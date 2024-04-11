Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Озвучен самый эффективный способ профилактики деменции

Озвучен самый эффективный способ профилактики деменции

Врач Прощаев рекомендовал кроссворды и судоку для профилактики деменции
11 апреля 2024, 18:58
Фото: iStock/Artit_Wongpradu

Фото: iStock/Artit_Wongpradu

Врач-гериатр Кирилл Прощаев заявил, что самым лучшим методом профилактировать деменцию является разгадывание головоломок, кроссвордов, судоку.
Также он заявил о пользе пальчиковой гимнастики.

«Пальчиковая гимнастика, кроссворды, судоку – это когнитивное стимулирование мозга, однако все вышеперечисленные методы не приводят к увеличению когнитивного резерва, они просто в данную минуту обеспечивают когнитивную стимуляцию головного мозга», – пояснил в беседе с Газета.ру Прощаев.



Ранее Кирилл Прощаев заявлял, что хроническое информационное истощение (squeezed-синдром) опасно для здоровья, может вызвать проблемы сердечно-сосудистой системы, головного мозга и опорно-двигательного аппарата.

Читайте также:

Россиян предупредили о крайней опасности информационного истощения

Подмосковный педиатр Вайсеро рассказала, как побороть у ребёнка зависимость от гаджетов

Психотерапевт Попова перечислила основные проблемы современных подростков
#гимнастика
#здоровье
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Курбанова предупредила об опасности ночных судорог
Врач Курбанова: Ночные судороги могут указывать на поражение нервов
11 апреля 2024, 18:48

Фото: iStock/MarianVejcik

Врач-невролог Наира Курбанова заявила, что ночные судороги могут признаком поражения периферических нервов.
«Ночные крампи могут быть ранним признаком, указывающим на поражение периферических нервов, спинного и головного мозга. Они могут развиваться на фоне заболеваний щитовидной и паращитовидных желез, поражения печени, почек, атеросклероза коронарных сосудов и артерий ног», — отметила в беседе с Газета.ру Курбанова.

Кроме того, такие симптомы могут быть связаны с приёмом лекарств, реже – причиной судорог могут выступать наследственные факторы.

Для того, чтобы избавится от судорог, необходимо пройти медицинское обследование и следовать рекомендациям врача.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что такие факторы, как курение и алкоголь, усугубляют состояние аллергика весной.

Читайте также:

Аллерголог Лапа объяснила, как отличить аллергию от ОРВИ

Невролог Царева объяснила природу кошмарных сновидений

Подмосковный нарколог Холдин предупредил аллергиков о приступах удушья от курения
#симптомы
#врач
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аллерголог Лапа объяснила, как отличить аллергию от ОРВИ
11 апреля 2024, 18:17

Фото: istock/izkes

По статистике Минздрава, в России сезонным аллергическим риноконъюнктивитом или поллинозом страдает каждый третий взрослый и каждый четвёртый ребенок. Заболевшие испытывают разные симптомы: течёт из носа, либо он заложен из-за отёка слизистой, воспаляются и слезятся глаза, падает работоспособность, становится тяжелее голова. Эти признаки очень схожи с простудными заболеваниями.
Как отличить аллергию от простуды, рассказала врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа.

«Вирусы – это когда высокая температура или даже низкая, всё зависит от состояния иммунной системы человека. Если у нас вирусная атака, то это обычно боль в горле, головные боли, мышечная слабость или наоборот агрессия – это вирусы. Поллиноз – это когда у нас всё течет, опухают слизистые, глаза слезятся, чешутся, нос заложен, выделения прозрачные и скользкие», – объяснила врач.
Любое агрессивное состояние внешней среды (поллиноз или вирусы), по настоятельной рекомендации эксперта, надо лечить, а не ждать, что всё станет хорошо.

«Если появились признаки аллергии, нужно принять противоаллергические препараты, а если они не помогают, то сразу идти к врачу, потому что это уже системные заболевания. Нужно разбираться, что не так с вашей иммунной системой и почему от простых препаратов она не выздоравливает. Врач классифицирует все аллергены и пропишет курс лечения» – сказала Людмила Лапа.

Врач уверенно заявила, что аллергия лечится и откладывать это ни в коем случае нельзя.

Читайте также:

Врач рассказала, какие цветы являются наиболее опасными для аллергиков

Российский врач иммунолог рассказал о редких заболеваниях

Аллерголог Болибок раскрыл способы защиты от цветущих деревьев
#цветы
#температура
#врач
#аллергия
#глаза
#препараты
#рекомендации
#заболевания
#терапевт
#вирусы
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Футболист Варфоломеев назвал Вендела незаменимым
11 апреля 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/sergeyryzhov

Бывший капитан «Зенита» Сергей Варфоломеев заявил о том, что в петербургской команде никто не может заменить на поле бразильского полузащитника Вендела.
«Вендела заменить трудно. Не вижу, кто мог бы это сделать в «Зените». Но он давно не играл, практики нет. Вендел — большая потеря для «Зенита», не поспоришь», — прокомментировал в беседе «РБ Спорт» Варфоломеев.

