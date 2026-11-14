Россиянам объяснили, как бороться с цифровой усталостью без отказа от телефона

14 ноября 2026, 14:00

Психолог Шпагина: выходные без телефона не спасают от цифровой усталости

Фото: Istock/Suebsiri

Кандидат психологических наук Елена Шпагина рассказала, что цифровая усталость связана не столько со временем у экрана, сколько с постоянной готовностью реагировать на сообщения и уведомления.





В беседе с RT специалист пояснила, что каждое уведомление требует внимания, и мозг постоянно переключается. По словам Елены, даже решение не отвечать сразу расходует энергию, а за день таких запросов накапливаются сотни.

«Два дня без телефона не компенсируют месяцы хронического перенапряжения», — подчеркнула психолог.