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В Подмосковье с начала года мобильные медпункты провели более 5,6 тыс. выездов

17 октября 2024, 10:50
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 5,6 тыс. выездов совершили мобильные медицинские комплексы в Московской области с начала текущего года для оказания помощи жителям отдалённых сёл и деревень, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.


«Для жителей сельских территорий в Подмосковье организованы выезды мобильных комплексов, в которых можно получить консультацию врача рядом с домом. Всего с начала года в Московской области мобильные комплексы совершили более 5,6 тыс. выездов в отдаленные населенные пункты. В ходе таких выездом медосмотр прошли почти 170 тысяч человек», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что число пациентов, прошедших осмотр в мобильных медицинских комплексах Московской области, в этом году в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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#минздрав мо
#медосмотр
#московская область
#подмосковье
В центре реабилитации «Ясенки» открыли новое лечебно-диагностическое направление
17 октября 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Кабинет вегетативно-резонансной диагностики и биорезонансной терапии открыли в подмосковном центре реабилитации «Ясенки», в котором проходят восстановление участники специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Центр «Ясенки» постоянно модернизируется, закупается новейшее оборудование, специалисты проходят обучения. На днях мы запустили новое лечебное направление, которое значительно улучшит качество диагностики и лечения наших ребят», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Она добавила, что в «Ясенках» помощь получили уже около 300 бойцов СВО.

В министерстве объяснили, что вегетативно-резонансная диагностика позволяет увидеть различные отклонения в работе организма и установить причину болезненного состояния.

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#подмосковье
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Врач Белоусов назвал опасные для молодости продукты
Врач Белоусов: Фастфуд, мучное и кофеин ускоряют старение
16 октября 2024, 19:34

Фото: iStock/Daniel Emperador

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что есть ряд продуктов, ускоряющих старение организма.
К ним он отнёс сахар, сладкие мучные изделия, фастфуд, напитки, содержащие кофеин, алкоголь, соленая пища и жареный картофель.

«Сахар вызывает гликацию, при которой молекулы глюкозы связываются с белками, отвечающими за упругость кожи, нарушая их структуру. Трансжиры в фастфуде и маргарине нарушают кровообращение, что приводит к недостатку питательных веществ и кислорода в коже. Алкоголь разрушает коллаген и вызывает накопление токсинов в печени, что приводит к снижению упругости кожи и морщинам. Жареный картофель выделяет свободные радикалы», — пояснил в беседе с Газета.ру Белоусов.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал россиянам заменять красную икру обычными куриными яйцами, заявив, что яйца способны принести больше пользы организму.

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#питание
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Биолог Воробьёв предупредил об опасности овощей из погреба
16 октября 2024, 15:49

Фото: iStock/jordachelr

Биолог, агроном Михаил Воробьёв заявил, что хранящиеся в погребе овощи могут представлять серьёзную опасность для человека, так как такие продукты способны выделять вредные вещества.
Так, по его словам, у всех овощей, которых хранятся в погребах, существует газообмен, они могут потреблять кислород и постепенно выделять углекислый газ.

«Когда они сидят на грядках, это незаметно, потому что листья выделяют гораздо больше кислорода, чем они выдыхают углекислого газа. Но в погреб они попадают уже без листьев, поэтому яблоки, картофель, репа и все остальные плоды, которые хранит человек, имеют метаболизм и выделяют углекислый газ», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Воробьёв.

До этого главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян призвал не отказываться от употребления хлеба. По его словам, лучше выбирать хлеб из цельносмолотого зерна.

«Хочу подчеркнуть важность хлеба в целом, который нельзя исключать из своего рациона ни в коем случае. Но лучше отдавать предпочтения хлебу из цельносмолотого зерна. В нём больше полезных веществ и больше пищевых волокон, которые нам крайне нужны для пищеварения правильного», — приводят «Известия» слова специалиста.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мальтит плохо усваивается организмом, поэтому сможет вызывать тошноту и диарею.

