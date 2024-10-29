Обучение в центрах грудного вскармливания прошли 40 тыс. жительниц Подмосковья

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. У детей инсульт возникает из-за острого нарушения мозгового кровообращения, симптомы которого длятся более суток. Это может произойти из-за врождённых аномалий сосудов, нейроинфекций, аутоиммунных заболеваний и болезней крови. Врачи НИКИ детства рассказали, как распознать инсульт у ребёнка и оказать ему помощь.