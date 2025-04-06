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Московские хирурги спасли школьника, проглотившего пятисантиметровый карандаш

Фото: iStock/Gumpanat

Фото: iStock/Gumpanat

Московские хирурги из Клиники доктора Рошаля спасли 11-летнего школьника, который проглотил пятисантиметровый карандаш. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. По словам мальчика, карандаш, зажатый в зубах, он проглотил случайно во время урока, когда хотел откашляться. Родителям он все рассказал лишь когда вернулся домой.
«Было принято решение о диагностической ЭГДС под общим наркозом. В ходе процедуры, занявшей менее 15 минут, карандаш был обнаружен в желудке и успешно извлечен. Предмет не повредил слизистые оболочки внутренних органов, пояснили в клинике, подчеркнув, что из-за длительного нахождения в желудке древесина начала размякать, что могло привести к разрушению карандаша», — передает «Москва 24».
Тем временем в Санкт-Петербурге спасли ребенка, который повис на балконе 12-го этажа. Как сообщает «Петербургский дневник», школьника выручил мужчина, который забрался на балкон этажом ниже и смог втащить его внутрь.
«Сперва на место событий прибыла полиция, потом Росгвардия, затем МЧС. После приехала и карета скорой помощи. Пострадавших нет. Информация о случившемся уточняется», — отмечает издание.
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Психолог объяснил, стоит ли прощать измену
Психолог Лунюшин: решение о прощении измены может принять лишь обманутый партнер
06 апреля 2025, 00:21

Фото: iStock/Nimito

Решение о том, стоит ли прощать измену или нет, может принимать только лишь обманутый партнер. Об этом заявил когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, дело в том, что у разных людей сильно отличается представление о норме в отношениях, какие-то пары не хотят поддерживать классическую форму.
«Прежде чем начать серьезные отношения, необходимо этот вопрос обговорить. Есть люди, которые договариваются, что будут в отношениях только вдвоем. Тогда для них секс на стороне является предательством тех обещаний, которые они дали друг другу», — пояснил он.
Психолог отметил, что, если партнеры изначально обговорили возможность связей на стороне, то предательства и измены быть не может. В классических же отношениях все обстоит иначе — решение о прощении измены может принять лишь обманутая сторона.
«Каждый относится к предательству по-своему. Если человек сильно болезненно к этому относится, то, наверное, не стоит прощать измену. Однако в каждой паре все весьма индивидуально и давать один общий совет для всех — не стоит», — заключил эксперт.
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Развеян распространенный миф о пальмовом масле
Диетолог Кабанов развеял распространенный миф о вреде пальмового масла
06 апреля 2025, 00:18

Фото: iStock/slpu9945

Вред пальмового масла для здоровья — это распространенный миф, который зародился во время конкурентной борьбы, не имеющий доказательств. Об этом заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, пальмовое масло не только безопасно, но и полезно для здоровья, так как содержит витамин Е, природные антиоксиданты и не имеет в своем составе опасных трансжиров. Наиболее полезным он назвал красное пальмовое масло из-за большого содержания каротинов.
«Проблема пальмового масла заключается в антимаркетинге, который был использован в конкурентной борьбе. ВОЗ никогда не утверждала, что пальмовое масло опасно для здоровья. Научные данные разные мифы о вреде также не подтверждают», — подчеркнул диетолог.
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Врач рассказала, к чему могут привести весенние перепады температур
Врач Демьяновская: весенние перепады температур могут привести к переохлаждению
06 апреля 2025, 00:10

Фото: iStock/chris-mueller

Весенние перепады температур могут привести к переохлаждению из-за отказа людей возвращаться к зимней одежде. Об этом заявила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, привычка не носить шапку в холодную погоду опасна невропатией большого затылочного нерва.
«Сменив пуховики на пальто и плащи и отказавшись от шапок, люди не хотят снова надевать зимнюю одежду, даже если на улице минусовая температура. Холодный воздух и повышенная влажность могут способствовать развитию респираторных инфекций и обострению хронических заболеваний», — поделилась специалист в беседе с RT.
В свою очередь терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что ВИЧ, туберкулез и стафилококковые инфекции стали устойчивее к большинству противовирусных препаратов. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на NEWS.ru, врач указала, что это происходит из-за мутации возбудителей данных заболеваний.
«В настоящее время проблема затрагивает большинство противовирусных препаратов. Особенно опасным является развитие устойчивости ВИЧ к существующим антиретровирусным препаратам», — отметила эксперт.
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«Потеря зрения»: Офтальмолог рассказал, как весеннее цветение может повлиять на глаза
Офтальмолог Иванов: весенний конъюнктивит может привести к потере зрения
04 апреля 2025, 18:15

Фото: iStock/Ekaterina Ilchenko

С приходом сезона цветения, врачи каждый год фиксируют рост случаев конъюнктивита. Это воспаление глаз возникает из-за аллергии на пыльцу, которая активно распространяется в воздухе.
Врач-офтальмолог научно-исследовательского клинического института детства Алексей Иванов в беседе с «Радио 1» рассказал, что конъюнктивит — это воспаление слизистой оболочки глаза, и он бывает разным.
«Есть аллергический конъюнктивит, который происходит во время цветения, а есть бактериальный, грибковый, вирусный», — сказал он.

По его словам, аллергический конъюнктивит — это реакция организма на пыльцу растений, и проявляется он в виде покраснения глаз, отечности на веках, зуда.

«Симптомы могут усиливаться и привести к сложным последствиям, вплоть до потери зрения. Нужно проводить диагностику, чтобы выявить причину. Здесь у аллергиков смежная система: начинает беспокоить нос, кашель, поэтому нужно и к офтальмологу, и к аллергологу-иммунологу обратиться», — объяснил врач.

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Названы гены, позволяющие эффективнее лечить рак груди и яичников
Биолог Суркова: мутации генов BRCA 1 и 2 позволяют эффективнее лечить рак груди
04 апреля 2025, 17:01

Фото: iStock/anusorn nakdee

Мутации в генах BRCA 1 или 2 позволяют эффективнее бороться с раком груди и яичников, делая их более податливыми к терапии. Об этом заявила биолог, руководитель научных коммуникаций Genotek Екатерина Суркова. По ее словам, пациенты с мутацией в этих генах лучше реагируют на определенную химиотерапию.
«Эти мутации делают рак молочной железы чувствительным к определенным препаратам. Опухоли, ассоциированные с наследственными мутациями BRCA1/2, обладают высокой чувствительностью к ДНК-повреждающим агентам: препаратам платины и PARP-ингибиторам», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь врач акушер-гинеколог, главврач клиники «Доктор АННА» Анна Марченко рассказала о наиболее эффективном методе выявления рака женской репродуктивной системы. В разговоре с «Известиями» специалист обратила внимание на новый тест с помощью определения уровня онкомаркера CA-62 в крови, который позволяет выявить онкологию на ранней стадии.
«Онкомаркер СА-62 образуется на поверхности злокачественных клеток с самого начала роста опухоли, поэтому появляется шанс обнаружить новообразование тогда, когда лечение еще эффективно. Эксперт рекомендует женщинам старше 40 лет включать тест на CA-62 в ежегодный профилактический чек-ап наряду с маммографией и цитологическим исследованием шейки матки», — говорится в материале.
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