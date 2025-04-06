Московские хирурги спасли школьника, проглотившего пятисантиметровый карандаш

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Московские хирурги из Клиники доктора Рошаля спасли 11-летнего школьника, который проглотил пятисантиметровый карандаш. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. По словам мальчика, карандаш, зажатый в зубах, он проглотил случайно во время урока, когда хотел откашляться. Родителям он все рассказал лишь когда вернулся домой.
«Было принято решение о диагностической ЭГДС под общим наркозом. В ходе процедуры, занявшей менее 15 минут, карандаш был обнаружен в желудке и успешно извлечен. Предмет не повредил слизистые оболочки внутренних органов, пояснили в клинике, подчеркнув, что из-за длительного нахождения в желудке древесина начала размякать, что могло привести к разрушению карандаша», — передает «Москва 24».Тем временем в Санкт-Петербурге спасли ребенка, который повис на балконе 12-го этажа. Как сообщает «Петербургский дневник», школьника выручил мужчина, который забрался на балкон этажом ниже и смог втащить его внутрь.
«Сперва на место событий прибыла полиция, потом Росгвардия, затем МЧС. После приехала и карета скорой помощи. Пострадавших нет. Информация о случившемся уточняется», — отмечает издание.Читайте также:
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