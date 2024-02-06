Подмосковные врачи восстановили пациенту пробитую барабанную перепонку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
44-летний мужчина с жалобами на снижение слуха поступил в лор-отделение Пушкинской больницы имени профессора Розанова, проблема оказалась связана с перфорацией барабанной перепонки. Для её восстановления потребовалась операция, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациенту дали общий наркоз и сделали тимпанопластику — реконструкцию поврежденной перепонки с использованием собственного трансплантата. Дефект перепонки мы закрыли фрагментом козелка — хрящевого выступа у основания ушной раковины», — объяснил заведующий лор-отделения Богдан Кулешов.Он добавил, что такая операция проводилась в больнице впервые, и врачи справились с поставленной задачей. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Его выписали на амбулаторное лечение.
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