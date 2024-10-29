Врачи МОНИКИ вылечили молодого человека с тяжёлым атопическим дерматитом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи МОНИКИ им. Владимирского помогли молодому человеку, страдающему тяжёлой формой атопического дерматита. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В отделение дерматовенерологии поступил 27-летний пациент с очередным обострением заболевания. Из собранного врачами анамнеза следовало, что он страдает им с детства, а обострения происходят по четыре – шесть раз в год. Они протекают в виде тяжёлой экземы с вовлечением в патологический процесс больших площадей кожи и сильным зудом.
С учётом тяжести заболевания врачи провели пациенту курс генно-инженерной биологической терапии, которая позволила добиться выраженного клинического эффекта и дала возможность контролировать течение заболевания, предотвращая рецидивы.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Генно-инженерная биологическая терапия представляет собой лечение моноклональными антителами. Они прицельно воздействуют на иммунный процесс при таких заболеваниях, как атопический дерматит и псориаз. Биологические препараты блокируют провоспалительные белки и регулирует воспалительный процесс.
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С учётом тяжести заболевания врачи провели пациенту курс генно-инженерной биологической терапии, которая позволила добиться выраженного клинического эффекта и дала возможность контролировать течение заболевания, предотвращая рецидивы.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Генно-инженерная биологическая терапия представляет собой лечение моноклональными антителами. Они прицельно воздействуют на иммунный процесс при таких заболеваниях, как атопический дерматит и псориаз. Биологические препараты блокируют провоспалительные белки и регулирует воспалительный процесс.
«Атопический дерматит – генетически обусловленное кожное заболевание. Поражение кожи сопровождается высыпаниями на лице, шее, в местах крупных складок, интенсивным зудом. В данном случае начавшийся в детстве дерматит принял хроническую форму. Поэтому мы решили применить генно-инженерную биологическую терапию», – рассказала заведующая отделением дерматовенерологии МОНИКИ Елена Зенкевич.По её словам, метод позволил достичь стойкой ремиссии и снять пациента с системных кортикостероидных препаратов.
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Лора Луганская