Игру футболиста Александра Коваленко эксперт не оценил, а спортсмена Ильзата Ахметова назвал умным игроком, однако по уровню профессионализма он уступает Венделу.

Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что Срджан Бабич является одним из лучших спортсменов в Российской премьер-лиге.

Читайте также:

Бушманов назвал Бабича одним из лучших защитников РПЛ

Функционер Камоцци назвал Сперцяна идеальной заменой Мхитаряна в «Интере»

Агент Талаев сообщил о возвращении Чистякова в «Зенит»
#спорт
#футболист
#матч
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Орехово-Зуеве спасли пациента, спутавшего 10-килограммовую кисту с ожирением
11 апреля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы прооперировали мужчину, который думал, что полнеет, пока в его организме развивалась 10-килограммовая киста. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в медучреждение 61-летнего пациента с жалобами на острую боль в животе и отсутствие стула. Врачи выявили у него острую кишечную непроходимость, вызванную кистозным образованием на брюшине, которое сдавливало кишечник. Такое состояние грозило гибелью, так как киста могла в любой момент прорваться. Как выяснилось, мужчина ходил с новообразованием почти два года, думая, что просто начал поправляться. В экстренном порядке ему была сделана операция.


Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Кистозное образование крайне редко встречается у мужчин. Во время операции мы полностью удалили кисту, выделив её без повреждения внутренних органов, что крайне важно для дальнейшего функционирования организма пациента. Операция прошла успешно и заняла два часа», – рассказал врач-хирург Орехово-Зуевской больницы Хассан Отман.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Читайте также:

В Подмосковье в 2024 году сдадут 16 объектов здравоохранения, построенных инвесторами

В Мытищах диспансеризацию прошли около 40 тысяч человек

Врачи в Видном поставили пациентке с лишним весом протез вместо разрушенного сустава
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#пациент
#врачи
#операция
#орехово-зуево
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, как правильно справляться со стрессом и гневом
Психолог Кардиакос: чтобы справиться со стрессом, о нем нужно написать на бумаге
11 апреля 2024, 17:43

Фото: istock/brizmaker

Японские ученые установили, что лучший способ справиться с гневом или стрессом – выписать всё на листочке, а затем его сжечь.
В беседе с «Радио 1» это заявление прокомментировала клинический психолог Анастасия Кардиакос, напомнив, что в работе с эмоциями важно учиться их понимать, называть и выражать.

«У нас есть способы саморегуляции поведенческие – то, как мы можем выражать эмоции. Например, выпустить гнев можно, побив грушу боксерскую или покричав, выписывать – это тоже выражать. Это помогает разложить по полочкам. Здесь важно, чтобы эмоции перестали быть роем мыслей, а стали распределенными буквами. Здесь нужно стараться свои чувства передавать и понимать направленность, адресованность: почему я это испытываю, из-за кого или чего. Дневники эмоций как раз в этом помогают. В таком разборе можно добраться до более глубоких мотивов и решений», – сказала эксперт.

По мнению психолога, люди, которые трудно понимают свои эмоции, чаще всего в дневниках описывают других людей, указывая, что в них не так, однако нужно фокусироваться на себе: о чем это мне говорит? почему я испытываю эту эмоцию?

«Я люблю приводить пример: у нас есть навороченная аппаратура, и можно тыкать разные кнопки, чтобы она включилась, а можно составить понятную инструкцию на русском языке. Дневники эмоций помогают всё перевести на наш язык», – сказала Анастасия Кардиакос.
Эксперт добавила, что разбор эмоций помогает улучшать собственный коэффициент эмоционального интеллекта и взаимодействовать с собой и миром.

Читайте также:

Психолог Кардиакос: Для хорошего самочувствия человеку нужно восемь объятий в день

Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями

«Вам хамит начальство?»: о том, как фильтровать негатив от руководства
#психолог
#эксперт
#заявление
#люди
#эмоции
#язык
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в 2024 году сдадут 16 объектов здравоохранения, построенных инвесторами
11 апреля 2024, 14:05

Фото: пресс-служба правительства МО

16 объектов здравоохранения, возведённых застройщиками за счёт внебюджетного финансирования, сдадут в эксплуатацию в Московской области в текущем году, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба подмосковного правительства.
«Заметный вклад в развитие отрасли (инфраструктуры здравоохранения — прим. ред.) вносят девелоперы, которые вместе с жилыми комплексами сдают новые соцобъекты. В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений – как правило, это первичное звено, детские и взрослые поликлиники», — сказал Воробьёв.
В частности, строительство взрослой поликлиники, рассчитанной на 100 посещений за смену, недавно завершили на территории жилого комплекса «Жулебино Парк» в Люберцах. В том же городском округе в ближайшее время введут в эксплуатацию поликлинику на территории ЖК ««Облака 2.0», а осенью должна быть построена поликлиника для детей и взрослых в жилом комплексе «Лермонтовский».

