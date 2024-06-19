Сотрудники кардиопульта скорой помощи Подмосковья расшифровали около 200 тыс. ЭКГ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 200 тысяч электрокардиограмм приняли и расшифровали сотрудники кардиопульта Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В министерстве напомнили, что кардиопульт — это координационный центр, куда бригада скорой помощи передаёт ЭКГ пациента. Там кардиолог расшифровывает кардиограмму и дистанционно оценивает состояние больного, что позволяет бригаде принять решение относительно госпитализации пациента.
Он добавил, что в трёх процентах случаев ЭКГ выявила острую сердечную недостаточность.
Кардиопульт в Подмосковье был организован благодаря приобретению новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи показаний. Сейчас такие аппараты есть в распоряжении всех подмосковных бригад скорой помощи.
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«Такая оперативность крайне важна при подозрении на инфаркт, когда больного необходимо в срочно доставить в стационар. Всего за время работы кардиопульта кардиологи приняли и расшифровали более 962 тысяч ЭКГ, а с начала года — почти 200 тысяч», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в трёх процентах случаев ЭКГ выявила острую сердечную недостаточность.
Кардиопульт в Подмосковье был организован благодаря приобретению новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи показаний. Сейчас такие аппараты есть в распоряжении всех подмосковных бригад скорой помощи.
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Лев Каштанов