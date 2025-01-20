Тренер назвала наиболее полезное время для тренировок

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Утренние тренировки ускоряют окисление жиров на весь день, а вечерние — эффективнее сжигают калории. Об этом заявила персональный тренер и консультант по правильному питанию Екатерина Царегородцева в интервью RuNews24.ru.
По ее мнению, решение в этом вопросе должно быть индивидуальным, основанным на ощущении комфорта. К примеру, тем, кому сложно вставать по утрам, лучше тренироваться вечером.
Царегородцева добавила, что важно не забывать о питании и сне, а также выбирать те тренировки, которые приносят удовольствие.
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«Помните, самое главное — это регулярность тренировки. Выбирайте время, которое подходит именно вам и придерживайтесь его. И не забывайте главные правила: перед тренировкой нужно обязательно сделать разминку, это предотвратит от различных травм. После тренировки не забывайте про растяжку», — подчеркнула эксперт.
Царегородцева добавила, что важно не забывать о питании и сне, а также выбирать те тренировки, которые приносят удовольствие.
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Данил Пономарев