В Подмосковье приглашают доноров с редкими группами крови

Уменьшение вероятности развития хронических заболеваний у детей — задача, которая требует ответственного подхода. Главный врач отделения педиатрии поликлиники N3 и педиатр из Московского областного центра охраны материнства и детства рассказала, как снизить риск хронических заболеваний, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Рекомендуется включать в рацион детей больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, ведь именно они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами. Исключение сладостей и фастфуда поможет избежать избыточного веса и связанных с ним проблем», — подчеркнул специалист.







Доктор считает, что физическая активность имеет огромное значение для укрепления здоровья. Регулярные спортивные занятия не только помогают поддерживать нормальный вес, но и улучшают общее состояние организма. Такие виды активности, как ходьба, плавание и езда на велосипеде, являются отличными способами проводить время с пользой для здоровья.



Также важно соблюдать режим сна, так как недостаток отдыха может ослабить иммунную систему и привести к различным заболеваниям. Окружающая среда тоже оказывает влияние на здоровье: следует избегать загрязнённых мест и контакта с токсичными веществами, чтобы поддерживать здоровье ребёнка на оптимальном уровне.



Кроме того, психологическое благополучие детей имеет большое значение. Стресс и негативные эмоции могут привести к хроническим заболеваниям. Родители должны создать благоприятную обстановку, в которой ребёнок сможет свободно выражать свои чувства и переживания. Регулярный контакт и активное участие в жизни ребёнка помогают вовремя обнаружить и решить возможные проблемы.







«Привычка к регулярным медицинским осмотрам играет важную роль в профилактике заболеваний. Важно не только следить за физическим состоянием ребенка, но и вовремя вакцинировать его против распространенных инфекций. Заботы о здоровье должны стать частью семейного уклада, ведь именно взрослые формируют осознанные привычки у детей», — сказала врач.





Регулярное мытьё рук, соблюдение правил личной гигиены и поддержание чистоты в доме — это основы, которые помогают предотвратить множество заболеваний. Совместная деятельность с детьми, такая как уборка или приготовление пищи, может сделать процесс обучения интересным и познавательным, что способствует формированию здоровых привычек на всю жизнь.