Россиянам подсказали два простых способа проверить здоровье сердца в домашних условиях
Онколог Владимир Ивашков заявил, что заболевания сердца являются главной причиной смертности как в России, так и во всем мире. В своем блоге он подсказал россиянам два простых способа проверить здоровье этого органа в домашних условиях.
Ивашков рекомендовал в течение года еженедельно измерять артериальное давление утром и вечером, записывая результаты в блокнот или заметки на телефоне. По его мнению, такой подход позволяет получить более точные данные по сравнению с однократным измерением в медицинском учреждении.
Согласно рекомендациям специалиста, нормальным считается давление до 130 на 85. Если домашние измерения показывают стабильно более высокие значения, следует обратиться к терапевту или кардиологу.
Кроме того, доктор советует обратить внимание на окружность талии. При показателях более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин существует риск развития абдоминального ожирения, что увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул Ивашков.
Читайте также: