Онколог развеял миф о том, что рак груди почти всегда передаётся по наследству
Онколог Саркисян: наследственные мутации вызывают 5–10% случаев рака груди
Хирург-онкомаммолог Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Депздрава Москвы Карен Саркисян назвал долю наследственных случаев рака груди.
В беседе с «Газетой.Ru» врач сообщил, что наследственные мутации вызывают 5–10% случаев рака молочной железы, остальные 85–90% развиваются из-за мутаций.
«Однако большинство случаев рака груди относят к спорадическим. Это означает, что заболевание возникло не из-за унаследованной мутации, а вследствие генетических изменений, накопившихся в отдельных клетках организма в течение жизни», — объяснил онкомаммолог.При этом Саркисян отметил, что отсутствие рака груди в семье не гарантирует, что болезнь не разовьётся, а наличие родственников с диагнозом не означает, что женщина обязательно заболеет.