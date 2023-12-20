В Серпухове завершили строительство первой поликлиники в микрорайоне Ивановские дворики

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове завершилось строительство многопрофильой поликлиники на 700 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Площадь здания превышает 10 тыс кв м. В поликлинике будут оказывать первичную медицинскую помощь по таким направлениям, как терапия, педиатрия, хирургия, кардиология, эндокринология, оториноларингология, офтальмология, неврология, гинекология и другие», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, это будет первая поликлиника в новом микрорайоне. Строительство велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано, сейчас поликлиника готовится к открытию.
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Лора Луганская