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В Серпухове завершили строительство первой поликлиники в микрорайоне Ивановские дворики

20 декабря 2023, 11:13
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове завершилось строительство многопрофильой поликлиники на 700 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Площадь здания превышает 10 тыс кв м. В поликлинике будут оказывать первичную медицинскую помощь по таким направлениям, как терапия, педиатрия, хирургия, кардиология, эндокринология, оториноларингология, офтальмология, неврология, гинекология и другие», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, это будет первая поликлиника в новом микрорайоне. Строительство велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано, сейчас поликлиника готовится к открытию.

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#здравоохранение
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Женщина жаловалась на непроходящий насморк и лишилась носа
The Sun: в Британии женщина лишилась носа после жалоб на непроходящий насморк
20 декабря 2023, 10:41

Фото: istock / Jelena Stanojkovic

Лиз Мерсер, проживающая в Ливерпуле в Великобритании потеряла нос из-за онкологии, который медики полтора года принимали за непроходящий и не поддающийся лечению насморк. Об этом информирует издание The Sun.

49-летняя Мерсер рассказала, что сначала у нее был заложен нос, болела голова и слезились глаза. Еще тогда, в 2021 году, она множество раз обращались к медикам, которые назначали спрей от насморка. Через 4 месяца после появления этих симптомов Лиз стала чувствовать себя хуже - у нее онемела левая сторона лица и начались сильные кровотечения из носа.

«Я чувствовала комок в носу и ощущала ужасный запах. Постоянно пахло фекалиями. К этому моменту я была убеждена, что у меня рак, так как мой нос начал терять форму. Раньше у меня был совершенно прямой нос, но он стал съезжать набок, опухать и краснеть», — рассказала женщина.

В июне 2022 года все же удалось установить диагноз — агрессивный рак в носовых пазухах. К тому времени опухоль уже сильно разрослась и пришлось ампутировать нос.

Мерсер поделилась, что было сложно принять новую внешность. После 30 курсов лучевой терапии рак отступил. Теперь она должна носить силиконовый протез и бороться с посттравматическим расстройством.

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#женщина
#опухоль
#диагноз
#медики
#рак
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В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились 585 медицинских работников
20 декабря 2023, 10:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

585 медицинских работников трудоустроились в Московской области благодаря программе «Приведи друга». Об этом сообщила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Программа работает в регионе с прошлого года. Сотрудник больницы может пригласить на работу в свою организацию медработника. В случае его трудоустройства он получит премию до 50 тыс рублей за врача и до 25 тыс рублей – за фельдшера или медсестру.
«В Подмосковье внедрён целый комплекс мер социальной поддержки для медработников. Это и компенсация аренды жилья, и предоставление бесплатного земельного участка, и «Социальная ипотека», и денежных выплаты. Благодаря программе «Приведи друга» в Подмосковье трудоустроились 585 медработников, в том числе более 330 – в этом году», – пояснила Стригункова.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, программа пользуется самой большой популярностью у медсестёр, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов и педиатров. Наибольшее число участников программы работает в Красногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Реутове и Пушкине.

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Пожилым женщинам дали рекомендации по улучшению качества секса
The Sun: эксперты дали пожилым женщинам советы по улучшению качества секса
20 декабря 2023, 07:51

Фото: istock / Deagreez

На либидо может влиять множество разных факторов. Специалист по климаксу Элоиза Эльфинстоун и другие эксперты дала рекомендации по улучшению качества секса пожилым женщинам в беседе с изданием The Sun.

Сексолог Саманта Маршалл заявила, что в первую очередь женщине в менопаузе нужно изучить свои изменившиеся потребности.

«Рассматривайте это как возможность снова открыть для себя удовольствие, купите новые вибраторы, обеспечивающие разные типы стимуляции. Помните, что внутренняя стимуляция — это еще не все, большинству женщин для оргазма нужна клиторальная», — пояснила эксперт.
После этого нужно обратить внимание на продукты, которые помогают справиться с сопутствующей менопаузе вагинальной сухостью, из-за чего секс может быть болезненным. С этим помогут справиться прописанная врачом гормонозаместительная терапия и негормональные аптечные лубриканты.

Эльфинстон также назвала неприятным симптомом ослабление мышц тазового дна. Она порекомендовала делать специальные упражнения.

«Чтобы сжать мышцы тазового дна, представьте, будто вам одновременно нужно задержать мочу и газы. Сделайте десять быстрых сжатий и расслаблений. Когда привыкнете, продлите каждое удержание до пяти-десяти секунд и полностью расслабляйтесь между сжатиями», — рассказала она.
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Глава Роспотребнадзора Попова рассказала, как защититься от гриппа и ковида
20 декабря 2023, 01:12

Фото: сайт Кремля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для защиты от гриппа и COVID-19 следует в общественных местах надевать маски, перчатки и защитные очки. Об этом пишет «КП».
«Потому что и ковид, и грипп, и респираторные вирусы, и корь, коклюш, — они все передаются воздушно-капельным путем. Важно, чтобы возбудители не попадали к другим людям — они ведь выделяются при чихании, кашле, даже при дыхании или разговоре. Если мы защищаем свои органы дыхания, и глаза, руки, у нас меньше шансов капельку с вирусом получить», — цитирует издание слова собеседницы.

