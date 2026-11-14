Россиянам объяснили, как бороться с цифровой усталостью без отказа от телефона
Психолог Шпагина: выходные без телефона не спасают от цифровой усталости
Кандидат психологических наук Елена Шпагина рассказала, что цифровая усталость связана не столько со временем у экрана, сколько с постоянной готовностью реагировать на сообщения и уведомления.
В беседе с RT специалист пояснила, что каждое уведомление требует внимания, и мозг постоянно переключается. По словам Елены, даже решение не отвечать сразу расходует энергию, а за день таких запросов накапливаются сотни.
«Два дня без телефона не компенсируют месяцы хронического перенапряжения», — подчеркнула психолог.При этом Шпагина заявила, что резкий отказ от связи способен вызвать тревогу. Она посоветовала снижать количество микрозапросов, убрать необязательные уведомления и ежедневно выделять время без экрана. Передышку, по словам специалиста, дают прогулки, чтение бумажных книг и приготовление еды.