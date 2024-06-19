Сотрудники кардиопульта скорой помощи Подмосковья расшифровали около 200 тыс. ЭКГ

Если человек испытывает повышенную жажду и выпивает более 2,5 литров воды в день, то это может указывать на некоторые эндокринные заболевания, в том числе сахарный диабет второго типа. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.





Она также пояснила, что отёки никак не связаны с питьём воды, а появляются из-за злоупотребления солёных продуктов.





«Когда у человека возникает потребность употреблять больше воды, это зачастую связано с рядом эндокринных заболеваний, примером которых является сахарный диабет 2-го типа. Полидипсия, или постоянная жажда, как раз сопровождает манифестацию проблем метаболического характера и является лакмусовой бумажкой, которая отражает наличие патологии по углеводному обмену», — рассказала Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.





Кроме того, по словам специалиста, существует несахарный диабет. Это патология почек, которая сопровождается повышенной жаждой и потерей большого количества жидкости. Также с жаждой могут быть связаны гипертиреоз или гиперпаратиреоз, заболевания почек, интоксикация, неукротимая рвота, диарея, обширные ожоги, а также психические расстройства и органические заболевания ЦНС.





По словам специалиста, вода должна постоянно поступать в человеческий организм. Она поддерживает активность всех внутренних процессов, а также состояние кожи, волос, тканей в целом и мышечной массы. По её словам, на каждый килограмм массы тела необходимо выпивать не менее 30 миллилитров воды. Таким образом, человеку необходимо выпивать порядка 2–2,5 литра воды, однако, если человек крупный, то норма будет выше.