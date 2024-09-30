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«Что берет в шприц?»: Врач прокомментировал случай заражения ботулизмом после инъекции ботокса

Врач Савиных о ботулизме после косметолога: в шприце могло быть непроверенное средство
30 сентября 2024, 11:49
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве. На четвертый день после процедуры у женщины развились признаки мышечной слабости, нарушение глотания и жевания, затруднение дыхания, а также птоз (опущение) века. Употребление консервированных продуктов и контакт с инфекционными больными девушка отрицает.
«Для коррекции мимических морщин была проведена инъекционная ботулинотерапия. <...> Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории России препарата», — говорится в сообщении медицинского ведомства.

Косметолог, трихолог, врач превентивной медицины, заместитель главного врача клиники омоложения Левона Чахояна Ольга Савиных в беседе с «Радио 1» сообщила, что нужно разбираться, после чего конкретно возникло заболевание, потому что в любом медицинском учреждение все препараты должны быть сертифицированы, что дает гарантию безопасности пациентам.



«Все препараты должны быть зарегистрированы в реестре как медицинские изделия, это обеспечивает безопасность пациентам. Другое дело, когда врач берет в шприц какое-то несертифицированное медицинское изделие — здесь большой вопрос», — сказала косметолог.

Она добавила, что гарантию безопасности препарата должен давать доктор, если процедура проводится в клинике, имеющей медицинскую лицензию.

«И продавец дает гарантию. Мы покупаем препараты у официальных дистрибьюторов. Препараты должны проходить все проверки, они должны иметь регистрационное удостоверение», — отметила врач.

По ее словам, нужно обращаться только в клиники, которые имеют медицинскую лицензию, а если есть сомнения, то, не стесняясь, просить у врача все необходимые документы.

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Здоровье в подмосковных парках в этом году проверили порядка 11 тыс. человек
30 сентября 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медосмотры в рамках акции «Проверь своё здоровье в парке» прошли около 11,3 тыс. жителей Московской области. Акцию стартовала в начале июня и завершилась в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Формат пользовался высоким спросом у жителей. Всего с начала лета почти 11,3 тыс. человек прошли профосмотры на свежем воздухе. Также за минувшие выходные 390 человек прошли вакцинацию от гриппа. 28 и 29 сентября выездные бригады врачей работали в 23 городских округах», – сообщил министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Акция «Проверь своё здоровье в парке» проходит в регионе по выходным с начала лета. В прошлом году её участниками стали более 8,7 тыс. человек.

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#московская область
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Специалисты МОДКТОБ провели операцию по исправлению врожденной косолапости у ребенка
30 сентября 2024, 12:01

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил трёхлетний мальчик с врождённой косолапостью. Он был под наблюдением специалистов поликлиники с самого рождения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Пациенту провели полное гипсование по методу Понсетти, но из-за сопутствующих врождённых патологий случился рецидив, поэтому мальчику потребовалась операция.

«Мы провели хирургическое лечение по методу Зацепина. Пока на одной стопе, так как операция сложная и объемная. Восстановили баланс работы мышц ноги. Для этого удлинили сухожилия, устранили рубцовые изменения в них и несовпадение рельефа поверхностей в голеностопе и суставах стопы. Причиной рецидива была сопутствующая неврологическая патология, значительно осложнившая течение заболевания», — рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Юного пациента выписали домой для амбулаторного наблюдения и длительной реабилитации. Затем специалисты проведут следующий этап хирургического лечения на прооперированной стопе и приступят к лечению второй стопы.

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Врач-неонатолог Шакая рассказала об ошибке молодых матерей
30 сентября 2024, 10:45

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Рождение ребёнка — одно из самых радостных событий в жизни женщины. Каждая мама стремится обеспечить своему малышу счастливое и здоровое детство, но иногда даже опытные мамы не замечают сигналов, которые подаёт им их ребёнок, рассказывает руководитель отдела новорожденных МОНИИАГ, врач неонатолог Марика Шакая.
«В последние годы врачи и специалисты по грудному вскармливанию настаивают на том, что ребенка до года нужно кормить не по расписанию, а по требованию, но редкая мама хорошо представляет, что это действительно значит. Они не замечают первый признаков того, что малыша уже пора покормить, а дают ему грудь чуть запаздывая, когда малыш уже сучит ножками и плачет. Когда ребенок уже так серьезно раздосадован, кормление может пойти не по плану, а молодая мама будет расстраиваться, что ребенок плохо берет грудь и капризничает», — считает Шакая.
Врач рекомендует начинать кормить малыша сразу после того, как он начинает шевелить ручками и поворачивать голову в поисках материнской груди. Если мама замечает, что ребёнок проявляет беспокойство без видимой причины, возможно, она опоздала с кормлением и должна поторопиться.

