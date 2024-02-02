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В Подмосковье врачи провели операцию по удалению кисты 2-месячному ребёнку

02 февраля 2024, 13:15
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Сложную операцию для 2-месячного ребёнка провели в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обеспокоенная мать обратилась в больницу, когда заметила у дочки в стуле содержание слизи и крови. В ходе обследования была выявлена киста в области перехода подвздошной кишки в толстую кишку.

«Из-за плотной связи кишки и кисты необходимо было провести срочную операцию. Было принято решение выполнить комбинированную операцию с использованием миниинвазивных методик. Участок кишки с кистой был удалён, а затем произведена реконструкция и соединение двух разделённых участков кишки. Это позволило нам восстановить нормальную функцию пищеварительной системы. Важно отметить, что своевременная диагностика и правильная тактика хирургического лечения сыграли важную роль в успешном исходе операции»», — поделился завотделения хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.


Стоит отметить, что в настоящий момент ребенка уже выписали на амбулаторное наблюдение у специалистов.

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#ребёнок
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В Московской области открыли новый эндокринологический центр
02 февраля 2024, 13:07

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Региональный эндокринологический центр заработал на базе Видновской клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В новом центре будет оказываться помощь взрослому населению с сахарным диабетом, его осложнениями и другими заболеваниями эндокринной системы.

«В эндокринологическом центре будут оказывать медицинскую помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями – диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими. В Видном мы открываем первый в Подмосковье подобный центр, но в ближайшее время приём пациентов начнется во втором центре - в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На базе эндокринологического центра для пациентов кабинеты врачей-эндокринологов, офтальмологов с лазерной операционной для людей с диабетической ретинопатией, а также кабинет диабетической стопы для диагностики, профилактики и лечения диабетических язв нижних конечностей.

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#здоровье
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Врач назвала правила защиты от образования тромбов
Диетолог Денисова: полтора-два литра жидкости в день снижают риск сгущения крови
02 февраля 2024, 11:48

Halfpoint

Чтобы снизить риск сгущения крови и образования тромбов, необходимо скорректировать рацион питания, чтобы в нем быть достаточно витаминов и минеральных веществ, но без их переизбытка. О правилах защиты от тромбов рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова в беседе с aif.ru.

Врач отметила, что если у человека густая кровь, это значит что организм обезвожен. При нехватке жидкости тромбоциты склеиваются, откладываются в сосудах и образовывают тромбы.

Чтобы избежать этого, Денисова посоветовала пить 1,5-2 литра жидкости. Кроме воды можно пить некрепкий чай.

«А вот кофе и алкоголь не считаются, потому что они, наоборот, выводят жидкость из организма. Один из рисков сгущения крови и образования тромбов — высокое потребление кофеина. Причем неважно в чем — в чае, кофе, энергетических напитках», — заявила эксперт.
Диетолог уточнила, что любителям кофе стоит увеличить и объем употребляемой воды.

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Эндокринолог Мамонтова перечислила признаки инсулинорезистентности
02 февраля 2024, 09:57

Фото: istock / Suriyawut Suriya

Инсулинорезистентность — это гормональное заболевание, при котором клетки становятся нечувствительны к инсулину, гормону, отвечающему за перенос глюкозы. О признаках, которые свидетельствуют об этой болезни, рассказала эндокринолог Елена Мамонтова в беседе с «АиФ».

Данное состояние может приводить к разным серьезным болезням, среди которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, болезнь Альцгеймера, ишемическая болезнь сердца, женское бесплодие эректильную дисфункцию.

Причины инсулинорезистентности могут быть разнообразным – начиная от генетической предрасположенности, заканчивая гормональными изменениями во время беременности или в подростковом возрасте.

Мамонтова заявила, что при инсулинорезистентности может появиться лишний вес, усталость и повышенный уровень глюкозы в крови и атеросклероз сосудов. Врач призвала обращать внимание на эти признаки, особенно если они проявляются вместе. Также врач порекомендовала пристальное следить за этим, если у человека в семье есть родственники с диабетом 2 типа.

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#ожирение
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В Подмосковье дети с ОВЗ и инвалидностью могут получить помощь на дому
02 февраля 2024, 09:55

Фото: Анна Мороз

В протвинском центре реабилитации детей с ОВЗ рассказали о своей работе и помощи больным. Об этом сообщил корреспондент.
Специалисты протвинского отделения реабилитационного центра для детей с ОВЗ и инвалидностью «КЦСОиР «Серпуховский» ежедневно проводяит процедуры на дому минимум у 15 детей.

«Перечень процедур, проводимых на дому, устанавливается индивидуально в зависимости от каждого ребенка и его диагноза. В штате у нас сейчас медсестра по физиотерапии, медсестра по массажу, инструктор-методист по лечебной физкультуре, дефектолог, психолог, логопед, специалист по реабилитационной работе и специалист по работе с семьей. Как показывает практика, недостаточно работать только с ребенком. Важна работа в комплексе. Родителям психологическая поддержка тоже нужна», — объяснила завотделения социального обслуживания на дому детей инвалидов и детей с ОВЗ ГБУСО МО «КЦСОиР «Серпуховский» Екатерина Ивашурова.

Стоит отметить, что на сегодняшний день уже трое детей смогли перейти с домашнего лечения на ​полустационарного обслуживания и ​могут самостоятельно приезжать в центр с родителями. Прогресс в лечении и перехода с домашнего обслуживания напрямую зависит от профессионализма медиков и упорного труда детей на занятиях.

