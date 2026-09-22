Москвичей предупредили о риске заражения вирусами из-за ливней
Врач Косенкова: ливни и влажность в Москве повышают риск заражения вирусами
Главный врач городской поликлиники № 220 Департамента здравоохранения столицы Анна Косенкова сообщила, что из-за предстоящих ливней и высокой влажности может вырасти риск заражения респираторными вирусами контактным путём.
В беседе с Агентством городских новостей «Москва» врач рассказала, что высокая влажность вместе с прохладой создаёт благоприятные условия для респираторных вирусов.
«В сухом воздухе вирусные частицы долго парят, а во влажном капли быстро оседают на поверхностях (поручнях, ручках), что делает контактный путь заражения через руки более эффективным. Кроме того, сырость заставляет людей дольше находиться в закрытых помещениях, где концентрация вируса стремительно растёт», — пояснила Косенкова.Специалист отметила, что сырой воздух помогает активно размножаться плесневым грибам и пылевым клещам. Их споры и продукты жизнедеятельности раздражают слизистые оболочки, вызывают першение в гортани и непродуктивный кашель.