Также Марика Шакая предупреждает молодых матерей о том, что единственный признак правильного и качественного кормления — это набор веса у ребёнка. Не стоит беспокоиться, если младенец первых месяцев жизни просит грудь каждый час, так как материнская грудь для него — это не только источник питания, но и способ общения с матерью.

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Научный сотрудник МОНИИАГ Игнатьева развеяла мифы о партнёрских родах
30 сентября 2024, 10:24

Фото: istockphoto / Motortion

С каждым годом всё больше семейных пар рассматривают возможность партнёрских родов. Беременные женщины хотят ощущать поддержку близкого человека в этот особенный и непростой период многие мужчины хотят присутствовать при рождении своего ребёнка. Однако некоторые мужчины предпочитают остаться в стороне. Почему так происходит и нужно ли уговаривать мужа «помогать» жене при родах, рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева.
«Вокруг партнерских родов существует много мифов и опасений, особенно у сильной половины человечества. Многие мужчины отказываются от участия в них не потому, что опасаются увидеть что-то пугающее, а потому что искренне хотят помочь своей супруге, но боятся не справиться, потому не знают, что от них потребуются. Главная, а быть может и единственная задача мужчины в родильном зале — поддерживать свою супругу морально. Поскольку наши мужья не всегда знают, как лучше это сделать, мы советуем мужчинам просто держать ее за руку. Без слов можно помочь супруге чувствовать себя спокойнее и увереннее не менее эффективно, чем давая ей советы», — рассказала Игнатьева.
Она отмечает, что мужчина не должен «помогать» врачам своим присутствием, его роль заключается в том, чтобы просто быть рядом и не мешать работе медицинского персонала.

Мария Игнатьева подчёркивает, что желание должно быть взаимным, осознанным и добровольным, только тогда совместное рождение ребёнка укрепит супружеские отношения. Если муж не хочет присутствовать на родах, его решение следует уважать, а вместо него на родах может присутствовать другой член семьи, например мама или сестра, которые окажут необходимую моральную поддержку.

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Люберецкий врач Шведчикова рассказала, какие прививки можно сочетать
27 сентября 2024, 22:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Заместитель главврача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова назвала вакцинацию самым действенным способом оградить себя от болезней. Они также рассказали, какие прививки можно сочетать, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В поликлиниках и стационарах Люберецкой областной больницы можно сделать прививки от гриппа, пневмококковой и коронавирусной инфекций. При этом прививку от пневмококковой инфекции можно сочетать с вакцинами от гриппа или от COVID-19. Все эти инфекции передаются воздушно-капельным путём», – сказала Шведчикова.
Она добавила, что в основном люди становится восприимчивы к ним в осенне-зимний сезон. Поэтому сделать прививку надо сейчас, чтобы иммунитет успел сформироваться

Грипп, пневмококковую и коронавирусную инфекции объединяет то, что осложнения от этих заболеваний могут серьёзно навредить здоровью, вплоть до смертельного исхода. Наиболее уязвимы люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Им в первую очередь нужно сделать прививки.

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Рузский кардиолог Жумаева рассказала, как распознать сердечно-сосудистые заболевания
27 сентября 2024, 21:59

Фото: пресс-служба администрации Рузского г. о.

Сердечно-сосудистые заболевания могут значительно ухудшить здоровье человека, а в особо тяжёлых случаях даже привести к смерти. Об этом предупредила кардиолог Рузской больницы Умида Жумаева. Она рассказала, как предотвратить подобные болезни.
К заболеваниям сердца и сосудов относятся ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, аритмия и некоторые другие. При этом аритмия, то есть нарушение сердечного ритма, может быть как неопасной, так и угрожающей жизни.
«Многие не замечают её, но некоторые виды аритмии могут привести к образованию тромбов и инсульту. На ранних стадиях большинство сердечно-сосудистых заболеваний протекает бессимптомно. Поэтому особенно важны, регулярные медосмотры и мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы», – отметила Жумаева, слова которой привели в пресс-службе администрации Рузского городского округа.
Врач посоветовала обращаться к врачу минимум раз в год для проведения необходимых обследований. В их числе – анализы крови на холестерин и глюкозу, измерение артериального давления. Врач также порекомендовала обращать внимание на боль в груди, одышку, необъяснимую усталость и другие изменения в организме.

