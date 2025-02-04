Жителей Подмосковья приглашают на бесплатную онкодиагностику 8 февраля

Фото: пресс-служба Минздрава МО
День открытых дверей проведут во всех двадцати пяти центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в ближайшую субботу, 8 февраля, проверить своё здоровье смогут все желающие от 18 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Залогом успеха лечения онкологических заболеваний является своевременная и качественная диагностика. (…) В эту субботу жители Московской области смогут пройти бесплатные исследования и получить консультацию онколога», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.В рамках дня открытых дверей женщины смогут пройти маммографию или УЗИ молочных желёз и цитологическое исследование шейки матки, а мужчинам сделают ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, всем пришедшим предложат пройти проверку на рак кожи, а также рентген или КТ.
Диагностика будет проводиться с 9 утра до 14:00, с собой нужно будет взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Адреса центров амбулаторной онкологической помощи Московской области размещены по ссылке.
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Лев Каштанов