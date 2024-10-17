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Мясников резко раскритиковал сообщения о влиянии атмосферного давления на людей

17 октября 2024, 18:37
Фото: iStock/Chinnapong

Фото: iStock/Chinnapong

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников назвал бредом сообщения о влиянии атмосферного давления на людей.
«Всё это бред. Это все реакция на сообщения в СМИ. Не будь их, то и никаких скачков не будет. Психосоматика. Скачки давления никакого влияния не оказывают ни на пожилых, ни на чувствительных людей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Тем временем в Кузбассе продолжают открываться фельдшерско-акушерские пункты в разных районах региона, где местные жители смогут проверить давление, пройти диспансеризацию, получить необходимую медицинскую помощь. Так, два таких пункта открылись в Чебулинском муниципальном округе. Об этом сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.



«Более 500 жителей округа могут получить экстренную и плановую медпомощь, пройти диспансеризацию, вакцинацию, сделать ЭКГ и измерить уровень сахара в крови», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что рост атмосферного давление до 761 мм рт. Ст., спрогнозированный синоптиками в Москве завтра, 18 октября, не окажет никакого влияния на здоровье горожан.

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#медицина
#здравоохранение
Врач Кондрахин объяснил, стоит ли опасаться высокого давления в Москве
Врач Кондрахин: Повышенное давление не повлияет на здоровье москвичей
17 октября 2024, 18:04

Фото: iStock/globalmoments

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что рост атмосферного давление до 761 мм рт. Ст., спрогнозированный синоптиками в Москве завтра, 18 октября, не окажет никакого влияния на здоровье горожан.
«Дополнительные 13 мм не окажут на нас какого-либо воздействия, серьёзных изменений ждать не приходится. И здоровые люди, и имеющие какие-либо заболевания, не заметят повышения. Это не настолько драматично. Если бы в пятницу было резкое изменение – к примеру, с 760 до 740 мм рт. ст. или наоборот, человек почувствовал бы себя плохо», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Кондрахин.

А врач, эндокринолог Ольга Рождественская напомнила о том, что фруктоза может быть опаснее для организма, чем сахар.

«Уровень сахара в крови от фруктозы, хоть и поднимается не сразу, но держится дольше, чем после употребления сахара. А это приводит к усилению жировой болезни печени, старению сосудов и заболеваниям сердечно-сосудистой системы», — отметила в беседе с «Известиями» Рождественская.

Ранее профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк назвала чаи на основе лемонграсса и гуараны альтернативой кофе.

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#заболевания
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Строители отчитались о ходе возведения Балашихинской областной больницы
17 октября 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство многопрофильной Балашихинская областная больница идёт в микрорайоне Ольгино, в настоящее время на объекте проводят монолитные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся армирование и бетонирование стен и колонн первого этажа главного корпуса — блок 1, а также устройство фундаментной плиты на блоках 2,3 и 4. В строительстве заняты 200 рабочих, используется 36 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.
Общая площадь комплекса зданий Балашихинской областной больницы составит 53 тысячи. квадратных метров. Здесь будет 1123 коечных места. Планом предусмпотрена возможность принимать до 150 экстренных пациентов в сутки, 300 амбулаторных пациентов в смену, а также 60 плановых пациентов в день.

Помощь пациентам будет оказываться по 26 профилям, включая кардиологию, челюстно-лицевую и сердечно-сосудистую хирургию, офтальмологию и пр.

Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию должны в четвёртом квартале 2027 года.

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#министерство строительного комплекса мо
#балашиха
#больница
#строительство
#здравоохранение
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В Люберцах остающемуся в сознании пациенту удалили тромб из сердечной артерии
17 октября 2024, 16:59

Фото: iStock/ShutterOK

Экстренную операцию по удалению тромба из сердечной артерии провели врачи Люберецкой больницы 39-летнему пациенту с острым инфарктом, в ходе хирургического вмешательства мужчина оставался в сознании, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с резкой болью в груди, одышкой и пониженным давлением. Диагностика показала, что у пациента острый инфаркт, а также выявила множественные повреждения сосудов, ведущих к сердцу. Пациента необходимо было срочно прооперировать.

«Сначала мы удалили тромб. Затем восстановили проходимость артерии с помощью стента. Операция прошла успешно и заняла менее часа. Всё это время пациент находился в сознании и уже на операционном столе почувствовал себя лучше», — рассказал завотделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Люберецкой больницы Михаил Кричман.
Сейчас мужчину уже выписали домой, он будет наблюдаться у районного кардиолога.

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#минздрав мо
#операция
#инфаркт
#люберцы
#сердце
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Профессор Мойсеяк озвучила альтернативы кофе
Профессор Мойсеяк: Чаи на основе лемонграсса и гуараны способны поднять тонус
17 октября 2024, 15:34

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк назвала чаи на основе лемонграсса и гуараны альтернативой кофе.
«Чаи на основе лемонграсса, родиолы розовой, мяты в составе с другими травами, лимонника, гуараны, а также чай мате используются в качестве природных энергетиков и помогают чувствовать себя бодрее. Также для восполнения дефицита энергии лучше съесть немного сладкого. Тонизирующие продукты важны для организма во второй половине дня», — пояснила в беседе с RT Мойсеяк.

