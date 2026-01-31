Московские врачи продлили жизнь столетней пенсионерке
В Москве медики вылечили столетнюю пациентку, которая поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал «Московская медицина».
Пенсионерку доставили в медучреждение без сознания, ей требовалась искусственная вентиляция лёгких. Врачи диагностировали у женщины тяжёлый порок сердца, последствия инфаркта, мерцательную аритмию, лёгочную гипертензию, а также сердечную и дыхательную недостаточность из-за пневмонии.
Специалисты несколько дней боролись за жизнь пациентки и смогли стабилизировать её состояние с помощью интенсивной терапии. Затем медики отключили женщину от аппарата ИВЛ и перевели её из реанимации в кардиологическое отделение. После курса восстановления врачи выписали пенсионерку домой.
Читайте также: