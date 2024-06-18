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Подмосковный педиатр Цуркин попросил не оставлять детей в закрытой машине

18 июня 2024, 22:00
Фото: Istockphoto / dimarik

Фото: Istockphoto / dimarik

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Оставлять детей одних в автомобилях летом недопустимо. Это может привести к тепловому удару и летальному исходу, предупредил врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин.
«Автомобиль нагревается очень быстро. Всего за 10 минут температура воздуха в нём вырастает на 11°C. В жару критическая для ребёнка температура в машине +40-42°C может наступить уже через 15-20 минут», – отметил врач, слова которого привели в пресс-службе регионального Минздрава.
При этом он подчеркнул, что открытое окно или кондиционер не могут достаточно охладить машину, поскольку солнечные лучи, преломляющиеся через стекло, превращают салон в духовку.


«Тело ребёнка нагревается в 3-5 раз быстрее, чем тело взрослого. У него могут начаться судороги, рвота, нарушиться сердцебиение. При худшем сценарии малыш потеряет сознание», – добавил Цуркин.
Специалист призвал не оставлять ребёнка в машине одного, даже если родители отошли на минуту. Нелепая задержка может привести к фатальному исходу.

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#педиатр
Физиолог рассказал, как правильно выбрать обувь
Физиолог Созыкин: не стоит покупать обувь из искусственных материалов
18 июня 2024, 21:18

Фото: iStock/g-stockstudio

Обувь из искусственных материалов не позволяет ногам дышать, а каблуки выше четырех см могут привести к варикозу или травмам. Как правильно выбрать подходящую обувь, рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин.
«В первую очередь обратите внимание на материалы верха. Они должны быть натуральными. Летом отдавайте предпочтение закрытой обуви с дышащей кожей или натуральной тканью. Подошва должна быть изготовлена из натуральных материалов или из гибкой и эластичной резины. Шнурки или липучки — желательны», — посоветовал Созыкин в беседе с «Известиями».

Он также отметил, что задник у обуви должен быть жестким и закрывать пятку и голень. При этом каблуки не должны превышать четыре см, иначе они могут привести к варикозу или травмам. Кроме того, специалист добавил, что резиновая обувь непригодна для длительной носки и хороша только для пляжа.

Созыкин также посоветовал не покупать обувь из искусственных материалов, так как нога в таких ботинках не дышит. Не стоит носить и обувь с зауженным носком, так как сдавливание пальцев очень вредно для спины. Подобные туфли можно носить не часто и не дольше трёх часов.

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#обувь
#здоровье
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Правило четырёх «Д»: токсиколог Водовозов перечислил главные симптомы ботулизма
Токсиколог Водовозов: Чтобы распознать ботулизм, есть правило четырёх «Д»
18 июня 2024, 18:39

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

В Московской области 20 человек были госпитализированы с симптомами ботулизма. Все пострадавшие ели лобио или суши, заказанные в службе доставки или купленные в супермаркете.
Подмосковье стало четвёртым в России регионом, где зафиксировали случаи инфицирования. Ранее ботулизм зафиксировали в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Общее число госпитализированных в России перевалило за 150, продажа опасной продукции приостановлена.

Что вызывает ботулизм


Ботулизм – это отравление теми токсинами, которые вырабатывают особые почвенные бактерии под названием клостридии, пояснил «Радио 1» врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

«Они довольно капризны и растут только в среде с очень низким содержанием кислорода – менее 2%. Такая среда чаще всего возникает в консервах – либо это банки, либо запаянный пластик, либо еще что-то в этом роде. Чаще всего это домашние заготовки, но бывают и вот такие истории с промышленным производством», – отметил врач.
Очень важно, добавил он, что мы не можем заразить другого человека ни токсином, ни самой клостридией. Иными словами, ботулизм – всё-таки не совсем инфекция, а пищевое отравление.

Насколько опасен ботулизм

Заболевание было опасно в 1950-х годах – то есть до того, как появилась реанимационная техника.

«Тогда летальность была под 50-60%. Сейчас по всему миру она составляет менее 5%, потому что это паралитический яд. Он постепенно отключает мышцы. Самое главное – это наша дыхательная мускулатура. Сегодня несколько человек перевели на ИВЛ, и тем самым их спасут. Пока за них будет работать аппарат, у них организм справится с токсином. Медики помогут с поддерживающей терапией, и в итоге всё пройдет без каких-либо последствий. Может быть длительный период восстановления – недели или месяцы. Но фатальных последствий, скорее всего, не будет», – заверил собеседник «Радио 1».


Как распознать ботулизм


Спутать симптомы ботулизма довольно сложно. Чтобы распознать их, нужно пользоваться так называемое правило четырёх «Д».

