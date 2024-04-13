Мужчин предупредили о приводящих в кабинет к урологу безобидных привычках

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Некоторые, с первого взгляда, безобидные привычки могут привести мужчину в кабинет уролога. Об этом предупредил сексолог, уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников в своем Телерам-канале.
Как утверждает врач, нельзя сдерживать позывы к мочеиспусканию, поскольку из-за этого повышается риск развития инфекции в мочевых путях. Еще дно вредной привычкой Лубенников назвал задержку эякуляции, так как из-за этого повышается риск простатита.
Уролог отметил, что постоянная мастурбация и избегание секса провоцируют развитие психогенной эректильной дисфункции.
Также мужчинам вредно употреблять кофе в чрезмерном количестве — более 400 миллиграммов. Не стоит пить кофе вечером, так как оно повышает частоту мочеиспускания.
Если мужчина пользуется смартфоном перед сном, у него, по словам Лубенникова, повышается уровень гормона стресса кортизола, разрушается мелатонин, что в результате угнетает выработку тестостерона.
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Уролог отметил, что постоянная мастурбация и избегание секса провоцируют развитие психогенной эректильной дисфункции.
Также мужчинам вредно употреблять кофе в чрезмерном количестве — более 400 миллиграммов. Не стоит пить кофе вечером, так как оно повышает частоту мочеиспускания.
Если мужчина пользуется смартфоном перед сном, у него, по словам Лубенникова, повышается уровень гормона стресса кортизола, разрушается мелатонин, что в результате угнетает выработку тестостерона.
«Ну и, конечно же, вредные привычки — курение, алкоголь, переедание — приведут не только к урологу, а еще и к кардиологу, эндокринологу, неврологу, ортопеду и так далее», — подытожил эксперт.Читайте также:
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Алина Юрчак