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Сотрудники кардиопульта скорой помощи Подмосковья расшифровали около 200 тыс. ЭКГ

19 июня 2024, 11:06
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Около 200 тысяч электрокардиограмм приняли и расшифровали сотрудники кардиопульта Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В министерстве напомнили, что кардиопульт — это координационный центр, куда бригада скорой помощи передаёт ЭКГ пациента. Там кардиолог расшифровывает кардиограмму и дистанционно оценивает состояние больного, что позволяет бригаде принять решение относительно госпитализации пациента.

«Такая оперативность крайне важна при подозрении на инфаркт, когда больного необходимо в срочно доставить в стационар. Всего за время работы кардиопульта кардиологи приняли и расшифровали более 962 тысяч ЭКГ, а с начала года — почти 200 тысяч», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.


Он добавил, что в трёх процентах случаев ЭКГ выявила острую сердечную недостаточность.

Кардиопульт в Подмосковье был организован благодаря приобретению новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи показаний. Сейчас такие аппараты есть в распоряжении всех подмосковных бригад скорой помощи.

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#подмосковье
14 подмосковных медучреждений помогают участникам СВО
19 июня 2024, 11:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области 14 медицинских учреждений оказывают помощь участникам спецоперации. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Наши герои могут пройти реабилитацию в центре «Ясенки». Там также развёрнут центр проката технических средств реабилитации. Всего в Подмосковье 14 медучреждений оказывают медпомощь нашим бойцам, шесть из них – по профилю медицинской реабилитации», – рассказал спикер в интервью «Российской газете».
По его словам, у участников СВО с инвалидностью есть персональные помощники, которые подключаются к решению любых вопросов, в том числе в оформлении льгот и выплат.
«В нескольких муниципалитетах родственники бойцов могут, пройдя соответствующее обучение, официально трудоустроиться в социальном центре для помощи близким», – добавил Брынцалов.
В интервью он рассказал, как устроена реабилитация участников специальной военной операции в Подмосковье, а также о новой программе социально-культурной реабилитации бойцов, которая будет запущена до конца года.

В прес-службе Мособлдумы добавили, что всю информацию о том, как пройти реабилитацию в центре «Ясенки», можно найти на портале «Помощь рядом». Можно обратиться и в фонд «Защитники Отечества».

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#подмосковье
#московская область
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Мобильный комплекс НИКИ провел 70 выездных мероприятий
19 июня 2024, 11:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 70 выездов совершил мобильный комплекс НИКИ с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства проводят выездные осмотры для маленьких пациентов с тяжелыми патологиями.

«В ходе выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тыс. маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики. Благодаря таким выездам, мы можем обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение», — поделилась директор НИКИ Нисо Одинаева.

Работать выездной комплекс начал в феврале 2022 года.Выездная бригада состоит из узкопрофильных специалистов, а передвижной комплекс оснащён современной медицинской техникой.

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#врачи
#комплекс
#лечение
#сотрудники
#ники детства
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В Подмосковье прошла конференция дерматологов
19 июня 2024, 09:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В выходные состоялась конференция дерматологов Московской области совместно со специалистами МОККВД. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На мероприятии собрались ведущие специалисты региона, которые поделились опытом и рассмотрели клинические случаи применения инновационного российского препарата.

«Конференция стала не только площадкой для профессионального общения, но и важным шагом в развитии дерматологии региона. Благодаря обмену опытом и знаниями между ведущими специалистами, мы можем быть уверены в том, что жители региона получат самую качественную медицинскую помощь», — отметила врач-дерматовенеролог Елена Авербух.

Проведение узконаправленных лекций и конференций для медработников помогает повышать квалификации специалистов.

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#медработники
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Подмосковный педиатр Цуркин попросил не оставлять детей в закрытой машине
18 июня 2024, 22:00

Фото: Istockphoto / dimarik

Оставлять детей одних в автомобилях летом недопустимо. Это может привести к тепловому удару и летальному исходу, предупредил врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин.
«Автомобиль нагревается очень быстро. Всего за 10 минут температура воздуха в нём вырастает на 11°C. В жару критическая для ребёнка температура в машине 40-42°C может наступить уже через 15-20 минут», – отметил врач, слова которого привели в пресс-службе регионального Минздрава.
При этом он подчеркнул, что открытое окно или кондиционер не могут достаточно охладить машину, поскольку солнечные лучи, преломляющиеся через стекло, превращают салон в духовку.
«Тело ребёнка нагревается в 3-5 раз быстрее, чем тело взрослого. У него могут начаться судороги, рвота, нарушиться сердцебиение. При худшем сценарии малыш потеряет сознание», – добавил Цуркин.
Специалист призвал не оставлять ребёнка в машине одного, даже если родители отошли на минуту. Нелепая задержка может привести к фатальному исходу.

