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«Немой убийца»: Доктор Мясников рассказал о тревожных симптомах онкологии

Мясников напомнил, что изменения цвета в стуле могут быть признаком онкологии
13 марта 2024, 10:17
Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал об опасных симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологии.
Мясников отметил, что нужно обратить внимание на изменения стула, а также появления крови в нем. В случае обнаружения изменений в кале, стоит обратиться за консультацией к специалисту. При этом врач напомнил, что кал может менять окраску из-за употребления некоторых продуктов или препаратов. К примеру, изменения цвета стула из-за употребления свеклы или активированного угля не является патологией и не требуют помощи медиков.

Помимо этого, об онкологии может свидетельствовать появление кисты.


«Вот киста в яичнике — почему это важно? Потому что если до менопаузы могут быть варианты, то если она возникла после менопаузы, это, скорее всего, рак», — сказал специалист. По словам медика, такую кисту необходимо удалять. «Потому что рак — немой убийца», — предупредил Мясников.
Ранее онколог Руслан Басанов перечислил вызывающие рак привычки, о которых вы могли не догадываться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#врач
#рак
#онкология
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В Мытищах врачи спасли мужчину, который попал под электричку
13 марта 2024, 10:58

Мытищинские врачи спасли 38-летнего мужчину, попавшего под электричку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Скорая доставила в больницу мужчину, которого сбила электричка на путях. Пациент слушал музыку, когда переходил дорогу через рельсы и не услышал приближающийся поезд. Мужчину привезли с черепно-мозговой травмой, множественными переломами бедра, голени и таза, а также обильной кровопотерей

«Пациенту были проведены реанимационные мероприятия. В связи с массивной кровопотерей мы провели переливание крови. Общая кровопотеря составила один литр. Мы вывели пострадавшего из состояния шока и нормализовали артериальное давление. Мужчина пришел в себя на вторые сутки.<…> Мы поэтапно провели пациенту четыре операции - остеосинтез бедер, голени и таза», — поделился заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Андрей Логвин.

Стоит отметить, что в настоящий момент мужчина находится на реабилитации в больнице под наблюдением специалистов.

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#подмосковье
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Эксперты объяснили источник мужских страхов перед близостью с женщиной
Специалисты раскрыли источник мужских страхов перед близостью с женщиной
13 марта 2024, 06:00

Фото: iStockTimm Creative

Многие мужчины боятся женщин, так как опасаются полного доминирования женской половины и своего неадекватного поведения по отношению к ним, заявил психотерапевт Аврум Вайс в статье для Psychology Today.
По мнению Вайса, страх перед женщинами и сексуальной близостью вызван низкой самооценкой, депрессией и тревогой у мужчин. Психотерапевты считают, что корни проблем с психическим здоровьем лежат в детстве. Во многих семьях детей воспитывает мать-одиночка. В таких случаях ребенок психически и физически зависит от матери. Если мать не проявляет интереса к жизни ребенка, не принимает в ней участия или просто не реагирует, ребенок чувствует себя несчастным и одиноким.

«Зачастую дети сталкиваются с опытом подчинения своих желаний интересам матери, чтобы заслужить ее любовь, – отметил психотерапевт.

Вайс подчеркнул, что эти мужчины по разным причинам всегда чувствовали, что женщина недовольна ими. В подтверждение своих слов он привел данные исследований, согласно которым в большинстве семейных пар счастье женщины является главным фактором, определяющим удовлетворенность мужчины жизнью.

«Восемь из десяти главных мужских тревог связаны с тем, что они думают, будто недостаточно хороши для своих партнерш или семей. Один мужчина рассказывал мне, что мог определить настроение жены, даже не видя ее, как только открывал входную дверь дома», – прокомментировал психотерапевт.

Эксперт также подтвердил, что избавиться от страха перед близостью может помочь терапия для пар.

Ранее психотерапевт Ирина Краскина предложила способы расслабиться и снять стресс после сложной недели. Она посоветовала заранее планировать досуг и продумывать его так, чтобы он приносил ощутимые результаты.

