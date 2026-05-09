Мужчинам назвали ранние симптомы рака простаты
Рак простаты на ранних стадиях часто протекает практически бессимптомно. Об этом сообщил уролог-андролог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники «Атлас» на Серпуховском Валу Константин Антонов в беседе с «Лентой.ру».
Рак простаты часто выявляют на поздних стадиях из-за слабовыраженных симптомов на ранних этапах. Поэтому мужчинам старше 40 лет, особенно из группы риска, необходимо регулярно проходить обследование у уролога, подчеркнул врач.
По словам Антонова, рак простаты может проявляться в виде частого мочеиспускания, дискомфорта или слабой струи мочи при опорожнении мочевого пузыря. Эти признаки могут указывать как на естественные возрастные изменения и скрытое воспаление в урогенитальной системе, так и на возможное злокачественное новообразование.
Особое внимание медик рекомендовал уделять мужчинам старше 50 лет, тем, кто питается преимущественно красным мясом и животными жирами, а также людям с избыточным весом. После достижения 40 лет рекомендуется регулярно проходить осмотр у уролога, особенно если у кого-то из близких родственников был выявлен рак простаты. Антонов заключил, что скрининг включает в себя анализ крови на ПСА, ультразвуковое исследование простаты и, в некоторых случаях, магнитно-резонансную томографию.
