Московские врачи продлили жизнь столетней пенсионерке

31 января 2026, 16:07

В одной из московских больниц столетнюю пациентку вылечили после тяжёлой болезни

Фото: Istock/Fenton Roman

В Москве медики вылечили столетнюю пациентку, которая поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал «Московская медицина».