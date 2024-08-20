Подмосковный травматолог Григорьева назвала правила выбора письменного стола для школьника

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Подбирать письменный стол для ребёнка к новому учебному году нужно так, чтобы сохранить его осанку и зрение.
Об этом заявила заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева.
Столешница при этом должна быть на одном уровне с солнечным сплетением. Это значит, что ноги ребёнка должны стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы. Для ног под столом должно быть свободное пространство не менее 0,5 кв. м. Стопы школьника должны стоять ровно и только на полу.
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«Письменный стол для ежедневного выполнения домашнего задания должен не только подходить под интерьер комнаты, но и быть правильным. Стол школьника должен быть не менее 1 м в длину. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно и иметь достаточно пространства для работы», – сказала Григорьева.
Столешница при этом должна быть на одном уровне с солнечным сплетением. Это значит, что ноги ребёнка должны стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы. Для ног под столом должно быть свободное пространство не менее 0,5 кв. м. Стопы школьника должны стоять ровно и только на полу.
«При долгом сидении ребенок начинает горбиться, что позже может вызвать нарушение осанки. Небольшой наклон письменной поверхности поможет правильно распределить нагрузку на позвоночник. В идеале в зависимости от того, чем занят ребёнок, нужно менять и положение столешницы. Необходимо выбрать угол 20° для чтения, примерно 10° – для письма, от 0° до 5° – для рисования, лепки и других ручных работ», – добавила специалист, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.Григорьева добавила, что любой стол хорош в паре с хорошим стулом. Они должны соответствовать друг другу, а также росту ребёнка. Кроме того, стул должен иметь поддержку поясничного отдела.
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Лора Луганская