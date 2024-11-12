Мясников раскрыл, кому действительно нужен витамин D зимой

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Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что витамин D зимой действительно необходим только страдающим гиповитаминозом людям, а также беременным, детям и старикам.
Остальным же людям дополнительно принимать этот витамин необязательно.
А аллерголог-иммунолог Ксения Рябова раскрыла, какие пациенты страдают от «аллергии на холод».
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что негативно влияют на продолжительность жизни такие продукты, как сахар, мучное и пиво.
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«Восполнять недостаток солнца зимой не надо, надо просто жить. Солярий — рак кожи и меланома. Витамин D — только при наличии симптомов гиповитаминоза. А так — только беременным, детям и старикам. Витамин D стоит принимать только при наличии явных признаков дефицита. Это такие симптомы, как слабость, боли в костях или мышцах. Если этих признаков нет, то витамин D не нужен», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
А аллерголог-иммунолог Ксения Рябова раскрыла, какие пациенты страдают от «аллергии на холод».
«Это пациенты с хронической индуцированной крапивницей, у которых провоцирующим фактором является пониженная температура. Она запускает системную реакцию, которая может проявляться волдырями на коже с выраженным зудом и отёками. Это редкое, но тяжёлое заболевание, которое тем не менее поддается медикаментозному лечению и коррекции под контролем врача», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Рябова.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что негативно влияют на продолжительность жизни такие продукты, как сахар, мучное и пиво.
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Мелисса Тимофеева