечно-сосудистой системы, в частности.
«При аэробных нагрузках человек выполняет физические упражнения низкой интенсивности, а к мышцам обеспечивается большой приток богатой кислородом крови, из которой они берут энергию для работы. При беге сердце бьётся чаще, активнее перекачивает кровь по организму и снабжает клетки кислородом. Это тренирует сердечно-сосудистую систему», — пояснила в беседе с RT Уланкина.

Кроме этого, по её словам, бег укрепляет костную систему организма.

А директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева заявила, что у половины склонных к ожирению людей прослеживается более высокая предрасположенность к депрессии.

«Это особый психотип, особое строение психики человека. У нас, например, в центре эндокринологии каждый пациент, который приходит на чекап, прежде всего идёт к психологу. Мы определяем психотип, смотрим, какие методы воспринимает. И потом психологическая корректировка, снятие определенных якорей, конечно, улучшают перспективу пациента», – приводит АГН «Москва» комментарий Мокрышевой.

Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова говорила, что в абрикосах содержаться такие элементы, которые укрепляют иммунную систему и даже способны защитить от некоторых форм рака.

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#бег
#сердце
#врач
#человек
#здоровье
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Главный педиатр Подмосковья рассказала, как выбрать место для купания ребенка
Педиатр Одинаева: Для купания с ребенком выбирайте проверенные водоемы
05 июня 2024, 12:23

Фото: istockphoto / Makovsvet

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала родителям, как правильно выбрать место для купания ребенка и организовать отдых без вреда для здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Во время планирования отдыха с детьми выбирайте только официально разрешенные для купания водоемы, которые прошли проверку.

«Перед тем как ребенок пойдет плавать, проверьте чтобы на месте купания был безопасный плавный спуск в воду, нет посторонних предметов и течения. Не забывайте, что даже водоросли могут ограничить движения ребенка в воде и вызвать панику. Испугать ребенка могут и речные жители: лягушки, рыбки», — объяснила врач Нисо Одинаева.

Специалист отметила, что перед купанием детей нельзя плотно кормить, так как на полный желудок в воде могут случиться судороги. На пляже допустим легкий перекус и обязательно надо поить ребенка.

Кроме того, объясните ребенку о правилах поведения в воде. Нельзя подныривать под плывущего человека и «топить» его, а также подавать ложные сигналы о помощи.

«Если ребенок пользуется плавательным кругом или надувным матрацем, то при покупке следует обращать внимание на то, чтобы они состояли из нескольких независимых надувных частей.Если вы видите, что ребенок дрожит, стучит зубами, у него синие губы, попросите его выйти из воды во избежание переохлаждения. в случае, если ребенок затих и перестал двигаться - немедленно вытаскивайте его и вызывайте скорую помощь», — подчеркнула педиатр.

Стоит отметить, что важно уметь оказывать первую помощь самостоятельно.

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#подмосковье
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#врач
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#педиатр
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Жители Каширы прошли медосмотр в Городском парке
05 июня 2024, 10:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Возможность пройти комплексное медицинское обследование в Городском парке появилась у жителей Каширы этим летом, за минувшие выходные такой врачебный осмотр прошли уже 15 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мы рады, что жители активно откликнулись на нашу инициативу. Проведение диспансеризации в парке позволяет приблизить медицинские услуги к населению и сделать их более доступными», — сказала фельдшер Мария Перминова.
Она добавила, что такая возможность особенно важна для тех, кто редко обращается в поликлинику, но при этом нуждается в регулярных медицинских осмотрах.

Выездная диспансеризация в парке организована силами Каширской больницы, медики будут проводить такие осмотры для всех желающих каждое воскресенье с 10 утра до четырёх часов дня.

