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Мужчин предупредили о приводящих в кабинет к урологу безобидных привычках

Врач Лубенников рассказал о вредных привычках мужчин, которые приведут к урологу
13 апреля 2024, 04:22
Фото: istock / peakSTOCK

Фото: istock / peakSTOCK

Некоторые, с первого взгляда, безобидные привычки могут привести мужчину в кабинет уролога. Об этом предупредил сексолог, уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников в своем Телерам-канале.
Как утверждает врач, нельзя сдерживать позывы к мочеиспусканию, поскольку из-за этого повышается риск развития инфекции в мочевых путях. Еще дно вредной привычкой Лубенников назвал задержку эякуляции, так как из-за этого повышается риск простатита.

Уролог отметил, что постоянная мастурбация и избегание секса провоцируют развитие психогенной эректильной дисфункции.



Также мужчинам вредно употреблять кофе в чрезмерном количестве — более 400 миллиграммов. Не стоит пить кофе вечером, так как оно повышает частоту мочеиспускания.

Если мужчина пользуется смартфоном перед сном, у него, по словам Лубенникова, повышается уровень гормона стресса кортизола, разрушается мелатонин, что в результате угнетает выработку тестостерона.

«Ну и, конечно же, вредные привычки — курение, алкоголь, переедание — приведут не только к урологу, а еще и к кардиологу, эндокринологу, неврологу, ортопеду и так далее», — подытожил эксперт.
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Кардиолог рассказала, как определить у себя аритмию
Кардиолог Делова: сильная утомляемость и боли в груди — симптомы аритмии
13 апреля 2024, 03:02

Фото: istock / wildpixel

Ощущение дискомфорта и неправильного сердцебиения может сигнализировать о наличии аритмии. Как распознать это заболевание у себя рассказала врач-кардиолог Мария Делова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Болезни сердца могут скрыться за довольно обычными симптомами, которым легко не придать значение. Людям, которые испытывают неправильное сердцебиение, боль в груди, головокружение и быструю утомляемость во время физических нагрузок, стоит обратить внимание на эти признаки и обратиться к врачу, поскольку эти симптомы могут указывать на возможные нарушения сердечного ритма.

В группе риска находятся пациенты с патологиями сердца и сосудов: гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, пороками сердца и перенесенными инфарктами миокарда.

Другие патологии, такие как нарушения электролитного баланса, проблемы с щитовидной железой и чрезмерное употребление спиртных напитков, могут увеличить риск развития аритмии.

Ранее врач Екатерина Кашух объяснила «боль в сердце» после еды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Московской области в реабилитации детей применяют космические технологии
12 апреля 2024, 22:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В современной медицине давно и успешно используют технологии, которые разрабатывались для подготовки космонавтов к полёту и их восстановления. Эти передовые разработки помогают в лечении и восстановлении детей, рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.
«Наш институт давно использует уникальные космические технологии для восстановления маленьких пациентов. Например, у нас есть лечебный костюм «Регент» для реабилитации после тяжёлых заболеваний. Изначально это был нагрузочный костюм «Пингвин». Он помогал космонавтам придать телу в невесомости нагрузку, похожую на земную, снизив неблагоприятное влияние на опорно-двигательный аппарат. Первые испытания в космосе прошли в 1971 году. Позже он был доработан для нужд медицины. Сегодня с его помощью мы восстанавливаем двигательные функции у детей», – рассказала специалист.
На основе космического аппарата «Пион» был разработан имитатор опорной подошвенный нагрузки «Корвит». Он служит для восстановления навыков ходьбы и нормализации мышечного тонуса. Кроме того, имитатор помогает в профилактике венозной недостаточности, неустойчивости из-за долгого лежачего положения.
«Ещё одну космическую разработку для медицины знают все. Это инфракрасные термометры. Первыми пациентами, у которых с их помощью измеряли температуру, были звёзды. Учёные быстро поняли, что новое устройство можно использовать и в медицине. Оно удобнее ртутных градусников», – заключила Шведова.
Как напомнили в Минздраве Подмосковья, 12 апреля в России отмечается День космонавтики, а в мире – Международный день полёта человека в космос.