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#отношения
#женщины
#психотерапевт
#психология
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Назван лучший способ исправить прикус
Врач Сумцова назвала брекеты лучшим способом исправления прикуса
12 марта 2024, 23:48

Фото: istockphoto.com/JohnAlexandr

Стоматолог Татьяна Сумцова заявила, что брекеты являются одним из лучших способов исправить прикус, не требующий хирургического вмешательства.
Она напомнила, что исправить прикус можно хирургическим путём, а также без оперативного вмешательства.

«Хирургический подразумевает надрез костной ткани и перемещение зубов на нужный участок. Без операции, при отсутствии серьёзных патологий: элайнеры (съёмные прозрачные капы), трейнеры (силиконовые капы), пластинки, брекеты — один из лучших способов исправить неправильный прикус», — поделилась в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выражала сомнения в эффективности вакцины от кариеса.

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#врач
#стоматолог
#операции
#здоровье
#зубы
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Не только возраст: Уролог назвал основные причины импотенции
Уролог Гончиков назвал психологические проблемы частой причиной импотенции
12 марта 2024, 21:23

Фото: istock / peakSTOCK

Импотенция — это состояние, при котором мужчина не может достичь или поддержать эрекцию, необходимую для удовлетворительного полового акта. Об основных причинах развития эректильной дисфункции рассказал уролог-андролог Батор Гончиков.
Эксперт заявил, что с такой проблемой многие мужчины сталкиваются в силу возраста из-за естественного снижения уровня тестостерона.

«Высокое артериальное давление, атеросклероз (отложение холестерина на стенках артерий) и другие сердечно-сосудистые заболевания могут приводить к повреждению артерий и сужению кровеносных сосудов половых органов, что затрудняет достижение эрекции», — добавил врач.
Также спровоцировать импотенцию могут психологические проблемы, в том числе стресс, депрессия и тревожность, отметил Гончиков.

Уролог призвал при обнаружении проблем с эрекцией обратиться за консультацией к урологу или сексологу для проведения диагностики и назначения соответствующего лечения.

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#эксперт
#врач
#мужчины
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#депрессия
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Россиянам назвали норму икры в день
Врач Габдулхакова: Можно позволить себе 100-150 г икры в день
12 марта 2024, 19:35

Фото: istockphoto.com/NataliPopova

Врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила о том, что для здорового человека нормой икры в день будет 100-150 г.
«Икра — высоко-жировой продукт, такое количество жиров плохо усваивают пожилые люди и дети. У детей ещё не развита ферментная система ЖКТ, поэтому им лучше давать икру порционно — 2-3 чайные ложки. Если речь о пожилом человеке, у которого есть панкреатит, холецистит или дискомфорт от жирной пищи, то количество икры должно быть около 50 г в день», — добавила в беседе с Газета.ру Габдулхакова.

Ранее заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный диетолог подмосковного министерства здравоохранения Инна Пичугина заявила, что блины нельзя назвать полезным блюдом, но если использовать низкокалорийную начинку, а также цельнозерновую муку, то они не принесут вреда даже тем, кто стремится похудеть.

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#диетолог
#икра
#блины
#пожилые люди
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Врач Саадулаева заявила о способности изоляции провоцировать развитие деменции
12 марта 2024, 18:52

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Врач-психотерапевт Хадижат Саадулаева заявила, что социальная изоляция, а также недостаток умственной активности могут способствовать развитию деменции, в частности, у пожилых людей.
«Врачи считают, что каждый человек может влиять на свое здоровье и профилактику деменции, следуя рекомендациям по здоровому образу жизни. Помните, что забота о своем мозге — это забота о своем будущем», — отметила в беседе с Газета.ру Саадулаева.

Кроме этого, заболеванию могут способствовать недостаточный уровень физических нагрузок, вредные привычки, отсутствие прогулок на свежем воздухе, неправильное питание.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», что употребление рыбы и водорослей снижает риск развития деменции из-за высокого содержания в них кислот омега-3.

