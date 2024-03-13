«Немой убийца»: Доктор Мясников рассказал о тревожных симптомах онкологии

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал об опасных симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологии.
Мясников отметил, что нужно обратить внимание на изменения стула, а также появления крови в нем. В случае обнаружения изменений в кале, стоит обратиться за консультацией к специалисту. При этом врач напомнил, что кал может менять окраску из-за употребления некоторых продуктов или препаратов. К примеру, изменения цвета стула из-за употребления свеклы или активированного угля не является патологией и не требуют помощи медиков.
Помимо этого, об онкологии может свидетельствовать появление кисты.
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Помимо этого, об онкологии может свидетельствовать появление кисты.
«Вот киста в яичнике — почему это важно? Потому что если до менопаузы могут быть варианты, то если она возникла после менопаузы, это, скорее всего, рак», — сказал специалист. По словам медика, такую кисту необходимо удалять. «Потому что рак — немой убийца», — предупредил Мясников.Ранее онколог Руслан Басанов перечислил вызывающие рак привычки, о которых вы могли не догадываться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак