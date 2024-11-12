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Мясников раскрыл, кому действительно нужен витамин D зимой

Мясников: Витамин D зимой — беременным, детям и старикам
Фото: iStock/Gilnature

Фото: iStock/Gilnature

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что витамин D зимой действительно необходим только страдающим гиповитаминозом людям, а также беременным, детям и старикам.
Остальным же людям дополнительно принимать этот витамин необязательно.

«Восполнять недостаток солнца зимой не надо, надо просто жить. Солярий — рак кожи и меланома. Витамин D — только при наличии симптомов гиповитаминоза. А так — только беременным, детям и старикам. Витамин D стоит принимать только при наличии явных признаков дефицита. Это такие симптомы, как слабость, боли в костях или мышцах. Если этих признаков нет, то витамин D не нужен», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.



А аллерголог-иммунолог Ксения Рябова раскрыла, какие пациенты страдают от «аллергии на холод».

«Это пациенты с хронической индуцированной крапивницей, у которых провоцирующим фактором является пониженная температура. Она запускает системную реакцию, которая может проявляться волдырями на коже с выраженным зудом и отёками. Это редкое, но тяжёлое заболевание, которое тем не менее поддается медикаментозному лечению и коррекции под контролем врача», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Рябова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что негативно влияют на продолжительность жизни такие продукты, как сахар, мучное и пиво.

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#диетолог
#пациенты
#витамины
#аллергия
В Японии открыли новый метод лечения роговицы
Японские ученые впервые использовали iPSC в трансплантационной хирургии
12 ноября 2024, 18:37

Фото: iStock/Mikhail Azarov

В Японии создали инновационный метод лечения, основанный на применении индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS). Результаты их работы были опубликованы в журнале The Lancet.
В Университете Осаки ученые создали тонкий лист эпителиальных клеток роговицы из стволовых клеток здорового донора. В исследовании японских ученых принимали участие 4 человека, страдающие заболеваниями роговицы.

В ходе оперативного вмешательства пациентам с поврежденного глаза удаляли слой рубцовой ткани, затем следовало сшивание эпителиальных слоев в области удаления, после чего устанавливалась, созданная учеными, защитная линза для изоляции этой зоны и содействия процессу заживления. Пациенты 1 и 2 проходили низкодозовую иммуносупрессивную терапию, в то время как пациенты 3 и 4 не получали такую терапию. Все участники находились под наблюдением в течение 52 недель, а также проводился мониторинг безопасности на протяжении еще одного года.

Новый подход к лечению, основанный на стволовых клетках, помог восстановить зрение у троих пациентов с тяжелыми заболеваниями глаз, сопровождающимися помутнением роговицы. Острота зрения пациентов значительно возросла после трансплантации.

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#глаза
#пациенты
#мониторинг
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Россиянам раскрыли сокращающие жизнь продукты
Диетолог Соломатина: Сахар и пиво сокращают продолжительность жизни
12 ноября 2024, 18:37

Фото: iStock/FabrikaCr

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что негативно влияют на продолжительность жизни такие продукты, как сахар, мучное и пиво.
«Сладости, джемы, варенье, выпечка, пиво с высоким гликемическим индексом, из-за чего они повышают уровень глюкозы в крови. Энергетическая нагрузка от этих продуктов сваливается на человека как ушат воды, и он не может с ней справиться, поэтому выбрасывает большое количество инсулина. Остатки этой энергии уходят в жировой запас», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

В итоге при избыточном количестве жира в организме у человека развивается атеросклероз, что негативно влияет на здоровье и продолжительность жизни, добавила врач.

Также количество лет сокращают трансжиры: фастфуд, картошка, красное мясо, маргарин.

Кроме этого, Елена Соломатина назвала продукты-рекордсмены по содержанию витамина С. К ним она отнесла отвар шиповника, квашеную капусту, жёлтый болгарский перец и чёрную смородину.

«В отличие от витаминов в капсулах, в натуральных продуктах все полезные элементы находятся в гармоничном комплексе, поэтому все и так прекрасно усваивается», — уточнила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что орехи обладают множеством полезных свойств, способствуя снижению риска развития деменция и обладая большим количеством витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот.

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#здоровье
#продукты
#врач
#диетолог
#сладости
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Россиянам перечислил вирусы, способные вызвать рак
Врач Покровский заявил о способности гепатита B вызвать рак
12 ноября 2024, 17:47

Фото: iStock/Artur Plawgo

Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией биохимических основ фармакологии и опухолевых моделей Центра Блохина Вадим Покровский заявил, что гепатит B и вирус папилломы человека способны вызывать рак.
Он уточнил, что сами по себе вирусы рак не вызывают, однако способствуют росту риска развития опухоли.

«Поскольку вирусы могут передаваться от одного организма к другому, то и рак также может передаваться», — добавил в беседе с «Известиями» Покровский.

А в Кемерове мужчине удалили опухоль размером в футбольный мяч. Об инциденте рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

«Мужчина давно страдал от гигантской липомы поверхности левого бедра», — приводит «Сiбдепо» слова Беглова.

Отмечается, что сейчас мужчине уже лучше, он готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что 45-летнюю жительницу Подмосковья с гигантской опухолью в брюшной полости спасли врачи Мытищинской больницы.

