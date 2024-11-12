Россиянам перечислил вирусы, способные вызвать рак

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Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией биохимических основ фармакологии и опухолевых моделей Центра Блохина Вадим Покровский заявил, что гепатит B и вирус папилломы человека способны вызывать рак.
Он уточнил, что сами по себе вирусы рак не вызывают, однако способствуют росту риска развития опухоли.
А в Кемерове мужчине удалили опухоль размером в футбольный мяч. Об инциденте рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.
Отмечается, что сейчас мужчине уже лучше, он готовится к выписке.
Ранее сообщалось, что 45-летнюю жительницу Подмосковья с гигантской опухолью в брюшной полости спасли врачи Мытищинской больницы.
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«Поскольку вирусы могут передаваться от одного организма к другому, то и рак также может передаваться», — добавил в беседе с «Известиями» Покровский.
А в Кемерове мужчине удалили опухоль размером в футбольный мяч. Об инциденте рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.
«Мужчина давно страдал от гигантской липомы поверхности левого бедра», — приводит «Сiбдепо» слова Беглова.
Отмечается, что сейчас мужчине уже лучше, он готовится к выписке.
Ранее сообщалось, что 45-летнюю жительницу Подмосковья с гигантской опухолью в брюшной полости спасли врачи Мытищинской больницы.
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Мелисса Тимофеева