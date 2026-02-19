На Алтае спасли мужчину, который сутки проходил с пулей в голове

19 февраля 2026, 15:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Алтайские нейрохирурги спасли мужчину, который почти сутки ходил с пулей в голове. Операция длилась 2,5 часа, сообщили в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.