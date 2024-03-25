Мясников: Отсутствие любви в жизни — симптом хронического заболевания

Фото: istockphoto.com/Farknot_Architect
Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что отсутствие любви и влюблённости на протяжении жизни может свидетельствовать о депрессии или другом хроническом заболевании.
При этом, он отметил, что тема любви в контексте природы человека больше философский, нежели медицинский или научный вопрос.
Ранее Александр Мясников рассказывал об опасных симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологии.
Читайте также:
Врач Мясников рассказал, под какие заболевания маскируется инфаркт
«Немой убийца»: Доктор Мясников рассказал о тревожных симптомах онкологии
Заслуженный врач России Мясников рассказал о пользе йоги
«Я считаю, что отсутствие любви на протяжении жизни – симптом депрессии или другого хронического заболевания. Господь нас создал «по образу и подобию», и Мир без любви невозможен. Мы знаем примеры любви у животных, значит это не только гормональная цепочка изменений, но и дар. Уж всем людям – это точно», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Читайте также:
Врач Мясников рассказал, под какие заболевания маскируется инфаркт
«Немой убийца»: Доктор Мясников рассказал о тревожных симптомах онкологии
Заслуженный врач России Мясников рассказал о пользе йоги
Мелисса Тимофеева