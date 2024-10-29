Московские врачи спасли пережившего клиническую смерть мужчину

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В московском «шок-центре» медики спасли жизнь 68-летнему пациенту, который пережил клиническую смерть и полиорганную недостаточность.
В Москве находится 14 «шок-центров» и каждый из них оснащен самым современным оборудованием, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всего за 24 часа мультидисциплинарная команда специалисты в больнице имени Давыдовского стабилизиров состояние мужчины преклонных лет. Больного доставили непосредственно из автомобиля скорой помощи в подготовленную заранее рентген-операционную. Там врачи выполнили коронографию — они исследовали сосуды и провели ультразвуковые исследования.
До начала гибели жизненно важных органов оставались считанные минуты. Спасти его удалось благодаря механической поддержке гемодинамики — ЭКМО (веноартериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация).
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Всего за 24 часа мультидисциплинарная команда специалисты в больнице имени Давыдовского стабилизиров состояние мужчины преклонных лет. Больного доставили непосредственно из автомобиля скорой помощи в подготовленную заранее рентген-операционную. Там врачи выполнили коронографию — они исследовали сосуды и провели ультразвуковые исследования.
До начала гибели жизненно важных органов оставались считанные минуты. Спасти его удалось благодаря механической поддержке гемодинамики — ЭКМО (веноартериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация).
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Ольга Енгалычева