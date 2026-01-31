В России утвердили список обследований, чтобы определить риски раннего старения
Правительство РФ утвердило перечень бесплатных медицинских обследований для выявления рисков раннего старения. Об этом 31 января сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.
Документ предусматривает возможность пройти клинический анализ крови и общий анализ мочи, а также ряд биохимических исследований: оценку уровней ферритина, С‑реактивного белка, интерлейкина‑6, цинка и магния. При расхождении биологического возраста с календарным на пять лет и более дополнительно проверят показатели фактора некроза опухоли.
Также в программу включили анализы на инсулин, глюкозу и гликозилированный гемоглобин, а из половых гормонов — тестостерон у мужчин и эстрадиол у женщин. Для оценки состояния опорно‑двигательной системы предусмотрели исследования кальция, фосфора и щелочной фосфатазы.
Помимо этого, запланировали обследования для выявления нарушений психоэмоционального состояния, сбоев обмена веществ, ожирения и признаков снижения когнитивных функций. Пройти такие проверки можно будет в центрах медицины здорового долголетия.
