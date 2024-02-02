В Подмосковье врачи провели операцию по удалению кисты 2-месячному ребёнку

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Сложную операцию для 2-месячного ребёнка провели в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обеспокоенная мать обратилась в больницу, когда заметила у дочки в стуле содержание слизи и крови. В ходе обследования была выявлена киста в области перехода подвздошной кишки в толстую кишку.
Стоит отметить, что в настоящий момент ребенка уже выписали на амбулаторное наблюдение у специалистов.
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«Из-за плотной связи кишки и кисты необходимо было провести срочную операцию. Было принято решение выполнить комбинированную операцию с использованием миниинвазивных методик. Участок кишки с кистой был удалён, а затем произведена реконструкция и соединение двух разделённых участков кишки. Это позволило нам восстановить нормальную функцию пищеварительной системы. Важно отметить, что своевременная диагностика и правильная тактика хирургического лечения сыграли важную роль в успешном исходе операции»», — поделился завотделения хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.
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Мира Полтева