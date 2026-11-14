«Может сохраняться неделями»: Врач назвала неочевидные признаки диабета
Врач Уланкина: кандидоз и долго не заживающие ранки могут указывать на диабет
Врач Ольга Уланкина из лаборатории «Гемотест» рассказала, какие изменения в организме указывают на диабет до постановки диагноза.
В беседе с RT врач пояснила, что диабет второго типа долгое время почти не отражается на самочувствии, но изменения в организме появляются задолго до диагноза.
Уланкина заявила, что насторожить должны повторяющийся кандидоз, жжение, покалывание и снижение чувствительности стоп, тёмные бархатистые участки кожи на шее, в подмышках или в паху.
«Небольшая ранка или царапина может сохраняться неделями. При длительном повышении сахара страдают мелкие сосуды, ухудшается питание тканей и замедляются процессы восстановления», — отметила эксперт.По словам специалиста, поставить диагноз только по жалобам нельзя: нужно сдать анализы на глюкозу натощак и на гликированный гемоглобин. Проверяться рекомендуется с 35 лет раз в три года, а при предиабете — ежегодно.