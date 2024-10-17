Врач Кондрахин объяснил, стоит ли опасаться высокого давления в Москве

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что рост атмосферного давление до 761 мм рт. Ст., спрогнозированный синоптиками в Москве завтра, 18 октября, не окажет никакого влияния на здоровье горожан.
«Дополнительные 13 мм не окажут на нас какого-либо воздействия, серьёзных изменений ждать не приходится. И здоровые люди, и имеющие какие-либо заболевания, не заметят повышения. Это не настолько драматично. Если бы в пятницу было резкое изменение – к примеру, с 760 до 740 мм рт. ст. или наоборот, человек почувствовал бы себя плохо», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Кондрахин.
А врач, эндокринолог Ольга Рождественская напомнила о том, что фруктоза может быть опаснее для организма, чем сахар.
«Уровень сахара в крови от фруктозы, хоть и поднимается не сразу, но держится дольше, чем после употребления сахара. А это приводит к усилению жировой болезни печени, старению сосудов и заболеваниям сердечно-сосудистой системы», — отметила в беседе с «Известиями» Рождественская.
Ранее профессор кафедры бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк назвала чаи на основе лемонграсса и гуараны альтернативой кофе.
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