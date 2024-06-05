В подмосковных образовательных учреждениях с начала года прошли медосмотры 520 тыс. детей

Профилактические осмотры в образовательных учреждениях Подмосковья с начала года прошли более 520 тыс. детей. Такой статистикой поделилась первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
«Жители Московской области, в том числе дети, могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Дети могут проверить здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения. Только с начала года медосмотры прошли уже более 520 тыс. школьников», – пояснила зампред.Болатаева напомнил, что получить результаты можно в цифровом формате. Для этого родителям нужно зайти в медицинскую карту в личном кабинете регионального портала госуслуг. Данные о пройденном профосмотре появятся там в течение 45 дней.
При подозрении на патологию ребёнка направляют в поликлинику на углублённый осмотр.
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