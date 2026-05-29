Мужчинам назвали пять простых привычек для здоровой простаты
Уролог Гильермо Конде Сантос заявил, что если мужчины будут придерживаться пяти простых привычек, то их простата останется здоровой на протяжении долгих лет. Об этом сообщает издание El Tiempo.
Сантос рекомендовал включать в рацион продукты с высоким содержанием ликопина, защищающего предстательную железу. К таким продуктам он отнес помидоры, арбуз и папайю. Также доктор посоветовал избегать острых и сильно приправленных блюд, кофеина и алкоголя.
Регулярные визиты к урологу, особенно для мужчин старше 50 лет, эксперт назвал важными для профилактики заболеваний простаты. Он подчеркнул, что в этой возрастной группе риск развития проблем с предстательной железой повышен.
Также врач отметил значимость физической активности, рекомендуя уделять ей минимум 45 минут ежедневно. В завершение Сантос посоветовал увеличить потребление воды для поддержания оптимального уровня гидратации.
