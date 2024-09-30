«Что берет в шприц?»: Врач прокомментировал случай заражения ботулизмом после инъекции ботокса

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Жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве. На четвертый день после процедуры у женщины развились признаки мышечной слабости, нарушение глотания и жевания, затруднение дыхания, а также птоз (опущение) века. Употребление консервированных продуктов и контакт с инфекционными больными девушка отрицает.
«Для коррекции мимических морщин была проведена инъекционная ботулинотерапия. <...> Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории России препарата», — говорится в сообщении медицинского ведомства.
Косметолог, трихолог, врач превентивной медицины, заместитель главного врача клиники омоложения Левона Чахояна Ольга Савиных в беседе с «Радио 1» сообщила, что нужно разбираться, после чего конкретно возникло заболевание, потому что в любом медицинском учреждение все препараты должны быть сертифицированы, что дает гарантию безопасности пациентам.
«Все препараты должны быть зарегистрированы в реестре как медицинские изделия, это обеспечивает безопасность пациентам. Другое дело, когда врач берет в шприц какое-то несертифицированное медицинское изделие — здесь большой вопрос», — сказала косметолог.
Она добавила, что гарантию безопасности препарата должен давать доктор, если процедура проводится в клинике, имеющей медицинскую лицензию.
«И продавец дает гарантию. Мы покупаем препараты у официальных дистрибьюторов. Препараты должны проходить все проверки, они должны иметь регистрационное удостоверение», — отметила врач.
По ее словам, нужно обращаться только в клиники, которые имеют медицинскую лицензию, а если есть сомнения, то, не стесняясь, просить у врача все необходимые документы.
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