Помимо этого, кардиолог подчеркнула важность здорового образа жизни. Прежде всего это правильное питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек.

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#московская область
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Врач-дерматовенеролог Кулигина рассказала, как улучшить состояние кожи
27 сентября 2024, 16:19

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Существует множество методов для достижения красивой и здоровой кожи, включая традиционные и инновационные подходы, адаптированные под индивидуальные особенности кожи и её потребности, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Чтобы достичь желаемых результатов, необходимо разработать оптимальный комплекс ухода, включающий следующие процедуры:

  • пилинг — действенная процедура, удаляющая мёртвые клетки и улучшающая текстуру и цвет лица. Может быть химическим (с использованием кислот) или механическим (скраб или аппарат);
  • массаж лица улучшает кровообращение, насыщая кожу кислородом и питательными веществами, стимулирует лимфоотток и придаёт лицу свежесть;
  • увлажняющие маски поддерживают гидратацию кожи, содержат гиалуроновую кислоту, коллаген и витамины, питают и восстанавливают кожу;
  • процедуры с использованием ретинола активизируют обновление клеток и уменьшают морщины;
  • профессиональные процедуры, такие как лазерная терапия и микродермабразия, помогают бороться с пигментацией и акне.
«Важно учитывать индивидуальные особенности кожи, а также консультироваться с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом перед началом любых манипуляций. Сочетание правильного ухода, здорового питания и образа жизни поможет значительно улучшить состояние кожи», — сообщает заведующий Клинским филиалов Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Галина Кулигина.

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Психиатр Баклушев развеял миф об опасности просмотров коротких видео в интернете
27 сентября 2024, 15:55

Фото: iStock/fizkes

Врач-психиатр Михаил Баклушев рассказал о том, как просмотр коротких роликов в интернете влияет на психику человека.
По его словам, тысячи роликов и рилс в интернете не могут перегрузить мозг.

«Начнем с того, что перегрузка мозга — это разговорное понятие и перегрузить его практически невозможно. Другое дело, что само стремление человека смотреть эти ролики является скорее прокрастинацией, что уже не очень хорошо», — пояснил Баклушев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Основной проблемой просмотра коротких роликов в интернете психиатр назвал то, что человек тратит свою жизнь на это

По его словам, человеческий мозг имеет довольно большой потенциал работы и перегрузить его информацией невозможно. Он устроен так, что не пропускает в себя что попало. Таким образом, эти ролики практически не запоминаются. То есть работает некая фильтрация, которая убирает все лишнее.

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Врачи НИКИ детства рассказали, почему опасен узловой зоб у ребенка
27 сентября 2024, 15:39

Фото: istockphoto / gpointstudio

Если у ребёнка наблюдается дискомфорт при глотании, осиплость голоса или припухлость в области шеи, возможно наличие узла щитовидной железы. Это распространённая проблема, связанная с дефицитом йода в организме.

«Узловым зобом называют состояние, при котором в щитовидной железе появляются образования, именуемые „узлами“. Появление таких узлов в большинстве случаев — реакция клеток щитовидной железы на дефицит йода. Это крайне нужный элемент, из которого клетки щитовидной железы „создают“ свои гормоны. Узлов щитовидной железы может быть несколько, они могут быть разными по размеру. Но, к счастью, большинство узелков абсолютно не опасны и являются доброкачественными, никак не влияя на качество жизни и ее продолжительность, а потому не требуют лечения», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
Большинство узлов являются доброкачественными и не требуют лечения. Однако для исключения рисков развития тиреотоксикоза или онкологии щитовидной железы необходимо пройти дополнительное обследование.

Врачи НИКИ детства призывают родителей незамедлительно обратиться к специалисту для консультации и принятия решения о необходимости дополнительных исследований.

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