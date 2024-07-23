Мясников раскрыл причины внезапного головокружения

Врач-невролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Артур Уляков заявил, что мифами о человеческом мозге являются такие утверждения, как т, что этот орган используется нами всего на 10%, а также что у мужчин и женщин он различен.