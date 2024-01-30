МОНИКИ им Владимирского получил более 300 единиц лёгкого медоборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 300 единиц лёгкого медицинского оборудования закупили для Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского в минувшем году, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
В числе нового оборудования наркозно-дыхательные аппараты, офтальмологические лазеры, аппараты для УЗИ, эндоскопы и многое другое.
Всего в прошлом году новым оборудование было оснащено более 20 отделений и филиалов клинического института. Медицинскую технику закупили в рамках областной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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«Полученное оборудование используется в отделениях кардиохирургии, детской реанимации челюстно-лицевой хирургии, оперблоке, и интенсивной терапии и прочих», — рассказал глава МОНИКИ Константин Соболев.
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Лев Каштанов