На Алтае спасли мужчину, который сутки проходил с пулей в голове
Алтайские нейрохирурги спасли мужчину, который почти сутки ходил с пулей в голове. Операция длилась 2,5 часа, сообщили в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.
Пациент получил ранение из травматического оружия с проникновением пули и осколков в головной мозг. За медицинской помощью он не обращался и попал в больницу только после потери сознания. Операцию провели нейрохирурги Владислав Стеблецов и Абдужомил Отомуротов. Медики отметили, что благодаря своевременному вмешательству жизнь пациента удалось спасти.
Врачи уточнили, что мужчине предстоит лечение в течение недели, после чего его ждет длительная реабилитация. Заведующий нейрохирургическим отделением Евгений Черданцев обратил внимание на то, что за 35 лет практики это примерно десятый подобный случай, и каждое такое ранение требует слаженной работы всей медицинской бригады.