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#питание
#заболевания
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Химик Юрова заявила о пользе пакетированных соков
12 марта 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/AKlion - Andrey Kryukov

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова заявила, что пакетированный сок может быть в некоторых случаях полезнее натурального.
Она объяснила, что такой продукт проходит много ступеней производства и контроля качества, начиная с сырья и заканчивая упаковкой, и может храниться в закрытой упаковке довольно долго. По словам эксперта, чаще всего в напиток не добавляют дополнительные подсластители.

«Пакетированный сок, с одной стороны, несколько проигрывает свежевыжатому соку в полезности, а с другой стороны, в некоторых случаях даже полезнее. Никакую дополнительную «злую химию» производитель обычно не добавляет, так как это может подорвать авторитет производителя в глазах покупателя, а также привести к удорожанию продукта», — добавила в беседе с «Известиями» эксперт.

Ранее технолог, руководитель компании Светлана Баласанян развеяла миф о том, что генномодифицированные продукты (ГМО) способны вызвать различные болезни, в том числе онкологию и аллергические реакции.

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Россиянам раскрыли эффективный способ снять нагрузку на глаза от гаджетов
Врач Захарова рекомендовала использовать правило «20-20-20»
12 марта 2024, 17:59

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Врач-офтальмолог Наталья Захарова рассказала, что при использовании гаджетов глазам необходимо снятие напряжение, а эффективным методом такого «отдыха» является правило «20-20-20».
«Это базовый, но эффективный способ снижения напряжения с глаз. Суть заключается в том, чтобы после каждых 20 минут работы за экраном делать 20-секундный перерыв, фокусируя взгляд на объектах, находящихся на расстоянии не менее 20 футов (примерно 6 м). Это помогает расслабить мышцы глаз и снизить уровень утомляемости», — прокомментировала в беседе с «Известиями» врач.

Кроме этого, для снижения напряжения на глаза необходимо регулировать яркость гаджетов, пребывать на свежем воздухе, а также делать специальную разминку для глаз.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова рекомендовала покупать солнцезащитные очки в специализированных салонах оптики.

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#врач
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Андрей Воробьёв дал старт строительству поликлиники на 1000 посещений в Королёве
12 марта 2024, 15:28

Фото: Антон Чернов

Губернатор Андрей Воробьёв в Королеве дал старт строительству крупной поликлиники на 1000 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор вместе с с врачами, почетными жителями г.о. Королёв и строителями заложил первый камень в основание новой поликлиники на улице Циолковского.

«У нас сегодня важное событие — мы начинаем большое строительство. И медицинские работники, которые здесь присутствуют, и жители знают, насколько востребована современная поликлиника. Я надеюсь, что работа по ее возведению будет динамичной. Первая фаза, это 2-3 месяца, вынос сетей, дальше – котлован, и затем непосредственно приступаем к возведению поликлиники. Каждое новое медучреждение прекрасно тогда, когда в нем есть не только стены и оборудование, но и врачи. И я знаю, что главврач Королёвской городской больницы Эдуард Маркович Шпилянский и его команда активно занимаются привлечением медиков. Мы со своей стороны предоставляем различные меры поддержки», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Заместитель гендиректора, член правления РКК «Энергия» Владимир Соловьев поблагодарил Андрея Юрьевича за начало строительство поликлиники, которая была необходима в первую очередь старшему поколению.

Также слова благодарности выразил и ервый заместитель гендиректора АО «ЦНИИмаш», начальник ЦУП Максим Матюшин.

«Появление новой поликлиники в таком районе Подлипки — чрезвычайно важно. Именно здесь находятся основные предприятия города — и РКК «Энергия», и «ЦНИИмаш». На них работает очень много сотрудников, и все больше стало приходить молодых ученых и инженеров, которые планируют создавать семьи. Так что большая поликлиника здесь – это огромный плюс. И очень важно, что она будет смешанного типа — как для детей, так и для взрослых», — подчеркнул Максим Матюшин.

Стоит отметить, что новую поликлинику планируют открыть для посещения в 2027 году.

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