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#минздрав мо
#здоровье
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#дети
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#врач
#подмосковье
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Подмосковные врачи поздравили после операции юного футболиста с 15-летием
12 апреля 2024, 19:49

Фото и видео: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства поздравили с 15-летием юного футболиста после операции. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
14-летний Пеётр поступил в отделение травматологии и ортопедии МОЦОМД с переломом бугристости большеберцовой кости со смещением отломков. Эта серьёзная травма относится к отрывным переломам апофизов и характерна для занимающихся спортом юношей и девушек.
«Отрыв произошёл из-за чрезмерного напряжения четырёхглавой мышцы бедра. Пациенту срочно провели операцию - сопоставление отломков под визуальным контролем при открытых переломах. Также бригада наших врачей выполнила остеосинтез большеберцовой кости», – рассказал лечащий врач пациента, врач травматолог-ортопед Илья Снегирёв.
День рождение юноши совпал его лечением в детской больнице. Заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед Виталий Терлецкий вместе с лечащим врачом мальчика поздравили Петра с 15-летием. При этом ему подарили мяч - знаковый для пациента атрибут, так как он занимается футболом.

Оба врача выразили Петру слова поддержки и ободрения, пожелали крепкого здоровья. Как отметили в министерстве, поздравления с днём рождения юных пациентов, находящихся на госпитализации, стали постоянной практикой.

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#минздрав мо
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#подмосковье
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Россиянам объяснили «боль в сердце» после еды
Врач Кашух объяснила боль после еды гипотензией
12 апреля 2024, 18:33

Фото: iStock/Doucefleur

Врач Екатерина Кашух заявила, что боль в области груди после еды может говорить о гипотензии.
Она отметила, что кроме этого, причин такого состояния может быть много.

«Одна из относительно безобидных причин головокружения после еды — постпрандиальная гипотензия, состояние, при котором после приёма пищи снижается артериальное давление из-за того, что кровь приливает к ЖКТ. Человек при этом испытывает головокружение, слабость, утомляемость», — пояснила в беседе с Газета.ру Кашух.

Такое состояние, по её словам, чащу всего характерно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. При этом этот симптом может быть вариантом нормы, при условии, что это не мешает человеку нормально жить. При регулярном некомфортном состоянии врач рекомендовала обратится к специалисту.

Ранее врач-невролог Наира Курбанова заявила, что ночные судороги могут признаком поражения периферических нервов.

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#врач
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#здоровье
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День открытых дверей в роддоме Дубны посетили более ста человек
12 апреля 2024, 18:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Более ста человек пришли на День открытых дверей в роддом Дубненской больницы. Для них провели экскурсию по залам, где появляются на свет дети, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В прошлом году в роддоме завершился капремонт. Теперь даже общие палаты в здании – на двух человек и с отдельными санузлами. В роддоме по-прежнему здесь в полном объёме оказывают помощь роженицам.

37-летняя Анна Дуненко приехала на экскурсию вместе с дочерями. Осенью ей предстоят десятые роды.
«Я хотела показать дочкам, чтобы они меня больше не расспрашивали, как у меня прошли роды, что я буду делать в следующий раз, когда сюда приеду», – пояснила Анна.
В дубненский роддом приезжают женщины из разных городов России и даже из других стран, так как там работают высококлассные специалисты.
«У нас родильный дом максимально приближен к домашним условиям. Стараемся использовать минимум лекарств, хотя все они у нас есть. Предоставляем возможность семье участвовать в родах. У нас практикуется совместное пребывание мамы и ребёнка, грудное вскармливание. Мы владеем всеми методиками мягкого ведения родов, стараемся придерживаться всех современных технологий», – рассказала заведующая родильным домом и женской консультацией Дубненской больницы Ирина Косабуцкая.
Специалисты поделились с будущими мамами ценными советами, в том числе о беременности, об уходе за новорождёнными. Большинство женщин решили вернуться.

