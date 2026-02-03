Россиянам подсказали два простых способа проверить здоровье сердца в домашних условиях

03 февраля 2026, 19:01

Онколог Ивашков подсказал, как проверить здоровье сердца дома

Фото: iStock/Shidlovski

Онколог Владимир Ивашков заявил, что заболевания сердца являются главной причиной смертности как в России, так и во всем мире. В своем блоге он подсказал россиянам два простых способа проверить здоровье этого органа в домашних условиях.