«Первое – это диплопия, то есть раздвоение предметов. Вы смотрите на один предмет, но видите два. Второе «Д» – это дисфагия, то есть затруднение глотания. У человека постоянно в горле стоит какой-то комок, он не может проглотить, ему что-то постоянно сильно мешает. Третье «Д» – дисфония. Внезапно садится голос, буквально на ровном месте. Из-за чего? Из-за того, что ослабла мускулатура, а она у нас в артикуляции играет главную роль. И последнее – это невнятная речь. Мы понимаем, что это поражение черепно-мозговых нервов», – пояснил врач.
Далее человеку становится всё труднее и труднее дышать, его лицо становится маскообразным, практически лишённым мимики. Развивается задержка мочи. Самые катастрофические последствия – это летальный исход.

Однако, по словам Водовозова, если за медицинской помощью обратиться с первыми симптомами, то вероятность успеха очень высока. Лечат ботулизм терапевтической сывороткой. По сути, это антитела, которые связывают токсины.

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#заболевания
#медицина
#здоровье
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Паразитолог назвал причину вспышки ботулизма в Москве
Паразитолог Бартули: ботулизм мог находиться в консервированном тунце
18 июня 2024, 18:24

Фото: iStock/digicomphoto

Вспышка ботулизма в Москве возникла, скорее всего, из-за заражённого консервированного тунца или фасоли, из которых готовили салаты. Так считает врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.
Ботулизм является серьёзным инфекционным заболеванием, которое может привести к летальному исходу, заразиться им можно, употребив в пищу продукты с содержанием ботулотоксинов.

«Ботулизм не передаётся от человека к человеку. Заражение возникает только при употреблении в пищу продуктов, зараженных ботулиническим токсином. Поражается нервная система, продолговатый спинной мозг», — пояснил Бартули в интервью Общественной Службе Новостей.

Он также рассказал, что внешне зараженный продукт ничем не отличается от безопасного. При этом токсины могут содержаться в консервах, если емкость была неправильно пастеризована.

Ранними симптомами ботулизма являются сильная утомляемость, слабость, затуманенное сознание, сухость во рту. Также может наблюдаться затруднение глотания и замедление речи. Дальше у человека может появиться рвота и диарея или же вздутие живота и запор. Позднее появляется косоглазие, пропадает мимика, бледнеет кожа, нарушается координация, паралич конечностей и дыхательной мускулатуры.

Врач подчеркнул, что данное заболевание может стать смертельным. Степень осложнений зависит от количества употребленного токсина. Таким образом, Бартули посоветовал, если после поедания консервированных продуктов человек заметил симптомы ботулизма, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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#подмосковье
#продукты
#врач
#человек
#заражение
#симптомы
#интервью
#кожа
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Повышенная жажда является симптомом целого ряда заболеваний
Диетолог Королева: повышенная жажда может указывать на эндокринные заболевания
18 июня 2024, 17:51

Фото: iStock/MediaRec

Если человек испытывает повышенную жажду и выпивает более 2,5 литров воды в день, то это может указывать на некоторые эндокринные заболевания, в том числе сахарный диабет второго типа. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
По словам специалиста, вода должна постоянно поступать в человеческий организм. Она поддерживает активность всех внутренних процессов, а также состояние кожи, волос, тканей в целом и мышечной массы. По её словам, на каждый килограмм массы тела необходимо выпивать не менее 30 миллилитров воды. Таким образом, человеку необходимо выпивать порядка 2–2,5 литра воды, однако, если человек крупный, то норма будет выше.

Она также пояснила, что отёки никак не связаны с питьём воды, а появляются из-за злоупотребления солёных продуктов.

«Когда у человека возникает потребность употреблять больше воды, это зачастую связано с рядом эндокринных заболеваний, примером которых является сахарный диабет 2-го типа. Полидипсия, или постоянная жажда, как раз сопровождает манифестацию проблем метаболического характера и является лакмусовой бумажкой, которая отражает наличие патологии по углеводному обмену», — рассказала Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Кроме того, по словам специалиста, существует несахарный диабет. Это патология почек, которая сопровождается повышенной жаждой и потерей большого количества жидкости. Также с жаждой могут быть связаны гипертиреоз или гиперпаратиреоз, заболевания почек, интоксикация, неукротимая рвота, диарея, обширные ожоги, а также психические расстройства и органические заболевания ЦНС.

Таким образом, в случае повышенной жажды Королева посоветовала обратиться к врачу и провести необходимые обследования.

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#врачи
#норма
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#заболевания
#тела
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Диетолог назвал напитки, продлевающие жизнь
Диетолог Гинзбург: кофе, какао и зелёный чай могут продлить жизнь
18 июня 2024, 16:05

Фото: iStock/yktr

Употребление кофе в умеренном количестве может продлить жизнь. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
«Помимо кофе, существует еще несколько напитков, способных продлить жизнь. Так, какао обладает антиоксидантными свойствами, которые могут замедлить процессы старения. При болезнях сердца диетолог советует пить зеленый чай, содержащий полифенолы», — рассказал Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач пояснил, что эти элементы благоприятно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Он также посоветовал снизить или вовсе исключить потребление газировок, соков и алкоголя. Их можно заменить на морсы, чай, кофе или какао.