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#подмосковье
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Daily Mail: Каждый шестой британский школьник имеет гнилые зубы
02 февраля 2024, 06:34

Фото: iStock/robertprzybysz

Каждый шестой ребенок в Великобритании покидает начальную школу с гнилыми зубами из-за бесконтрольного употребления сладостей и неумения правильно чистить зубы. Об этом свидетельствует опрос, проведённый газетой Daily Mail.
Опрос 53 073 детей в возрасте десяти и 11 лет показал, что у 16% были признаки кариеса, при этом у пострадавших учеников в среднем было по два гнилых зуба. Около 3% школьников сообщили, что у них "часто" или "очень часто" болят зубы или рот, а 2% регулярно испытывают трудности с откусыванием твердой пищи.

Управление по улучшению здоровья обнаружило резкое неравенство между бедными и благополучными районами: уровень кариеса составляет почти каждый четвертый (23 процента) ребёнок в беднейшем районе – это более чем в 2 раза выше, нежели у чем каждого десятого ребёнка (10 процентов) в самом богатом.

Доктор Хелен Стюарт из Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья назвала эти цифры «просто вопиющими», добавив: «Если мы хотим когда-либо добиться реальных устойчивых изменений, мы должны серьезно заняться искоренением детской бедности раз и навсегда».

В итоге, британская ассоциация стоматологов обвинила министров в «затягивании» политики, которая могла бы сократить «огромный разрыв в здоровье полости рта» среди детей.

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#бедность
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#дети
#великобритания
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ВОЗ: К 2050 году количество заболевших раком может вырасти на 75 процентов
01 февраля 2024, 23:51

Фото: iStock/shironosov

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2050 году заболеваемость раком в мире вырастет более чем на 75 процентов. Об этом пишет The Guardian.
Последние данные онкологического подразделения ВОЗ, Международного агентства по исследованию рака, показывают рост с 14,1 миллиона новых случаев заболевания раком и 8,2 миллиона смертей во всем мире в 2012 году до 20 миллионов новых случаев и 9,7 миллиона смертей десятилетие спустя.

МАИР прогнозирует, что к 2050 году будет зарегистрировано более 35 миллионов новых случаев рака, что почти на 77% больше, чем в 2022 году, а число смертей увеличится почти вдвое с 2012 года и превысит 18 миллионов. При этом в странах с более низким доходом будет наблюдаться самый большой пропорциональный рост числа случаев. Согласно прогнозам, смертность от рака в бедных странах увеличится почти вдвое.

Как следует из доклада МАИР, быстро растущая угроза заболевания раком отражает не только старение и рост глобального населения, но и изменения в степени подверженности людей факторам риска, связанным с социально-экономическим развитием. Табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха остаются ключевыми факторами роста заболеваемости раком, отмечается в документе.

Ранее американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. Так, уровень диагностирования онкологии в США вырос на 12,8% за 20 лет.

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#онкология
#рак
#воз
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Врачи Щёлковского перинатального центра помогли женщине родить девятого ребёнка
01 февраля 2024, 22:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

36-летняя женщина в девятый раз стала матерью в Щёлковском перинатальном центре. В результате естественных родов на свет появился мальчик весом 3790 г и ростом 55 см, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«На данный момент женщина и новорождённый чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Это уже шестой мальчик в этой семье. Наш перинатальный центр оснащён самой современной медицинской техникой, необходимой для высокотехнологичной помощи беременным, роженицам и новорождённым», – рассказал главврач центра Андрей Пастарнак.
В министерстве напомнили, что в регионе работает портал «Стань мамой в Подмосковье».Там можно найти информацию о системе родовспоможения в Московской области.

Кроме того, в Подмосковье функционирует Единый call-центр системы родовспоможения региона. Позвонить туда бесплатно можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

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#врачи
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Россиянам назвали признак заболевания эхинококком
Паразитолог Бартули: Симптом болезни – боль в правом боку
01 февраля 2024, 21:09

Фото: istockphoto.com/Manjurul

Терапевт, УЗИ-специалист и паразитолог Эдуард Бартули заявил, что о заболевании эхинококком — заражении разновидностью ленточных червей — может говорить боль в правом боку.
«Пациент может начать жаловаться, что у него болит или подавливает правый бок при физической нагрузке. Очень часто таким людям становится тяжело подниматься по лестнице и делать упражнения. Но до этого момента эхинококк можно обнаружить лишь на плановом УЗИ печени», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бартули.

Врач отметил, что защититься от заражения можно, выполняя элементарные правила личной гигиены.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в мозг 12-летнего школьника проникли личинки паразита после того, как он погладил бездомную собаку. Заболевание оказалось эхинококкозом головного мозга. Врачам удалось благополучно удалить живое новообразование.

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#узи
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Терапевт Русаков рекомендовал грубый массаж при головных болях
01 февраля 2024, 20:25

Фото: istockphoto.com/eternalcreative

Терапевт Талдомской больницы Алексей Русаков заявил, что снять головную боль можно без медикаментов с помощью грубого массажа головы и шеи.
«Если человеку с головной болью нужно продолжать работать, а лекарств нет под рукой, то надо массировать точки входа лимфы в тело: передняя поверхность грудной клетки — соединения ключицы и грудины, массировать там. Потом растереть всю шею и всю голову вместе с ушами, грубо массировать. Потом поделать наклоны головы и просто пройтись», — отметил в беседе с NEWS.ru Русаков.

Он добавил, что также можно выпить чай или кофе, которые с помощью кофеина смогут тонизировать сосуды. Кроме этого, он рекомендовал проветривать помещение.

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