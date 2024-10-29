Обучение в центрах грудного вскармливания прошли 40 тыс. жительниц Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 40 тыс. жительниц Московской области прошли обучение в центрах грудного вскармливания, которые открыты на базе перинатальных центров и роддомов. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центрах работают врачи, медсёстры и специалисты по грудному вскармливанию, к которым женщины могут обратиться с любыми вопросами. Помощь оказывается бесплатно. Получить её можно как во время пребывания в медучреждении, так и после.
Там напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». Там можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе.
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«Специалисты расскажут, как заботиться о своём здоровье, избежать проблем, которые могут препятствовать грудному вскармливанию. Всего с начала года обучение в центрах прошли почти 40 тыс. женщин», – сказали в ведомстве.
Там напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». Там можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе.
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Лора Луганская