При этом Гинзбург добавил, что укрепить иммунитет могут помочь травяные чаи с мятой или мелиссой. А ягодные морсы без сахара, по словам диетолога, очень богаты витаминами.

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#диетолог
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#иммунитет
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Психиатр раскрыл несколько простых способов борьбы с тревожностью
Психиатр Вилков: спорт и общение с близкими помогут побороть тревожность
18 июня 2024, 15:57

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Чтобы избавиться от состояния тревожности, стоит заняться спортом, пообщаться с близкими и погулять на свежем воздухе. Такие рекомендации дал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.
По словам специалиста, человеку, испытывающему тревожность, для начала необходимо разобраться в её причинах. Однако психиатр отметил, что у человека бывает и беспричинная тревога.

«В последнем случае у человека во всех областях жизни нет проблем, но он все равно испытывает тревогу. Здесь уже стоит обратиться к специалисту, чтобы подобрать методики лечения, потому что способы саморегуляции могут оказаться бессильны», — рассказал Вилков в интервью «Вечерней Москве».

При этом он уточнил, что справиться с состоянием тревоги может помочь физическая активность. По словам врача, через мышечную работу снижается возникает расслабление. Кроме того, общение с близкими людьми и прогулки на свежем воздухе также помогают бороться с тревожностью.

При этом в состоянии тревоги можно заняться просмотром любимых фильмов, прослушиванием расслабляющей музыки или пойти на массаж, заключил Вилков.

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#психиатр
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В Московской области наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом
18 июня 2024, 15:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье заболеваемость туберкулезом снизилась на 12%. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе положительная динамика в снижении заболеваемости туберкулёзом.

«В регионе реализуется комплексная программа по профилактике этого заболевания, его раннему выявлению и снижению смертности от него. С начала года заболеваемость туберкулёзом снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы достигли таких результатов благодаря активной просветительской работе, повышению доступности диагностики и эффективной терапии», — поделился главврач Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера Сергей Смердин.

Для оказания стационарной помощи больным в Подмосковье работают 6 отделений круглосуточного пребывания с общим коечным фондом 905 коек.

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В Подмосковье с подозрением на ботулизм госпитализированы 20 человек
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В Подмосковье с подозрением на ботулизм госпитализированы 20 человек
18 июня 2024, 14:53

Фото: Istockphoto / Jacob Wackerhausen

В больницах Московской области с предварительным диагнозом «ботулизм» лечатся 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В медучреждениях, подведомственных ведомству, сейчас находятся 20 человек с таким предварительным диагнозом. 12 из них – в тяжёлом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. Специалисты оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь. Ситуация находится на контроле Минздрава Подмосковья», – сообщили в пресс-службе «Интерфаксу».
В министерстве отметили, что медучреждения региона обеспечены противоботулинической сывороткой.

Ранее сообщалось, что в Москве к врачам с симптомами отравления и подозрением на ботулизм обратились более 120 человек. Сейчас 55 человек находятся в тяжёлом состоянии. Помимо этого, 12 пациентов попали в реанимацию с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты произошли и в Казани.

На днях столичном управлении Роспотребнадзора заявили о проведении эпидемиологического расследования. Приостановлена продажа продукции, которая могла вызвать заболевание.

Как выяснилось, заболевшие употребляли «Салат лобио» изготовителя ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Гастропорт».

Ботулизм – это инфекционное заболевание, возникающее при употреблении продуктов, содержащих соответствующий возбудитель. Характеризуется поражением нервной системы, от человека к человеку не передаётся.

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#госпитализация
#заболевания
#отравление
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Москвичей предупредили о риске обострения болезней сердца в «тропическую» погоду
18 июня 2024, 14:27

Фото: iStock/simpson33

В «тропическую» погоду у людей с болезнями сердца, суставов и органов дыхания могут обостриться их недуги. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.
«Духота, высокая температура воздуха и влажность приносят дискомфорт и вполне здоровым людям. Но особенно тяжело людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, заболеваниями органов дыхания, болезнями суставов. У них могут произойти обострения», – сказал Тяжельников в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Он посоветовал людям из группы риска регулярно измерять давление и не забывать принимать свои лекарства. Кроме того, по словам врача, стоит сбалансированно питаться, не злоупотреблять алкоголем, охлаждать помещение и по необходимости принимать прохладный душ. Однако спать под кондиционером врач не рекомендует. Его лучше выключить до сна, заключил Тяжельников.

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