Озвучен самый эффективный способ профилактики деменции

Фото: iStock/Artit_Wongpradu
Врач-гериатр Кирилл Прощаев заявил, что самым лучшим методом профилактировать деменцию является разгадывание головоломок, кроссвордов, судоку.
Также он заявил о пользе пальчиковой гимнастики.
Ранее Кирилл Прощаев заявлял, что хроническое информационное истощение (squeezed-синдром) опасно для здоровья, может вызвать проблемы сердечно-сосудистой системы, головного мозга и опорно-двигательного аппарата.
Читайте также:
Россиян предупредили о крайней опасности информационного истощения
Подмосковный педиатр Вайсеро рассказала, как побороть у ребёнка зависимость от гаджетов
Психотерапевт Попова перечислила основные проблемы современных подростков
«Пальчиковая гимнастика, кроссворды, судоку – это когнитивное стимулирование мозга, однако все вышеперечисленные методы не приводят к увеличению когнитивного резерва, они просто в данную минуту обеспечивают когнитивную стимуляцию головного мозга», – пояснил в беседе с Газета.ру Прощаев.
Ранее Кирилл Прощаев заявлял, что хроническое информационное истощение (squeezed-синдром) опасно для здоровья, может вызвать проблемы сердечно-сосудистой системы, головного мозга и опорно-двигательного аппарата.
Читайте также:
Россиян предупредили о крайней опасности информационного истощения
Подмосковный педиатр Вайсеро рассказала, как побороть у ребёнка зависимость от гаджетов
Психотерапевт Попова перечислила основные проблемы современных подростков
Мелисса Тимофеева