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Физиолог рассказал, как правильно выбрать обувь
Физиолог Созыкин: не стоит покупать обувь из искусственных материалов
18 июня 2024, 21:18

Фото: iStock/g-stockstudio

Обувь из искусственных материалов не позволяет ногам дышать, а каблуки выше четырех см могут привести к варикозу или травмам. Как правильно выбрать подходящую обувь, рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин.
«В первую очередь обратите внимание на материалы верха. Они должны быть натуральными. Летом отдавайте предпочтение закрытой обуви с дышащей кожей или натуральной тканью. Подошва должна быть изготовлена из натуральных материалов или из гибкой и эластичной резины. Шнурки или липучки — желательны», — посоветовал Созыкин в беседе с «Известиями».

Он также отметил, что задник у обуви должен быть жестким и закрывать пятку и голень. При этом каблуки не должны превышать четыре см, иначе они могут привести к варикозу или травмам. Кроме того, специалист добавил, что резиновая обувь непригодна для длительной носки и хороша только для пляжа.

Созыкин также посоветовал не покупать обувь из искусственных материалов, так как нога в таких ботинках не дышит. Не стоит носить и обувь с зауженным носком, так как сдавливание пальцев очень вредно для спины. Подобные туфли можно носить не часто и не дольше трёх часов.

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Правило четырёх «Д»: токсиколог Водовозов перечислил главные симптомы ботулизма
Токсиколог Водовозов: Чтобы распознать ботулизм, есть правило четырёх «Д»
18 июня 2024, 18:39

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

В Московской области 20 человек были госпитализированы с симптомами ботулизма. Все пострадавшие ели лобио или суши, заказанные в службе доставки или купленные в супермаркете.
Подмосковье стало четвёртым в России регионом, где зафиксировали случаи инфицирования. Ранее ботулизм зафиксировали в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Общее число госпитализированных в России перевалило за 150, продажа опасной продукции приостановлена.

Что вызывает ботулизм


Ботулизм – это отравление теми токсинами, которые вырабатывают особые почвенные бактерии под названием клостридии, пояснил «Радио 1» врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

«Они довольно капризны и растут только в среде с очень низким содержанием кислорода – менее 2%. Такая среда чаще всего возникает в консервах – либо это банки, либо запаянный пластик, либо еще что-то в этом роде. Чаще всего это домашние заготовки, но бывают и вот такие истории с промышленным производством», – отметил врач.
Очень важно, добавил он, что мы не можем заразить другого человека ни токсином, ни самой клостридией. Иными словами, ботулизм – всё-таки не совсем инфекция, а пищевое отравление.

Насколько опасен ботулизм

Заболевание было опасно в 1950-х годах – то есть до того, как появилась реанимационная техника.

«Тогда летальность была под 50-60%. Сейчас по всему миру она составляет менее 5%, потому что это паралитический яд. Он постепенно отключает мышцы. Самое главное – это наша дыхательная мускулатура. Сегодня несколько человек перевели на ИВЛ, и тем самым их спасут. Пока за них будет работать аппарат, у них организм справится с токсином. Медики помогут с поддерживающей терапией, и в итоге всё пройдет без каких-либо последствий. Может быть длительный период восстановления – недели или месяцы. Но фатальных последствий, скорее всего, не будет», – заверил собеседник «Радио 1».


Как распознать ботулизм


Спутать симптомы ботулизма довольно сложно. Чтобы распознать их, нужно пользоваться так называемое правило четырёх «Д».

«Первое – это диплопия, то есть раздвоение предметов. Вы смотрите на один предмет, но видите два. Второе «Д» – это дисфагия, то есть затруднение глотания. У человека постоянно в горле стоит какой-то комок, он не может проглотить, ему что-то постоянно сильно мешает. Третье «Д» – дисфония. Внезапно садится голос, буквально на ровном месте. Из-за чего? Из-за того, что ослабла мускулатура, а она у нас в артикуляции играет главную роль. И последнее – это невнятная речь. Мы понимаем, что это поражение черепно-мозговых нервов», – пояснил врач.
Далее человеку становится всё труднее и труднее дышать, его лицо становится маскообразным, практически лишённым мимики. Развивается задержка мочи. Самые катастрофические последствия – это летальный исход.