А врач-эндокринолог, диетолог Эльвина Бинатова отметила, что чай и кофе могут благотворно влиять на состояние сосудов.

«Берберин и катехины, содержащиеся в зелёном чае, оказывают гиполипидемическое действие, помогая снижать уровень ЛПНП. Хлорогеновые кислоты в кофе играют важную роль в снижении липогенеза и регулировании транспортировки жирных кислот, а кофеин способствует мобилизации жировых клеток. Умеренное потребление кофе может снизить риск развития метаболического синдрома и сахарного диабета» — прокомментировала в беседе с «Известиями» Бинатова.

Также полезными доля сосудов продуктами врач назвала красный дрожжевой рис, экстракт чеснока, корицу и куркумин.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что есть ряд продуктов, ускоряющих старение организма.

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#продукты
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#диетолог
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#напитки
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#здоровье
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Подмосковные хирурги собрали по частям руки и ноги попавшего в ДТП мотоциклиста
17 октября 2024, 14:18

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Сложнейшую операцию по восстановлению костей рук и ног провели 40-летнему мотоциклисту, пострадавшему в дорожной аварии, врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в клинику в состоянии травматического шока после ДТП. У него диагностировали оскольчатые переломы рук и ног, ушибы живота и грудной клетки, а также серьёзную травму правого плеча. Сначала состояние пациента стабилизировали в реанимации, а затем прооперировали.

«В течение трёхчасовой операции мы восстановили анатомически правильное положение осколков костей правого бедра и обеих голеней и рук. Фрагменты закрепили пластинами и штифтами, чтобы исключить вероятность вторичного смещения», — рассказал заведующий травматологическим отделением Геннадий Гордеев.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пациента перевели в отделение медицинской реабилитации, там он под наблюдением специалистов восстанавливает подвижность повреждённых конечностей. Через полтора года мужчине нужно будет провести повторную операцию, чтобы удались металлические конструкции.

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#минздрав мо
#врачи
#хирург
#операция
#пушкино
#мотоцикл
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Строительство фельдшерского здравпункта в посёлке Пустоши завершат в 2025 году
17 октября 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Модульный фельдшерский здравпункт строят в посёлке Пустоши городского округа Шатура, сейчас на объекте ведётся устройство фундамента. Завершить строительство и сдать медучреждение в эксплуатацию планируется в будущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте уже проведены геодезические работы, завезены материалы для благоустройства и смонтировано ограждение вокруг стройки. Сейчас рабочие выполняют устройство и заливку фундаментной плиты. Все модули уже смонтированы в проектное положение», — отмечается в сообщении.
Площадь фельдшерского здравпункта составит 200 квадратных метров. В здании предусмотрены кабинеты фельдшера, процедурный, смотровой, двухместная палата, кабинет вакцинации и помещение для персонала. За одну смену в здравпункте смогут принять до 36 пациентов.

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#шатура
#министерство строительного комплекса мо
#медучреждения
#строительство
#здравоохранение
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В Подмосковье с начала года диспансеризацию прошли более 4,6 млн человек
17 октября 2024, 11:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 4,6 млн жителей Московской области прошли диспансеризацию с начала текущего года, эта услуга оказывается бесплатно, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда они поддаются лечению более эффективно. Всего с начала 2024 года диспансеризацию в Подмосковье прошли более 4,6 млн человек», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что записаться на диспансеризацию можно через областной портал «Здоровье», по номеру 122, через чат-бот в Telegram или инфомат в поликлинике. По результатам диспансеризации жители Московской области могут получить телемедицинскую консультацию и направление на более углублённые обследования.

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#диспансеризация
#минздрав мо
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала года мобильные медпункты провели более 5,6 тыс. выездов
17 октября 2024, 10:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 5,6 тыс. выездов совершили мобильные медицинские комплексы в Московской области с начала текущего года для оказания помощи жителям отдалённых сёл и деревень, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Для жителей сельских территорий в Подмосковье организованы выезды мобильных комплексов, в которых можно получить консультацию врача рядом с домом. Всего с начала года в Московской области мобильные комплексы совершили более 5,6 тыс. выездов в отдаленные населенные пункты. В ходе таких выездом медосмотр прошли почти 170 тысяч человек», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что число пациентов, прошедших осмотр в мобильных медицинских комплексах Московской области, в этом году в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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#минздрав мо
#медосмотр
#московская область
#подмосковье
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В центре реабилитации «Ясенки» открыли новое лечебно-диагностическое направление
17 октября 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Кабинет вегетативно-резонансной диагностики и биорезонансной терапии открыли в подмосковном центре реабилитации «Ясенки», в котором проходят восстановление участники специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Центр «Ясенки» постоянно модернизируется, закупается новейшее оборудование, специалисты проходят обучения. На днях мы запустили новое лечебное направление, которое значительно улучшит качество диагностики и лечения наших ребят», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Она добавила, что в «Ясенках» помощь получили уже около 300 бойцов СВО.

В министерстве объяснили, что вегетативно-резонансная диагностика позволяет увидеть различные отклонения в работе организма и установить причину болезненного состояния.

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#минсоцразвития мо
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#лечение
#московская область
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