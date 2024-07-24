Мясников раскрыл, когда необходимо удалять родинки

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Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что удалять родинки надо при изменении их цвета и размера.
Он пояснил, что для этого необходимо наблюдать за родинками совместно с врачом. При этом следить за состоянием родинок надо в особенности тем, у кого их 50 и более штук. В особенности над удалением надо задуматься в том случае, если они атипичны, неровны и имеют странную форму.
Ранее Александр Мясников заявлял, что внезапные головокружения могут быть вызваны проблемами внутреннего уха.
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«Такие родинки нужно либо удалять, либо наблюдать, делать фотографию, заводить паспорт кожи. Потому что вы можете и не помнить, да и врач тоже, а фотографии можно сравнить. И как только они начинают менять размер, цвет, их надо срочно удалять», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Ранее Александр Мясников заявлял, что внезапные головокружения могут быть вызваны проблемами внутреннего уха.
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Мелисса Тимофеева