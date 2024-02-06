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Подмосковные врачи восстановили пациенту пробитую барабанную перепонку

06 февраля 2024, 15:52
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

44-летний мужчина с жалобами на снижение слуха поступил в лор-отделение Пушкинской больницы имени профессора Розанова, проблема оказалась связана с перфорацией барабанной перепонки. Для её восстановления потребовалась операция, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Пациенту дали общий наркоз и сделали тимпанопластику — реконструкцию поврежденной перепонки с использованием собственного трансплантата. Дефект перепонки мы закрыли фрагментом козелка — хрящевого выступа у основания ушной раковины», — объяснил заведующий лор-отделения Богдан Кулешов.
Он добавил, что такая операция проводилась в больнице впервые, и врачи справились с поставленной задачей. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Его выписали на амбулаторное лечение.

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#пушкино
#врачи
#медицина
#здравоохранение
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Подмосковный гематолог Марнов назвал самую востребованную группу крови
06 февраля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Наиболее востребованная группа крови в Москве и Московской области сейчас – первая отрицательная. Об этом сообщил в эфире «Радио 1» заместитель главного врача по медицинской части Московского областного Центра крови Глеб Марнов.
«Именно в этой группе крови сложилась потребность. Есть распространение в популяции той или иной группы. Если мы говорим про первую отрицательную, то в Московском регионе её порядка 7%. Дело в том, что от региона к региону и от страны к стране распространение той или иной группы меняется. Первая отрицательная группа – уникальная, потому что, как правило, её потребление выше, чем распространение в популяции. Часто бывают ситуации, когда у пациента вторая или третья группа крови, но мы ему переливаем первую отрицательную. Поэтому её расход всегда больше, чем распространение», – пояснил врач.
Донором, по его словам, может стать практически любой здоровый человек с 18 лет. С собой он должен иметь паспорт и СНИЛС. Противопоказания для сдачи крови бывают постоянными и временными.
«Список противопоказаний достаточно большой, с ним можно ознакомиться на сайте нашего центра. Это системные заболевания крови, тяжёлые операции, связанные с удалением органов. Они не позволяют человеку выполнять донорскую функцию. Есть временные противопоказания – например, перенесённое ОРВИ. Тогда в течение месяца человеку желательно воздержаться от донорства. Сделал татуировку – подожди 120 дней. Но окончательное решение всегда принимает врач на приёме», – сказал Марнов.
Он добавил, что к каждой сдаче крови нужно готовиться.
«Накануне следует исключить жирную и копчёную пищу. Питание должно быть диетическим. Утром обязателен лёгкий завтрак – чай, каша, желательно на воде, а не на молоке. И ещё обязательно надо выспаться. После суточного дежурства приходить не следует», – отметил врач.
В среднем интервал между донациями должен составлять около 60 дней. Однако и здесь необходим индивидуальный подход, заключил Глеб Марнов.

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#здравоохранение
#донорская кровь
#врач
#московская область
#подмосковье
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Гастроэнтеролог предупредила, какие продукты категорически нельзя есть на завтрак
Диетолог Чижикова: сладости хлебобулочные изделия не стоит есть натощак
06 февраля 2024, 15:49

Фото: istock / gpointstudio

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог Анастасия Чижикова напомнила, что завтрак является важным приемом пищи. Она отметила, что не стоит начинать свой день с мучных продуктов и сладостей.

«Потребление хлебобулочных изделий и других простых углеводов натощак может вызвать проблемы со здоровьем», — предупредила диетолог в беседе с «Газетой.Ru».
Чижикова заявила, что потребление пищи из белой муки и других простых углеводов с утра повышает уровень глюкозы, что чревато развитием инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Сахар способствует быстрому выбросу инсулина, что может привести к ощущению голода и перееданию.

Кроме того, организм не может качественно обработать большие объемы быстрых углеводов по утрам, что нагружает желудочно-кишечный тракт и поджелудочную железу. Не рекомендуется также употреблять натощак кислые продукты, такие как апельсины, грейпфруты и помидоры. Они могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и вызывать изжогу.


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#продукты
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#хлеб
#питание
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Врач назвал три продукта, которые способны быстро состарить сердце
Врач Сандер заявил, что старение сердца связано с употреблением соли и сахара
06 февраля 2024, 14:17

Фото: istock / Foremniakowski

Кардиолог Викас Сандер перечислил продукты, которые ускоряют старения сердца. По словам специалиста, наибольший урон сердечно-сосудистой системе наносят соль, сахар, и трансжиры. Об этом пишет Pronews.gr.

Врач призвал избавиться от вредных привычек, бросить пить и курить. Он пояснил, что человек может самостоятельно снизить риск развития болезней сердца и сосудов. Для этого нужно знать, от каких хронических болезней он страдает и следить за этим. Сандер указал на необходимость ежегодных обследований и контроля важных показателей здоровья, таких как холестерин и глюкоза в крови.

Как отметил кардиолог, последние исследования в США продемонстрировали, что у каждого пятого жителя износ сердца намного выше, чем реальный возраст. Сандер призвал обратить внимание на количество потребления сахара, соли и трансжиров. Именно эти продукты негативно влияют на здоровье сердца и сосудов.

