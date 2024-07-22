Врач предупредил о разрушительных последствиях употребления алкоголя перед сном

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Употребление алкоголя в вечернее время снижает качество сна, заявил кандидат медицинских наук, психиатр и специалист по аддикциям Европейского медицинского центра (ЕМС) в интервью «Ленте.ру».
По словам доктора, алкоголь обладает седативным эффектом, но он длится непродолжительное время. Поэтому употребление алкоголя вечером часто приводит к пробуждению людей ночью. При этом сон становится фрагментарным и некачественным, поскольку алкоголь подавляет фазы быстрого и медленного сна, добавил специалист.
Еще один побочный эффект привычки пить перед сном – чрезмерное расслабление мышц верхних дыхательных путей. Это повышает риск возникновения храпа и апноэ во время сна, добавил психиатр.
Титков отметил, что распространенное мнение, будто алкоголь помогает заснуть, связано с быстрым наступлением сонливости после нескольких бокалов. Однако это ложное представление об улучшении качества сна не имеет ничего общего с реальностью.
Ранее доктор медицинских наук, уролог Николай Григорьев развенчал широко распространенный миф о влиянии алкоголя на мужское здоровье. По его словам, не существует конкретного алкогольного напитка или количества, которое было бы безопасно для мужской фертильности и потенции.
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Еще один побочный эффект привычки пить перед сном – чрезмерное расслабление мышц верхних дыхательных путей. Это повышает риск возникновения храпа и апноэ во время сна, добавил психиатр.
«Кроме того, алкоголь нарушает баланс гормонов, которые регулируют цикл сна и бодрствования. В частности, спиртосодержащие напитки перед сном снижают выработку мелатонина. А он обладает диуретическим эффектом. Позывы к мочеиспусканию учащаются, это приводит к необходимости вставать ночью в туалет и прерывает сон», – заявил собеседник издания.
Титков отметил, что распространенное мнение, будто алкоголь помогает заснуть, связано с быстрым наступлением сонливости после нескольких бокалов. Однако это ложное представление об улучшении качества сна не имеет ничего общего с реальностью.
«На самом деле на смену седативному эффекту алкоголя быстро приходят нарушения сна из-за процесса усвоения спиртных напитков в организме», – отметил врач.
Ранее доктор медицинских наук, уролог Николай Григорьев развенчал широко распространенный миф о влиянии алкоголя на мужское здоровье. По его словам, не существует конкретного алкогольного напитка или количества, которое было бы безопасно для мужской фертильности и потенции.
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Александр Климов