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#хлеб
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#опасность
#питание
#продукты
#овощи
#здоровье
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Россиянам посоветовали есть обычные яйца вместо красной икры
Диетолог Гинзбург: яйца способны принести больше пользы, чем красная икра
16 октября 2024, 06:07

Фото: istock/Михаил Руденко

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал россиянам заменять красную икру обычными куриными яйцами, заявив, что яйца способны принести больше пользы организму.

«Если вы ищете пользу, то куриные яйца намного полезнее. Красную икру в основном ценят за ее сбалансированный, изысканный вкус, а не за ее питательные качества», — отметил Гинзбург в беседе с Радио Sputnik.
Он также добавил, что употребление омега-3 жирных кислот вместе с яйцами поможет восполнить дефицит полезных жиров.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о резком снижении объемов вылова горбуши, что может привести к падению потребления красной икры в стране. По информации издания, продажи данного продукта упали на 8% в последнее время.

До этого в России отмечали сокращение предложения красной икры на фоне значительного снижения вылова горбуши. Объемы добычи сократились в три раза, что привело к росту цен и снижению спроса на этот деликатес.

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#яйца
#радио
#дефицит
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Врач Крючков раскрыл, что кроме мальтитола могло привести к отравлению зефиром
Врач Крючков: К отравлению зефиром могло привести неправильное хранение
15 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/Irina Chistyakova

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что к массовому отравлению зефиром могло привести, помимо мальтитола, неправильное хранение продукта.
Он объяснил, что сам по себе мальтитол не представляет для человека серьёзной угрозы, да и сладостями отравится также довольно сложно.

«Сладости — это не консервированные, мясные или рыбные продукты. Вероятность отравиться ими гораздо ниже. Отравление людей мог вызвать не только мальтитол в составе зефира. Если были нарушены условия хранения продукции, то в нее могли попасть инфекции или токсикоинфекции. Этого тоже не стоит исключать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Крючков.

А доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева, в свою очередь, раскрыла, чем можно заменить вредные сладости.

«Так, сезонные фрукты, ягоды и пр. – это прекрасный источник: пектины, растительные волокна, витамины, минералы, биофлавоноиды, растительная клетчатка. Это может быть и мёд. Четверти чайной ложки достаточно для того, чтобы поддержать чувство сладости. Есть стевия, кэроб, которым покрыта средиземноморская акация, кленовый сироп, или топинамбур», – рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мальтит плохо усваивается организмом, поэтому сможет вызывать тошноту и диарею.

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#опасность
#витамины
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Хирург Старцева раскрыла факторы развития рака молочной железы
Хирург Старцева: Сегодня выявлены конкретные гены, связанные с развитием болезни
15 октября 2024, 18:24

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Пластический хирург, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета Олеся Старцева заявила, что факторами развития рака молочной железы являются конкретные гены, а также внешние негативные воздействия на организм.
«Одним из важных научных достижений в области изучения причин и разработки эффективного лечения рака молочной железы является связь его развития и генетики человека. Выявлены конкретные гены, связанные с возникновением рака молочной железы. Среди других факторов выделяют внешние воздействия на организм, которые могут вызвать поломку генов и запуск онкопроцесса, — радиация, профессиональные вредности, курение и, конечно, стресс», — пояснила в беседе с «Известиями» Старцева.

Она отметила, что для профилактики заболевания ничего сверхъестественного делать не надо, стоит лишь стараться вести здоровый образ жизни, а также регулярно проходить медицинские обследования.

То же посоветовала и петербургская журналистка Жанна Скворцова, которая сама толкнулась с заболеванием.

«Надо проверяться. Всем не хочется тратить время, но потом это займёт еще больше времени. Лучше узнать вовремя и вылечиться. Если что-то не так, не надо лезть в Интернет, надо просто сходить к врачу. Сейчас действительно медицина шагнула вперед. Выявляемость онкозаболеваний очень растет. Не надо мучить себя и спрашивать: «За что мне это?» Надо остановиться и спросить: «Для чего?» И ты найдешь ответ», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Жанна.

Ранее заведующая Центром генетических исследований, кандидат медицинских наук Ирина Петрова заявила, что наследственный рак груди развивается в 10% случаев.

