Мясников раскрыл, когда необходимо удалять родинки

Сахарный диабет, к сожалению, очень распространенное заболевание, и многие люди даже не подозревают, что находятся в группе риска. Канадские ученые провели исследования и выяснили, что у здоровых людей и тех, кто болен диабетом, отличаются громкость, высота и тембр голоса. Таким образом, исследователи сделали вывод, что о сахарном диабете могут говорить хрипота и дрожь в голосе.