Три новые поликлиники откроется в этом году и в жилых комплексах Ленинского округа. В ЖК «Южная Битца» — на 355 посещений в смену и в ЖК «Эко Видное 2.0» взрослая поликлиника на 70 пациентов в смену и детская поликлиника такой же мощности.

Самым крупным медучреждением, построенным за счёт застройщика, станет шестиэтажная поликлиника в жилом комплексе «Столичный» в Балашихе: получить там помощь за один день смогут 350 взрослых и 320 детей. А в ЖК «Пехра» в Балашихе откроют две детские поликлиники, расположенные на первых этажах жилых домов. Одна из них рассчитана на 50 посещений в смену, вторая — на 100.

В городском округе Мытищи откроются две поликлиники: в жилом комплексе «Датский квартал» — на 140 посещений в смену, в ЖК «Скандинавский» — на 81.

Одинцовский застройщики тоже сдадут в эксплуатацию два медучреждения: поликлинику на 300 посещений в ЖК «Заречье Парк» и лечебное учреждение на 67 пациентов в ЖК «Союзный».

В красногорском жилом комплексе «Спутник» будет открыт медицинский центр и пост скорой помощи, в ЖК «Томилинский бульвар» в Котельниках досрочно построят гинекологическое отделение городской поликлиники, а в богородском жилом комплексе «Истомкино» откроют кабинет врача общей практики — он будет размещён в одном из жилых домов.

Читайте также:

В Мытищах диспансеризацию прошли около 40 тысяч человек

Врачи в Видном поставили пациентке с лишним весом протез вместо разрушенного сустава

В Подмосковье закупят около 400 единиц медтехники для диагностики и лечения глаз
#андрей воробьёв
#строительство
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах диспансеризацию прошли около 40 тысяч человек
11 апреля 2024, 13:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Почти 40 тысяч жителей прошли первый этап диспансеризации в поликлиниках городского округа Мытищи, сообщает администрация пресс-службы муниципалитета.
«Первый этап включает в себя скрининг, по результатам которого определяется группа состояния здоровья», — пояснила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Мытищинской областной клинической больницы Екатерина Суслова.
Если на первом этапе диспансеризации возникают подозрение на неполадки в той или иной сфере здоровья, человека направляют на дополнительные обследования, которые проводятся в рамках второго этапа проверки состояния организма.

Диспансеризация проводится по субботам с 8 утра до 15:00 в поликлиниках округа. Записаться на осмотр можно по телефону единой справочной: 7-495- 308-13-00, через личный кабинет или через терминалы, которые стоят в поликлиниках.

Читайте также:

Врачи в Видном поставили пациентке с лишним весом протез вместо разрушенного сустава

В Подмосковье закупят около 400 единиц медтехники для диагностики и лечения глаз

Диетолог Соломатина назвала защищающее от многих болезней растение
#мытищи
#здоровье
#диспансеризация
#здравоохранение
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врачи в Видном поставили пациентке с лишним весом протез вместо разрушенного сустава
11 апреля 2024, 11:50

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

42-летнюю женщину с разрушающимся тазобедренным суставом прооперировали врачи Видновской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациентка поступила в клинику с жалобами на боли в правом бедре. Исследование показало, что у женщины артроз тазобедренного сустава: патология, при которой разрушаются суставные хрящи и кости. Ситуацию усугубляло наличие лишнего веса: на момент поступления в больницу женщина весила 132 кг», — говорится в сообщении.
Врачи приняли решение поставить вместо поражённого артрозом сустава протез. Это было проделано в ходе малоинвазивной операции.

«Избыточный жировой слой сделал труднее доступ к тазобедренному суставу, что усложнило проведение операции. Для улучшения общего состояния здоровья и снижения нагрузки на суставы пациентке дали рекомендации по питанию», — отметил заведующий травматологическим отделением Видновской больницы Ибрагим Абакаров.
В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, её выписали на амбулаторное лечение.

Читайте также:

В Подмосковье закупят около 400 единиц медтехники для диагностики и лечения глаз

Диетолог Соломатина назвала защищающее от многих болезней растение

Названы неожиданные продукты, исключение которых поможет быстрее похудеть к лету
#видное
#больница
#операция
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#хирург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье закупят около 400 единиц медтехники для диагностики и лечения глаз
11 апреля 2024, 11:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 400 единиц офтальмологического оборудования закупят для медицинских учреждений Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения. В этом году мы планируем приобрести для наших поликлиник и больниц 389 единиц такой техники», — отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что на закупку этого оборудования выделили свыше 550 млн рублей.

В рамках закупки будут приобретены ретинальные камеры, хирургические системы, когерентные томографы, микроскоп, лазеры и другая офтальмологическая техника. Её направят в 44 медицинские организации Подмосковья.
Современная медтехника приобретается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Читайте также:

В Петербурге врачи сделают 60 операций на глаза ветеранам 12 апреля

Диетолог Соломатина назвала защищающее от многих болезней растение

Россиян предупредили о крайней опасности информационного истощения
#здравоохранение
#медицинское оборудование
#медицина
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
#офтальмология
#глаза
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф