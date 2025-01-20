Мясников назвал основные причины снижения либидо после 40 лет

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Снижение либидо после 40 лет вызвано ожирением, отсутствием активности и приемом некоторых препаратов. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников. По его словам, лучшим способом борьбы с этой проблемой является физическая активность.
«Ожирение – это бич нашего времени. Сегодня даже нормы спермограммы изменились. Если раньше нормой считалось 70% живой спермы, то сейчас — 40%. А чаще мы видим и 20%. Почему? Все из-за образа жизни», — подчеркнул Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что мужчинам после 50 лет, когда происходит снижение уровня тестостерона, рекомендуется включить в рацион кисломолочные продукты. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила, что этот продукт полезен также для женщин в период менопаузы и в целом для всех пожилых людей старше 65 лет.
«Среди основных полезных свойств кефира можно назвать: стимулирование функции ЖКТ; антисептическое воздействие на патогенную микрофлору; улучшение работы ЖКТ; профилактика онкологических заболеваний, особенно ЖКТ; улучшение иммунной функции кишечника; содержание многих витаминов и минералов», — приводит издание рекомендации врача.Читайте также:
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