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#подмосковье
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В Московском областном перинатальном центре за год родились более 6 тыс. детей
11 апреля 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном перинатальном центре за 2023 год появились на свет более 6 тыс. новорождённых. Об этом сообщила главврач МОПЦ, главный акушер-гинеколог Подмосковья Ольга Серова.
«Одна из главных задач нашего медучреждения – экстренная помощь беременным и новорождённым. В прошлом году сотрудники Акушерско-реанимационно-консультативного центра совершили более 240 выездов, а Реанимационно-консультативного центра для новорождённых – более 3 тыс. Иногда во время таких вызовов счёт идет на минуты, так как нередко нужно спасать жизнь», – подчеркнула Серова.
По её словам, успешно развиваются новые отделения МОПЦ – хирургии новорождённых, медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы, грудного вскармливания. Особого внимания заслуживает работа сотрудников отделения катамнеза.
«Здесь сейчас наблюдаются почти 3 тыс. детишек. Высокую эффективность показало отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В 2023 году наши специалисты провели процедуры для стимуляции и наступления беременности более чем для 1,2 тыс. пациенток. Процент зачатия составил превысил 33%. Это соответствует мировому стандарту», – отметила главврач.
В МОПЦ действуют правила, согласно которым женщина может взять на роды партнёра. Также в центре мать и малыш находятся вместе с первых секунд рождения до выписки.

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Подмосковный диетолог Басова посоветовала вести пищевой дневник ребёнка
11 апреля 2024, 22:32

Фото: Istockphoto / monkeybusinessimages

Подсчет калорий, ведение дневника питания и контроль за съеденным необходимы детям с избыточной массой тела и с её недостатком. Об этом заявила врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
«Сегодня у многих детей уже есть лишний вес. Главные причины – несоответствие поступающих в организм калорий их расходу, переедание и отсутствие физической активности. Важно учить детей считать калории, так как они должны с детства знать о здоровом питании и уметь ограничивать себя в еде», – сказала Басова, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
По словам врача, для этого есть специальные и простые формулы, а также мобильные приложения, где достаточно лишь ввести свои данные – рост, вес и возраст.
«Также важно вести пищевой дневник, записывая всё, что ребёнок съел в основные приёмы пищи и во время перекусов. Часто на упаковках продуктов обозначены калории, благодаря чему считать удобнее. Можно составить такой дневник с помощью врача-диетолога или эндокринолога с учётом индивидуальной ситуации по здоровью и на основании анализов», – добавила врач.
После подсчета калорий, которые нужны для снижения или набора веса, необходимо сравнить это значение с фактическим питанием, указанным в пищевом дневнике. Разница покажет, передает ребенок или не доедает.

В ведомстве добавили, что на портале «Детство» родители могут послушать курс лекций на тему лишнего веса у детей.

Там также напомнили, что сейчас проходит неделя подсчёта калорий.

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#здоровье
#минздрав мо
#диетолог
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Назван продукт, который категорически нельзя совмещать с вином
Врач Умнов: Йогурт способен превратить вино в яд
11 апреля 2024, 20:16

Фото: iStock/alexialex

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов не рекомендовал совмещать с вином йогурт, так как последний способен превратить напиток в настоящий яд для организма.
«Это очень опасно, так как так огромное количество сахара, придавая получившемуся продукту ложное ощущение «лёгкости» напитка. Из-за этого человек начнёт злоупотреблять, что приводит к ещё большему поступлению в организм этилового спирта. Из-за этого сильнее повреждаются печень, головной мозг и поджелудочная железа», — раскрыл в беседе с NEWS.ru специалист.

Он добавил, что такое сочетание может повысить риск развития сахарного диабета, атеросклероза сосудов и жирового перерождения печени из-за сахара, вина и сгущёнки.

Ранее врач-невролог Наира Курбанова заявила, что ночные судороги могут признаком поражения периферических нервов.

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#врач
#вино
#алкоголь
#продукты
#здоровье
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Озвучен самый эффективный способ профилактики деменции
Врач Прощаев рекомендовал кроссворды и судоку для профилактики деменции
11 апреля 2024, 18:58

Фото: iStock/Artit_Wongpradu

Врач-гериатр Кирилл Прощаев заявил, что самым лучшим методом профилактировать деменцию является разгадывание головоломок, кроссвордов, судоку.
Также он заявил о пользе пальчиковой гимнастики.

«Пальчиковая гимнастика, кроссворды, судоку – это когнитивное стимулирование мозга, однако все вышеперечисленные методы не приводят к увеличению когнитивного резерва, они просто в данную минуту обеспечивают когнитивную стимуляцию головного мозга», – пояснил в беседе с Газета.ру Прощаев.

Ранее Кирилл Прощаев заявлял, что хроническое информационное истощение (squeezed-синдром) опасно для здоровья, может вызвать проблемы сердечно-сосудистой системы, головного мозга и опорно-двигательного аппарата.

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