Мясников раскрыл причины внезапного головокружения

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Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявил, что внезапные головокружения могут быть вызваны проблемами внутреннего уха.
«Внезапно возникшее головокружение — это не инсульт, не заболевание нервной системы, это, как правило, проблема внутреннего уха. Имеется в виду головокружение. Это либо отложение кальциевого песочка в лабиринтах внутреннего уха, либо скопление жидкости, либо воспаление ткани лабиринта. В любом из этих случаев нужно принимать гормоны», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Он рекомендовал при головокружениях обращаться прежде всего не к невропатологу, а именно к ЛОРу.
Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова заявила, что для ужина являются вредными такие продукты, как бобовые, некоторые мясные изделия, жирная пища, а также сладкие газировки.
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