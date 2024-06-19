Мобильный комплекс НИКИ провел 70 выездных мероприятий

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Почти 70 выездов совершил мобильный комплекс НИКИ с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства проводят выездные осмотры для маленьких пациентов с тяжелыми патологиями.
Работать выездной комплекс начал в феврале 2022 года.Выездная бригада состоит из узкопрофильных специалистов, а передвижной комплекс оснащён современной медицинской техникой.
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«В ходе выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тыс. маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики. Благодаря таким выездам, мы можем обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение», — поделилась директор НИКИ Нисо Одинаева.
Работать выездной комплекс начал в феврале 2022 года.Выездная бригада состоит из узкопрофильных специалистов, а передвижной комплекс оснащён современной медицинской техникой.
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Мира Полтева