Подмосковный педиатр Цуркин попросил не оставлять детей в закрытой машине

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Оставлять детей одних в автомобилях летом недопустимо. Это может привести к тепловому удару и летальному исходу, предупредил врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин.
«Автомобиль нагревается очень быстро. Всего за 10 минут температура воздуха в нём вырастает на 11°C. В жару критическая для ребёнка температура в машине +40-42°C может наступить уже через 15-20 минут», – отметил врач, слова которого привели в пресс-службе регионального Минздрава.При этом он подчеркнул, что открытое окно или кондиционер не могут достаточно охладить машину, поскольку солнечные лучи, преломляющиеся через стекло, превращают салон в духовку.
«Тело ребёнка нагревается в 3-5 раз быстрее, чем тело взрослого. У него могут начаться судороги, рвота, нарушиться сердцебиение. При худшем сценарии малыш потеряет сознание», – добавил Цуркин.Специалист призвал не оставлять ребёнка в машине одного, даже если родители отошли на минуту. Нелепая задержка может привести к фатальному исходу.
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