Однако, по словам Водовозова, если за медицинской помощью обратиться с первыми симптомами, то вероятность успеха очень высока. Лечат ботулизм терапевтической сывороткой. По сути, это антитела, которые связывают токсины.

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Паразитолог назвал причину вспышки ботулизма в Москве
Паразитолог Бартули: ботулизм мог находиться в консервированном тунце
18 июня 2024, 18:24

Фото: iStock/digicomphoto

Вспышка ботулизма в Москве возникла, скорее всего, из-за заражённого консервированного тунца или фасоли, из которых готовили салаты. Так считает врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.
Ботулизм является серьёзным инфекционным заболеванием, которое может привести к летальному исходу, заразиться им можно, употребив в пищу продукты с содержанием ботулотоксинов.

«Ботулизм не передаётся от человека к человеку. Заражение возникает только при употреблении в пищу продуктов, зараженных ботулиническим токсином. Поражается нервная система, продолговатый спинной мозг», — пояснил Бартули в интервью Общественной Службе Новостей.

Он также рассказал, что внешне зараженный продукт ничем не отличается от безопасного. При этом токсины могут содержаться в консервах, если емкость была неправильно пастеризована.

Ранними симптомами ботулизма являются сильная утомляемость, слабость, затуманенное сознание, сухость во рту. Также может наблюдаться затруднение глотания и замедление речи. Дальше у человека может появиться рвота и диарея или же вздутие живота и запор. Позднее появляется косоглазие, пропадает мимика, бледнеет кожа, нарушается координация, паралич конечностей и дыхательной мускулатуры.

Врач подчеркнул, что данное заболевание может стать смертельным. Степень осложнений зависит от количества употребленного токсина. Таким образом, Бартули посоветовал, если после поедания консервированных продуктов человек заметил симптомы ботулизма, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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#продукты
#врач
#человек
#заражение
#симптомы
#интервью
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Повышенная жажда является симптомом целого ряда заболеваний
Диетолог Королева: повышенная жажда может указывать на эндокринные заболевания
18 июня 2024, 17:51

Фото: iStock/MediaRec

Если человек испытывает повышенную жажду и выпивает более 2,5 литров воды в день, то это может указывать на некоторые эндокринные заболевания, в том числе сахарный диабет второго типа. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
По словам специалиста, вода должна постоянно поступать в человеческий организм. Она поддерживает активность всех внутренних процессов, а также состояние кожи, волос, тканей в целом и мышечной массы. По её словам, на каждый килограмм массы тела необходимо выпивать не менее 30 миллилитров воды. Таким образом, человеку необходимо выпивать порядка 2–2,5 литра воды, однако, если человек крупный, то норма будет выше.

Она также пояснила, что отёки никак не связаны с питьём воды, а появляются из-за злоупотребления солёных продуктов.

«Когда у человека возникает потребность употреблять больше воды, это зачастую связано с рядом эндокринных заболеваний, примером которых является сахарный диабет 2-го типа. Полидипсия, или постоянная жажда, как раз сопровождает манифестацию проблем метаболического характера и является лакмусовой бумажкой, которая отражает наличие патологии по углеводному обмену», — рассказала Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Кроме того, по словам специалиста, существует несахарный диабет. Это патология почек, которая сопровождается повышенной жаждой и потерей большого количества жидкости. Также с жаждой могут быть связаны гипертиреоз или гиперпаратиреоз, заболевания почек, интоксикация, неукротимая рвота, диарея, обширные ожоги, а также психические расстройства и органические заболевания ЦНС.

Таким образом, в случае повышенной жажды Королева посоветовала обратиться к врачу и провести необходимые обследования.

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#тела
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Диетолог назвал напитки, продлевающие жизнь
Диетолог Гинзбург: кофе, какао и зелёный чай могут продлить жизнь
18 июня 2024, 16:05

Фото: iStock/yktr

Употребление кофе в умеренном количестве может продлить жизнь. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
«Помимо кофе, существует еще несколько напитков, способных продлить жизнь. Так, какао обладает антиоксидантными свойствами, которые могут замедлить процессы старения. При болезнях сердца диетолог советует пить зеленый чай, содержащий полифенолы», — рассказал Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач пояснил, что эти элементы благоприятно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Он также посоветовал снизить или вовсе исключить потребление газировок, соков и алкоголя. Их можно заменить на морсы, чай, кофе или какао.

При этом Гинзбург добавил, что укрепить иммунитет могут помочь травяные чаи с мятой или мелиссой. А ягодные морсы без сахара, по словам диетолога, очень богаты витаминами.

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