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#кардиолог
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#врач
#возраст
#сахар
#человек
#соль
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Около 6 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
06 февраля 2024, 12:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли уже почти 6 тыс. детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Неонатальный скрининг проводится в первые дни после рождения ребенка для выявления генетических заболеваний на ранней стадии.

«До расширения перечня новорожденных проверяли на 5 генетических заболеваний, с начала прошлого года он был увеличен до 36. Важно, что обследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. С начала текущего года были обследованы почти 6 тыс. детей», — поделилась первый замепред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что кровь для проведения анализа берут из пятки новорожденного.

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#подмосковье
#кровь
#лечение
#светлана стригункова
#дети
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В Долгопрудном прооперировали тазобедренный сустав 92-летней женщине после аварии
06 февраля 2024, 11:04

Фото: istockphoto / Leandro Santiago

Долгопрудненские врачи выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава 92-летней женщине, попавшей в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В приемное отделение больницы скорая помощь доставила 92-летнюю пенсионерку, которую сбила машина на пешеходном переходе. У пациентки был обнаружен перелом шейки бедра.

«Под спинальной анестезией для устранения перелома шейки бедра мы выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава, то есть заменили его имплантом. Операция прошла успешно и заняла 2 часа. После реабилитации подвижность в суставе была полностью восстановлена», - поделился руководитель травмвцентра Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.

Стоит отметить, что на данный момент женщина уже выписана на амбулаторное лечение.

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#скорая женщина
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#подмосковье
#долгопрудный
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В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в программе «Земский доктор»
06 февраля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Приём заявок на участие в программе «Земский доктор» / «Земский фельдшер» открылся в Московской области, в этом году для работы в сёлах региона планируется привлечь около 240 медиков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В этом году в Подмосковье планируют привлечь 239 «земских докторов» и «земских фельдшеров», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
Программа «Земский врач» и «Земский фельдшер» направлена на обеспечение медицинскими кадрами сельских территорий региона. При трудоустройстве по программе врач получает единовременную выплату до полутора млн рублей, а фельдшер — до 750 тысяч рублей в зависимости от удалённости района.

Подать заявку на участие в программе можно через кадровую службу своей медорганизации.

Программа действует в Московской области с 2012 года. За это время «земскими» врачами и фельдшерами в деревнях и сёлах региона стали более 2,3 тыс. человек.

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Гастроэнтеролог ответил, могут ли кислые продукты и кофе натощак вредить слизистой желудка

Врач Малиновская: Антидепрессанты могут навредить при неправильном подборе

Врач Новикова заявила о связи зубной боли и иммунитета
#земский доктор
#здравоохранение
#медицина
#светлана стригункова
#московская область
#подмосковье
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Гастроэнтеролог ответил, могут ли кислые продукты и кофе натощак вредить слизистой желудка
Врач Харитонов опроверг вред кофе и кислых фруктов на слизистую желудка
05 февраля 2024, 22:43

Фото: istock / ipopba

Кофе натощак и кислые продукты несмотря на распространившееся мнение, не вредят слизистой желудка. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов развеял в беседе с KP.RU.

«На сегодня нет никаких доказательств, что какой-либо продукт (мы не берем искусственные химические соединения типа уксусной эссенции или других растворов) способен травмировать слизистую оболочку желудка настолько, что это станет значимым. Кофе пить натощак можно, если это не вызывает неприятных симптомов», — пояснил специалист.
Кроме того, желудку не может навредить острая еда. Вещество капсаицин, содержащееся в остром перце, может даже принести пользу за счет активизации микроциркуляции, необходимой для защиты слизистой оболочки.

Ранее онкоуролог Марк Гадзиян объяснил, как избежать сгущения крови и мочекаменной болезни. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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#врач
#еда
#фрукты
#кофе
#мнение
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Врач Малиновская: Антидепрессанты могут навредить при неправильном подборе
05 февраля 2024, 19:56

Фото: istockphoto.com/fizkes

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская заявила, что антидепрессанты могут навредить здоровью в том случае, если препарат подобран неверно.
При этом, она подчеркнула, что подобные лекарства назначаются строго индивидуально врачом, а самолечение ни в коем случае не рекомендуется.

«Есть антидепрессанты, которые действуют сразу и только спустя время, вызывающие и не вызывающие зависимость, мужские и женские. Все они в разной степени воздействуют на те или иные нейромедиаторы, а некоторые содержат мелатонин, который способствует комфортному и длительному сну без пробуждений посреди ночи. Что же касается вреда, который могут нанести антидепрессанты, то он возможен лишь в том случае, если препарат был неправильно подобран», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Малиновская.

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#препараты
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Врач Новикова заявила о связи зубной боли и иммунитета
05 февраля 2024, 18:03

Фото: istockphoto.com/alfexe

Стоматолог-терапевт Юлия Новикова заявила, что зубная боль может обостряться, в частности, в зимний период, из-за снижения иммунитета.
«Обострение зубной боли зимой связано со снижением температуры и ростом числа общих заболеваний. Это приводит к снижению иммунитета, что создает благоприятные условия для развития микроорганизмов. В результате, хронические процессы переходят в стадию обострения», — пояснила в беседе с Газета.ру Новикова.

Во избежание болезней зубов врач рекомендовала регулярно посещать стоматолога и при необходимости делать рентгеновские снимки.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Елена Мартынова заявила о связи между постоянных стрессом и воспалением зубов.

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#врач
#стоматолог
#зубы
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