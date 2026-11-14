«Может сохраняться неделями»: Врач назвала неочевидные признаки диабета

14 ноября 2026, 15:44

Врач Уланкина: кандидоз и долго не заживающие ранки могут указывать на диабет

Фото: Istock/Maya23K

Врач Ольга Уланкина из лаборатории «Гемотест» рассказала, какие изменения в организме указывают на диабет до постановки диагноза.





В беседе с RT врач пояснила, что диабет второго типа долгое время почти не отражается на самочувствии, но изменения в организме появляются задолго до диагноза.



Уланкина заявила, что насторожить должны повторяющийся кандидоз, жжение, покалывание и снижение чувствительности стоп, тёмные бархатистые участки кожи на шее, в подмышках или в паху.

«Небольшая ранка или царапина может сохраняться неделями. При длительном повышении сахара страдают мелкие сосуды, ухудшается питание тканей и замедляются процессы восстановления», — отметила эксперт.