При этом маски необходимо менять каждый два часа, подчеркнула Попова. Она также порекомендовала регулярно дезинфицировать руки.

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#грипп
#маски
#режим
#вирусы
#коронавирус
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People: Женщина вышла из пятилетней комы после анекдота, рассказанного матерью
19 декабря 2023, 23:52

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В США женщина очнулась после пятилетний комы, когда мать рассказала ей анекдот. Об этом пишет People.
Жительница Мичигана Дженнифер Флюэллен в 2017 году попала в ДТП, врезавшись на автомобиле в опору освещения. После аварии американка впала в кому и пять лет находилась без сознания.

Флюэллен всё это время навещала в больнице мать. В одно из посещений женщина решила рассказать дочери анекдот, и через несколько секунд услышала смех дочери, выходящей из комы.

В настоящее время пациентка идёт на поправку, несмотря на сложный диагноз.

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#диагноз
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#дтп
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Выплату на технические средства реабилитации в 2023 году получили 2 тыс жителей Подмосковья
19 декабря 2023, 20:00

Фото: Istockphoto / Professor25

Выплата на технические средства реабилитации с начала года выдана более чем 2 тысячам жителей Подмосковья. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Минсоцразвития Московской области Евгений Ермилов.
«В 2023 году выплату на ТСР получили более 2 тыс человек. Мы несколько лет назад реализовывали это через электронные сертификаты, но это было довольно сложно. Поэтому перешли на компенсационную выплату, причём сейчас она предоставляется в проактивном режиме. Достаточно просто того, что техсредства вписаны в индивидуальную программу реабилитации», – отметил Ермилов.
Он пояснил, что на сегодняшний день это 13 наименований. Широко представлены средства для адаптации жилого дома – например, функциональная кровать, подъёмник для ванны, устройства для гигиенических процедур, прикроватный столик.

Ермилов выступил на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. Темой стала реализация прав инвалидов в Подмосковье.

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#выплаты
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Врач Шашкова: К язве могут привести курение и режим дня
19 декабря 2023, 19:21

Фото: istockphoto.com/champja

Заведующая клинико-диагностическим отделением Видновской КБ Минздрава Московской области Татьяна Шашкова заявила, что спровоцировать язвенную болезнь могут многие факторы, в первую очередь, бактерия Helicobacter pylori.
Кроме этого, болезнь могут вызвать бесконтрольное применение обезболивающих препаратов, а также заболевания, повышающие выработку гормона, увеличивающего секрецию соляной кислоты.

«На вероятность развития язвенной болезни большое влияние оказывают предрасполагающие факторы, которыми являются курение, стрессы, нарушение режима дня и питания, употребление рафинированных продуктов и фастфуда, а также отягощенная наследственность — например, наличие язвенной болезни у родителей», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Шашкова.

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Врач Кондрахин раскрыл опасность авиаперелётов
Врач Кондрахин: «Может спровоцировать возникновение тромбов»
19 декабря 2023, 18:27

Фото: istockphoto.com/Mikhail Davidovich

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрея Кондрахина заявил, что перелёт на самолёте может быть опасен, поскольку может спровоцировать опасные недуги.
К таким врач отнёс тромбообразование.

«Внутри самолёта у человека происходит обезвоживание организма, из-за чего почки начинают работать активнее и выводят жидкость из организма быстрее. А это может спровоцировать возникновение тромбов. Если у человека есть предрасположенность к тромбам, то они могут образоваться при перелетах», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Кроме этого, во время перелёта могут обостриться проблемы с сердцем из-за нарушенного коронарного кровотока, причём дело может дойти вплоть до инфаркта.

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Россиянам назвали нетипичные симптомы приближающегося инфаркта
Кардиолог Фомичева: страх смерти может указывать на приближение инфаркта
19 декабря 2023, 17:42

Фото: iStock/twinsterphoto

Кардиолог Анастасия Фомичева предупредила россиян о нетипичных симптомах надвигающегося сердечного приступа.
«В предынфарктном состоянии человек ощущает боль за грудиной, его мучает одышка, повышение или наоборот понижение пульса, аритмия, гипотония, брадикардия», — рассказала врач в беседе с «Газетой.ру».

Он добавила, что человек может испытывать острую боль, как будто льют кипяток, которая распространяется с груди на шею, нижнюю челюсть, левую руку и лопатку.

Также на приближающийся инфаркт могут указывать такие нетипичные симптомы как резкая слабость, тошнота, потливость, рвота, и страх смерти.
По словам Фомичевой, такие ощущения могут продолжаться от 20 минут до нескольких часов. При этом люди, страдающие сахарным диабетом, имеют слабую чувствительность и могут не ощутить ярких симптомов приближающегося инфаркта.

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