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Диетолог Соломатина объяснила опасность мальтита
15 октября 2024, 17:37

Фото: iStock/stocksnapper

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мальтит плохо усваивается организмом, поэтому сможет вызывать тошноту и диарею.
«Мальтит, как и многие другие сахарозаменители, – это многоатомный спирт. Он плохо усваивается нашим организмом и может вызывать в кишечнике повышение осмотического давления и вследствие этого метеоризм. А так как организм пытается от этого избавиться, возникает диарея», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

А врач-эндокринолог Карина Делова уточнила, что болевые и другие неприятные синдромы и ощущения могут возникать при большом объёме потребления этого продукта.

«При больших дозах, более 90 г в сутки, потребления мальтита могут возникнуть жидкий стул и достаточно выраженный болевой синдром в кишечнике. Также он будет перегружать печень при расщеплении. Поэтому во всем хороша рациональность потребления», — отметила в беседе с «Известиями» Делова.

Ранее сообщалось, что десятки человек отравились после того, как съели зефир «Жизель», приобретенный в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».

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#отравление
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#покупатели
#спирт
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В Реутове работает медицинская династия с общим трудовым стажем 80 лет
15 октября 2024, 17:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Медицинская династия, чей общий трудовой стаж насчитывает уже 80 лет, работает в городском округе Реутов.

На благо людей трудятся реаниматолог-анестезиолог стационара №2 Центральной городской клинической больницы города Реутов Иван Прокопчук и его мама — медсестра отделения функциональной диагностики Центральной городской клинической больницы города Реутов Екатерина Прокопчук. Отец семейства Василий Прокопчук тоже связан с медицинской сферой — она работает автослесарем на реутовской подстанции скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что мама Екатерины Прокопчук тоже много лет проработала в здравоохранении — она была медсестрой.

«Общий трудовой стаж у медицинской династии Прокопчук составляет 80 лет. Ежедневно члены семьи вместе делают все возможное, чтобы горожане получали качественную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Екатерина проводит диагностические исследования: делает электрокардиограммы, холтеровское мониторирование, спирографию. Её сын Иван ежедневно спасает людей, в августе этого года он ездил в Курскую область помогать пострадавшим. А Василий Прокопчук следит за состоянием машин скорой помощи, чтобы нуждающиеся не остались без медицинской помощи.

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#реутов
#медицина
#здравоохранение
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«Вздутость, слабость, распад мышц»: Врач рассказала, кому не рекомендуется пить кефир
Врач Прунцева: спортсмены пьют кефир на ночь, чтобы не произошел распад мышц
15 октября 2024, 16:36

Фото: iStock/Elena Medoks

Кефир считается традиционным напитком русской кухни. В составе напитка — два десятка полезных микроорганизмов: молочнокислые стрептококки, палочки, кислые бактерии и дрожжи. Вместе вещества делают напиток мощным пробиотиком. Однако несколько лет назад пользу кефира стали считать мифом. Так ли это?
Врач-диетолог Тамара Прунцева в беседе с «Радио 1» сообщила, что кефир, безусловно, полезен, потому что в нем содержится большое количество полезных веществ, витаминов групп A,B,C,D. Как любой кисломолочный продукт, он содержит кальций, калий, медь.

Однако, по словам диетолога, есть и противопоказание к употребление этого напитка.

«Для кефира есть противопоказания, например, он не рекомендован детям раннего возраста. Также его нельзя употреблять тем, у кого есть непереносимость лактозы или обострение ЖКТ, потому что в нем много кислотности», — сказала эксперт.

Она добавила, что кефирные монодиеты, которых многие охотно придерживаются, плохо сказываются на здоровье организма.

«Многие сидят на кефирной диете или устраивают себе кефирные разгрузочных дни, но это не может благотворно сказаться на организме. Чаще всего это приводит к вздутию, слабости, утомляемости и другим расстройствам, потому что мы не получаем должного количества белков, жиров и углеводов», — объяснила врач.

Тамара Прунцева рассказала, что иногда кефир прописывается людям с риском развития остеопороза и женщинам в менопаузах для восполнения кальция.

«Иногда спортсмены ночью пьют кефир, потому что он предотвращает распад мышц. Однако кефир не должен составлять основу рациону — это только перекус», — завершила разговор собеседница.

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