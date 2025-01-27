В Подмосковье приглашают доноров с редкими группами крови

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Людей с первой и четвёртой отрицательными группами крови приглашают сдать кровь для нужд больниц Московской области, потребность именно в этих группах крови отмечается по состоянию на понедельник, 27 января, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаются доноры с первой и четвёртой группами крови с отрицательным резус-фактором. Донорская кровь необходима пациентам, которым требуется переливание: пострадавшим в ДТП, людям с травмами и ожогами, онкобольным, а также новорождённым с различными патологиями», — рассказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сдать кровь подмосковные доноры могут в Московском областном центре крови, а также в его подразделениях в Воскресенске, Подольске, Щёлкове и Орехово-Зуеве.
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