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#кашира
#диспансеризация
#медосмотр
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#медицина
#здравоохранение
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Солнечногорские хирурги спасли младенца, проглотившего инородное тело
05 июня 2024, 10:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Солнечногорской больницы спасли от удушья младенца, проглотившего пластиковый цветок от детского конструктора. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 10-месячный ребёнок с признаками удушья и острым нарушением дыхания. Врачи решили провести экстренную бронхоскопию.
«Манипуляция заняла пять минут. Эндоскописты провели под наркозом бронхоскопию и удалили инородное тело, которое оказалось зелёным пластиковым цветком от детского конструктора», – рассказал заведующий реанимационным отделением Александр Ерохин.
Сейчас дыхание маленького пациента восстановлено, однако он продолжает находиться под наблюдением медиков.

Врачи напомнили, что нельзя в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, особенно, если они могут дотянуться до мелких предметов. Если родители заподозрили, что малыш проглотил инородный предмет, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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#хирург
#здравоохранение
#минздрав мо
#солнечногорск
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье закупит около 60 единиц оборудования для заготовки крови
05 июня 2024, 10:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Современное оборудование для заготовки и хранения крови и её компонентов закупят в текущем году для медицинских учреждений Московской области на сумму свыше 211 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Новое оборудование позволит специалистам заготавливать больше крови и её компонентов. В этом году для медицинских учреждений Подмосковья планируется закупить почти 60 единиц оборудования на сумму более 211 млн рублей», — цитируются в сообщении слова главы областного Минздрава Алексея Сапанюка.
Отмечается, что донорская кровь и её компоненты необходимы для лечения пациентов с сильной кровопотерей, ожогами, травмами и другими заболеваниями. Новая медтехника поступит в семнадцать медицинских организаций региона, включая Московский областной центр крови и ряд окружных больниц. Оборудование будет закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Первый День открытых дверей в МОНИИАГ собрал около 30 будущих мам и их близких
04 июня 2024, 21:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии впервые открыл двери для будущих мам и их семей. Мероприятие привлекло порядка 30 пациенток, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Это первое мероприятие такого рода в МОНИИАГ. Мы познакомили гостей с уникальной историей первого в стране института акушерства и ответили на самые часто задаваемые вопросы будущих мам и их близких», – рассказала научный сотрудник акушерского обсервационного отделения Мария Игнатьева.
Будущих мам, их родственников и детей ждали не только познавательные встречи с врачами, но и угощение и приятные сюрпризы от организаторов. На встрече выступили бывшие пациенты института. Они рассказали о собственном опыте родов в МОНИИАГ.

В институте намерены проводить такие встречи на регулярной основе, причём как онлайн, так и оффлайн.

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#минздрав мо
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#подмосковье
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Врач Калошина объяснила причину старения детей из-за вейпов
04 июня 2024, 20:31

Фото: iStock/FabrikaCr

Детский врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина заявила, что старение организма даже у детей из-за вейпов, электронных сигарет и курительных смесей происходит из-за недостатка питательных веществ.
«Электронные сигареты подвергают тело воздействию свободных радикалов, одновременно снижая уровень витаминов А и С, которые играют важную роль в производстве коллагена и эластина. Результат недостатка питательных веществ — преждевременное старение в виде сухости, расширенных пор, дряблости, морщин, гиперпигментации и неровной текстуры кожи», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Калошина.

Она напомнила, что курение вейпов и электронных сигарет вредно тем более растущему организму и может оказать пагубное влияние на работу печени и почек, органы дыхания, центральную нервную систему и т. д.
А заведующая 2-м отделением Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Татьяна Потапова предупредила об опасностях, которые могут поджидать на дачных участках летом.

«Инфекций, которые можно подхватить за городом, очень много. Начнем с кишечных. Работа в земле, грязные руки и съеденная прямо на грядке клубничка – и бактериальная инфекция гарантирована. Лето – это сезон именно бактериальных инфекций», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Потапова.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин также говорил, что курение негативно влияет на весь организм человека, в том числе и на голосовые связки. Так, из-за пристрастия к табаку можно даже потерять голос.

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#подростки
#вейпы
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