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#опухоль
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#мужчины
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Подмосковный гастроэнтеролог Перминова назвала фрукт, спасающий от осенней хандры
12 ноября 2024, 17:08

Фото: iStock / Voyagerix

Употребление хурмы может спасти здоровье нервной системы и сердца в период осенней хандры.
Об этом сообщила гастроэнтеролог Мытищинской больницы Ирина Перминова. ​
«Этот фрукт – чемпион по содержанию бета-каротина, который замедляет процесс старения организма. Большое количество антиоксидантов и калия, содержащееся в хурме, помогает вывести из организма лишнюю жидкость. А магний нормализует работу сердца и нервной системы», – пояснила Перминова, слова которой приводил пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Однако, по словам врача, хурма может встать в желудке комом, если она не дозрела.
«Всё из-за танина, который при контакте с желудочным соком может преобразовываться в неперевариваемую массу. Это может потребовать лечения, поэтому лучше выбирать созревшие плоды», – отметила специалист.
Перминова добавила, что не стоит употреблять более трёх –четырёх плодов хурмы в день. А чтобы польза была максимальной, следует съесть фрукт через один – два часа после завтрака, обеда или ужина.

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Назван специфический симптом пневмонии у пожилых
Врач Симонова: Пневмония у пожилых может выражаться спутанностью сознания
12 ноября 2024, 15:48

Фото: iStock/seb_ra

Врач-терапевт Татьяна Симонова заявила, что при пневмонии у пожилых людей может наблюдаться спутанность сознания.
«Симптомы пневмонии могут быть малоспецифичными. Чаще всего она характеризуется общей слабостью, повышенной потливостью, кашлем с выделением мокроты, температурой тела выше 38°C. Иногда могут быть боль в груди, затруднение дыхания и одышка при небольшой физической нагрузке. У пожилых людей заболевание может вызывать спутанность сознания», — прокомментировала в беседе с RT Симонова.

Она добавила, что при обнаружении таких симптомов следует немедленно проконсультироваться с врачом.

А доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев отметил, что пневмонии являются одним из факторов повышенного тромбообразования.

«Мелкие тромбы могут приводить к небольшому поражению лёгких. Пневмонии, возникающие систематически и не связанные с инфекционными процессами – это должно натолкнуть на подозрение о повышенном тромбообразовании. Порой ведь случается несколько эпизодов – сначала что-то кольнуло в боку, человек поболел, покашлял», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.

Врач указал, что на сегодняшний день спрогнозировать или полностью предотвратить отрыв тромбов невозможно.

Ранее доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявляла, что микоплазменная пневмония опасна тем, что может привести к астме.

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Прививку от гриппа в Московской области сделали более 1 млн детей
12 ноября 2024, 15:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли уже более 1 млн детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Прививка позволяет защититься от заболевания и опасных последствий, к которым оно может привести. Дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школах и детских садах», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как напомнили в министерстве, записаться на приём к врачу можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start или инфомат. Педиатр осмотрит ребёнка и при отсутствии противопоказаний сделает прививку.

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Тренер Волынкина заявила об опасности передозировки спортивными БАДами
12 ноября 2024, 14:34

Фото: iStock/Kanur Ismail

Тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что чрезмерное употребление и передозировка спортивными БАДами могут привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая проблемы с почками.
Так, по её словам, заболевание почек может произойти при чрезмерном употреблении витамина D, включённого в состав БАДов.

«Перед применением спортивных БАДов, чтобы это было безопасно и невредно для организма, нужно сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Если мы возьмём витамин D и будем потреблять 10 тысяч или 20 тыс. единиц, чтобы восполнить дефицит, могут возникнуть проблемы с почками. Более серьёзные дозировки назначают медицинские специалисты», — прояснила в беседе с NEWS.ru Волынкина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призывал ужесточить свободную продажу биологически активных добавок (БАД) в России.

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Обследование в мобильном флюорографе за месяц прошли 150 старшеклассников Каширы
12 ноября 2024, 11:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

150 учеников девятых, десятых и одиннадцатых классов каширских школ прошли исследование мобильном флюорографе в октябре этого года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В октябре в рамках профилактических осмотров обследование грудной клетки прошли 150 каширских школьников. Такие осмотры дают возможность выявить отклонения на ранней стадии», — сказала заместитель главного врача Каширской больницы Татьяна Пономарева.
Она добавила, что передвижные комплексы помогают проводить диагностику школьников в удобном формате и следить за состоянием их здоровья на постоянной основе.

В ноябре работа мобильного флюорографа в округе Кашира продолжится: в школу №7 он приедет 14 ноября, в школу №4 — 25 и 28 ноября. Флюорограф будет работать с девяти утра до полудня.

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#кашира
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#диспансеризация
#медосмотр
#здравоохранение
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У истощённой жительницы Подмосковья удалили опухоль весом 12 кг
12 ноября 2024, 11:45

Фото: istockphoto.com/Gumpanat

45-летнюю жительницу Подмосковья с гигантской опухолью в брюшной полости спасли врачи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с сильными болями в брюшной полости и в состоянии истощения. При этом живот пациентки выглядел как на позднем сроке многоплодной беременности. В ходе исследования врачи обнаружили в брюшной полости женщины огромную опухоль. Выяснилось, что опухоль росла уже около двух лет, однако ранее пациентка за медицинской помощью не обращалась.

«В ходе операции мы удалили из брюшной полости пациентки 14 литров воды и опухоль весом около 12 килограммов. Провели биопсию брюшины, сальника и извлеченной жидкости. Операция продолжалась около часа и прошла успешно», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Мытищинской больницы Игорь Модин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Он добавил, что из-за того, что пациентка была серьёзно истощена, после операции ей назначили специальную терапию, которая помогла ей за несколько дней окрепнуть и восстановиться. Извлечённые в ходе операции ткани направили на гистологическое исследование. Его результаты определят тактику дальнейшего лечения.

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#минздрав мо
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