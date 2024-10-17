Мясников резко раскритиковал сообщения о влиянии атмосферного давления на людей

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Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников назвал бредом сообщения о влиянии атмосферного давления на людей.
«Всё это бред. Это все реакция на сообщения в СМИ. Не будь их, то и никаких скачков не будет. Психосоматика. Скачки давления никакого влияния не оказывают ни на пожилых, ни на чувствительных людей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.Тем временем в Кузбассе продолжают открываться фельдшерско-акушерские пункты в разных районах региона, где местные жители смогут проверить давление, пройти диспансеризацию, получить необходимую медицинскую помощь. Так, два таких пункта открылись в Чебулинском муниципальном округе. Об этом сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.
«Более 500 жителей округа могут получить экстренную и плановую медпомощь, пройти диспансеризацию, вакцинацию, сделать ЭКГ и измерить уровень сахара в крови», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что рост атмосферного давление до 761 мм рт. Ст., спрогнозированный синоптиками в Москве завтра, 18 октября, не окажет никакого влияния на здоровье горожан.
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Мелисса Тимофеева