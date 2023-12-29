Врач Иванов предложил ввести ограничения для прерывания распространения простуд

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Профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов заявил, что для прерывания распространения сезонных вирусов – гриппа, ОРВИ – необходимы ограничительные меры.
Отмечается, что сейчас наблюдается некоторый подъём заболеваемости.
Ранее аллерголог Марина Суворова рассказала, при каких обстоятельствах может возникнуть аллергия на искусственную ель.
Также аллергическую реакцию могут вызвать ёлочные украшения и игрушки.
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«Если у нас эпидемия, вспышка, то какие могут быть массовые мероприятия, какие сборы? Тогда, действительно, идём на прерывание цепочки. На две недели всё прекратили, разошлись. Разорвали цикл инкубационный, передачу патогена – и все спокойно опять вышли», – прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» Иванов.
«Всё зависит от множества факторов, таких, как материал. Ели могут быть натуральными или искусственными. В случае с живым деревом реакцию может вызывать, например, смола. Также аллергия может быть вызвана грибком, который может находиться в древесине. Реакция может начаться из-за химических веществ, которыми обрабатывают деревья. В случае искусственной ели аллергия может возникнуть из-за материала, накопления пыли», — пояснила в беседе с RT Суворова.
Также аллергическую реакцию могут вызвать ёлочные украшения и игрушки.
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Мелисса Тимофеева