«Мозг прогрессивно увядает»: Врач назвала неожиданные причины раннего старения

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Старение — биологически естественный процесс организма, но зачастую он наступает слишком рано. С чем это может быть связано?
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» заявила, что процесс старения во многом определяется тем, как люди мыслят и воспроизводят впечатления, которые получают в течение жизни.
По ее словам, за последние несколько лет пищевая среда сильно изменилась, и на стол попадают зачастую те продукты, которые вкусны по восприятию, но абсолютно пусты по питательной ценности.
Он добавила, что из-за зависимости возникают проблемы со здоровьем, связанные с увеличением массы тела и старением мозга.
Специалист отметила, что необходимо делать выбор в пользу натуральных продуктов, и у каждого «зеленый список» свой, исходя из реакций организма.
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«Все зависит от того, как мы дружим, где и кем работаем, развиваемся ли, стагнируем. Процессы старения определяют наш мозг. И безусловно, многое зависит от того, что мы едим: натуральные продукты, богатые по своему составу, комплекс витаминов, минералов, баланс белков, жиров, углеводов — все это положительно сказывается на организме», — сказала эксперт.
По ее словам, за последние несколько лет пищевая среда сильно изменилась, и на стол попадают зачастую те продукты, которые вкусны по восприятию, но абсолютно пусты по питательной ценности.
«Это рафинированные продукты, имеющие в составе много сахара или соли в сочетании с жиром. Именно такие продукты являются наиболее привлекательными для нашего вкуса, потому что повышается уровень дофамина, появляется чувства радости. Мы абстрагируемся от проблем, и нам хочется их есть снова и снова», — объяснила диетолог.
Он добавила, что из-за зависимости возникают проблемы со здоровьем, связанные с увеличением массы тела и старением мозга.
«Мозг начинает прогрессивно стареть, так как не получает из состава рафинированных продуктов те молекулы, которые поддерживают его активную деятельность и обеспечивают гибкость мышления и оптимистичный настрой», — подчеркнула Королева.
Специалист отметила, что необходимо делать выбор в пользу натуральных продуктов, и у каждого «зеленый список» свой, исходя из реакций организма.
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Анастасия Панченко