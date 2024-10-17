В Подмосковье с начала года мобильные медпункты провели более 5,6 тыс. выездов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 5,6 тыс. выездов совершили мобильные медицинские комплексы в Московской области с начала текущего года для оказания помощи жителям отдалённых сёл и деревень, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Для жителей сельских территорий в Подмосковье организованы выезды мобильных комплексов, в которых можно получить консультацию врача рядом с домом. Всего с начала года в Московской области мобильные комплексы совершили более 5,6 тыс. выездов в отдаленные населенные пункты. В ходе таких выездом медосмотр прошли почти 170 тысяч человек», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.В министерстве добавили, что число пациентов, прошедших осмотр в мобильных медицинских комплексах Московской области, в этом году в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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