Мясников: Кофе может спасти от цирроза печени

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Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что кофе способен предотвратить переход таких болезней печени, как гепатит, стеатогепатит, гепатоз, в цирроз.
Кроме этого, врач напомнил, что поправить здоровье печени можно с помощью правильного питания и физических нагрузок.
Как передаёт utro.ru, нарушение жирового обмена с дистрофией клеток печени можно определить по высокому уровню белка, ответственного за запас железа в организме. Также о заболевании органа стоит задуматься при высоком уровне сахара в крови, наличии лишнего веса и повышенном холестерине.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщала, что укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему могут апельсины.
При этом, она предупредила, что рекомендуемой нормой является 1-2 апельсина в день.
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Как передаёт utro.ru, нарушение жирового обмена с дистрофией клеток печени можно определить по высокому уровню белка, ответственного за запас железа в организме. Также о заболевании органа стоит задуматься при высоком уровне сахара в крови, наличии лишнего веса и повышенном холестерине.
«Витамин C необходим нашему организму для укрепления иммунитета и профилактики сезонных респираторных заболеваний, что особенно актуально в холодное время года. Кроме того, витамин C полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной. Клетчатка в составе апельсина способствует нормализации липидного обмена», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.
При этом, она предупредила, что рекомендуемой нормой является 1-2 апельсина в день.
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Мелисса Тимофеева